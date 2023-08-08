Андронов об уехавших из России: «Многие начинают страшные бомбардировки в соцсетях. Не вижу смысла воспринимать всерьез людей, постоянно занимающихся полосканием»

Комментатор Алексей Андронов недоволен риторикой покинувших Россию людей.

– Как вы относитесь к тем, кто уехал?

– Спокойно. Каждый человек делает свой выбор. Другой вопрос, что многие уехавшие начинают какие-то страшные бомбардировки в соцсетях. Людей, которые постоянно занимаются полосканием и учат жизни других, я даже не вижу смысла воспринимать всерьез.

– Ваш близкий друг уже больше года живет вне России. Вы пытались друг друга переубедить?

– Конечно. И неоднократно. Но что значит переубедить? Саша просто знает, что у меня есть родственники в Америке. Но это тот же вопрос глобального перелома жизни. И я снова вернусь к фразе, которую, кажется, произнес кто-то из рэперов: почему я должен кому-то отдавать страну?

Эти разговоры были только первые три месяца – мы довольно быстро друг друга поняли.

Да, я скучаю по нему, давно не видел. Но что ж теперь делать? Много по чему можно скучать, чего еще два года назад мы не могли вообразить, – сказал Андронов в интервью .ru.

Андронов не рассматривал отъезд из России: «Не понимаю, почему должен свой дом и страну кому-то оставить. Мне не близка паническая позиция, что надо все бросать и уезжать»

«Почему я должен кому-то оставлять свою страну?» Как сейчас живет и работает Алексей Андронов

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