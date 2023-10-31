«Бердыев сказал игроку: «Хочешь выпить – нет проблем, но не с людьми из «Динамо» Киев. Они генетические монстры». Тренер «Броуков» Звездин о Сергее Реброве

Игорь Звездин рассказал историю про Курбана Бердыева и Сергея Реброва.

Тренер «БроукБойз» в шоу «Это медиафутбол, бро!» обсудил с коллегами проблему употребления алкоголя футболистами.

«Байка есть такая: когда Сергей Ребров играл в «Рубине», один из футболистов пошел с ним посидеть.

На следующий день Ребров летает по полю – лучший! А тот футболист еле ноги волочит.

И якобы Бердыев ему сказал: «Хочешь выпить – проблем нет. Но не надо пить с людьми из «Динамо» Киев.

Там собирали генетических монстров. С ними не нужно соревноваться, кто крепче», – рассказал главный тренер «БроукБойз».