Хавбек «Оренбурга» Башич о тратах в месяц: «Около тысячи евро, в основном на рестораны. Остальное откладываю, помогаю сестрам, покупаю что-то девушке и друзьям»
Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал, сколько денег он тратит в месяц.
– Сколько вам нужно денег в месяц на жизнь?
– Понятно, что в Москве все гораздо дороже. В Оренбурге, учитывая, что я живу один, что кормят нас в клубе и также оплачивают жилье, мне нужно около тысячи евро. В основном все уходит на рестораны, могу что-то купить на рынке.
Если хочу взять что-то дорогое, то нужно больше тысячи, конечно. Что делаю с оставшейся суммой? Откладываю. Плюс у меня две сестры, у одной из них трое детей, так что помогаю им. Покупаю что-то своей девушке, друзьям, – сказал Башич.
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