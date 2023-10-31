Хавбек «Оренбурга» Башич о тратах в месяц: «Около тысячи евро, в основном на рестораны. Остальное откладываю, помогаю сестрам, покупаю что-то девушке и друзьям»

Теги премьер-лига Россия Оренбург деньги Иван Башич Футбол

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал, сколько денег он тратит в месяц.

– Сколько вам нужно денег в месяц на жизнь?

– Понятно, что в Москве все гораздо дороже. В Оренбурге, учитывая, что я живу один, что кормят нас в клубе и также оплачивают жилье, мне нужно около тысячи евро. В основном все уходит на рестораны, могу что-то купить на рынке.

Если хочу взять что-то дорогое, то нужно больше тысячи, конечно. Что делаю с оставшейся суммой? Откладываю. Плюс у меня две сестры, у одной из них трое детей, так что помогаю им. Покупаю что-то своей девушке, друзьям, – сказал Башич.

«Играю в Counter-Strike, читаю Библию, много молимся с девушкой по видеосвязи. Молитва помогает всем». Хавбек «Оренбурга» Башич о свободном времени

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2 комментария

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tankist231
Ответ Антон Панарин
Весьма скромно. Хотя, если кормят и жилье есть, то может и нет))
Для футболиста клуба рпл, точно скромно)
+5
0
+5
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Антон Панарин
Весьма скромно. Хотя, если кормят и жилье есть, то может и нет))
+3
0
+3
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