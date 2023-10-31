«Бердыев сказал игроку: «Хочешь выпить – нет проблем, но не с людьми из «Динамо» Киев. Они генетические монстры». Тренер «Броуков» Звездин о Сергее Реброве

Теги Рубин Курбан Бердыев Динамо Киев Сергей Ребров премьер-лига Россия алкоголь и спорт Winline Медиалига БроукБойз Игорь Звездин Медиафутбол

Игорь Звездин рассказал историю про Курбана Бердыева и Сергея Реброва.

Тренер «БроукБойз» в шоу «Это медиафутбол, бро!» обсудил с коллегами проблему употребления алкоголя футболистами.

«Байка есть такая: когда Сергей Ребров играл в «Рубине», один из футболистов пошел с ним посидеть.

На следующий день Ребров летает по полю – лучший! А тот футболист еле ноги волочит.

И якобы Бердыев ему сказал: «Хочешь выпить – проблем нет. Но не надо пить с людьми из «Динамо» Киев.

Там собирали генетических монстров. С ними не нужно соревноваться, кто крепче», – рассказал главный тренер «БроукБойз».

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5 комментариев

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bestvideox
Милевский не даст соврать!
+11
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Oleg Olegov
Тот футболист случайно не Александр Б?
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BarCa
Это о тех, кого тренировал великий Лобановский.
+3
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koljas23
Ответ Антимосковский
сдох ваш лобановский сдохнет и динама
Что ты такое?
+1
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