Андронов об уехавших из России: «Многие начинают страшные бомбардировки в соцсетях. Не вижу смысла воспринимать всерьез людей, постоянно занимающихся полосканием»

Теги премьер-лига Россия телевидение Sports.ru Алексей Андронов Александр Шмурнов Политика соцсети Футбол

Комментатор Алексей Андронов недоволен риторикой покинувших Россию людей.

– Как вы относитесь к тем, кто уехал?

– Спокойно. Каждый человек делает свой выбор. Другой вопрос, что многие уехавшие начинают какие-то страшные бомбардировки в соцсетях. Людей, которые постоянно занимаются полосканием и учат жизни других, я даже не вижу смысла воспринимать всерьез.

– Ваш близкий друг Александр Шмурнов уже больше года живет вне России. Вы пытались друг друга переубедить?

– Конечно. И неоднократно. Но что значит переубедить? Саша просто знает, что у меня есть родственники в Америке. Но это тот же вопрос глобального перелома жизни. И я снова вернусь к фразе, которую, кажется, произнес кто-то из рэперов: почему я должен кому-то отдавать страну?

Эти разговоры были только первые три месяца – мы довольно быстро друг друга поняли.

Да, я скучаю по нему, давно не видел. Но что ж теперь делать? Много по чему можно скучать, чего еще два года назад мы не могли вообразить, – сказал Андронов в интервью Sports.ru.

Андронов не рассматривал отъезд из России: «Не понимаю, почему должен свой дом и страну кому-то оставить. Мне не близка паническая позиция, что надо все бросать и уезжать»

«Почему я должен кому-то оставлять свою страну?» Как сейчас живет и работает Алексей Андронов

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39 комментариев

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У нас такие репрессивные законы, что свое мнение касаемо ситуации в нашей стране и на СВО, можно высказывать не боясь уголовной ответственности, только находясь за границей. Спасибо чекистам за это!
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Ответ Sender
Комментарий удален модератором
А что тут оправдывать? Я в Чехии был раз 20, к русским там относились и до сих пор относятся хорошо. Как бы вы обратное не рассказывали.
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Знатные были посиделки Шмурнова и Андроновп с полетами головных уборов.
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поэтому Андронов не занимается полосканием головы)
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Ответ Ovi174
У нас такие репрессивные законы, что свое мнение касаемо ситуации в нашей стране и на СВО, можно высказывать не боясь уголовной ответственности, только находясь за границей. Спасибо чекистам за это!
Точнее, чекисту.
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Ответ Ovi174
У нас такие репрессивные законы, что свое мнение касаемо ситуации в нашей стране и на СВО, можно высказывать не боясь уголовной ответственности, только находясь за границей. Спасибо чекистам за это!
Согласен! У нас в Прибалтике постоянно сажают в тюрьму за пророссийскую позицию!
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Ответ Dr. Heisenberg
Россияне делятся на 5 классов: 1) патриосня и диванные политологи (20%) 2) уехавшие (5%) 4) неуехавшие, но осуждающие (20%) 5) прибывающее в безмыслии и пофигизме (55%).
Насчитал четыре класса, третий пропущен
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Ответ Ovi174
У нас такие репрессивные законы, что свое мнение касаемо ситуации в нашей стране и на СВО, можно высказывать не боясь уголовной ответственности, только находясь за границей. Спасибо чекистам за это!
Ну или на спортсе) судя по вашей логике, тут должны были посадить половину сайта
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Непонятно, кто там атакует Андронова. Уехавшие редко осуждают оставшихся. Гораздо чаще проявляется обратная ситуация.
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Когда это началось, здесь же на сайте многие писали - скоро вернемся победителями. Они уезжали абсолютно уверенными, что скоро все закончится, Россию растопчут и они вернутся моральными триумфаторами и хозяевами жизни. Ну как хозяевами, скорее западными прислужниками и полицаями. То есть совершенно не понимали русский народ, привычно считая его быдлом. А теперь люди со светлыми лицами отчаянно мечутся - деньги если не кончаются, то сильно уменьшились, их насиженные теплые места заняли в России другие люди, надо срочно возвращаться, пока не поздно. А вдруг ошиблись? А вдруг нет? И вот эти свои метания они изливают в соцсетях и на форумах, где слабая или симпатизирующая им модерация. Но извергаются они не раскаянием, а желчью.

Мое мнение - сейчас без них лучше. В IT сфере сейчас кто вернулся, кто новый подрос, проблема если не решена, то решается. В остальных сферах новые люди получили шанс, который не имели (уехало удивительно много блатняка, получившего свои привилегии папами-мамами). Ну а про творческую интеллигенцию уровня Алексея Панина или Лободы даже говорить не хочется, действительно стало лучше.
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Ответ Ovi174
У нас такие репрессивные законы, что свое мнение касаемо ситуации в нашей стране и на СВО, можно высказывать не боясь уголовной ответственности, только находясь за границей. Спасибо чекистам за это!
Комментарий удален модератором
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Ответ Ovi174
У нас такие репрессивные законы, что свое мнение касаемо ситуации в нашей стране и на СВО, можно высказывать не боясь уголовной ответственности, только находясь за границей. Спасибо чекистам за это!
Из-за границы пишешь?
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Ответ Ovi174
У нас такие репрессивные законы, что свое мнение касаемо ситуации в нашей стране и на СВО, можно высказывать не боясь уголовной ответственности, только находясь за границей. Спасибо чекистам за это!
Я свободно высказываю свое мнение об СВО и ситуации в стране. И нахожусь в Петербурге. И?
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Ответ Ovi174
У нас такие репрессивные законы, что свое мнение касаемо ситуации в нашей стране и на СВО, можно высказывать не боясь уголовной ответственности, только находясь за границей. Спасибо чекистам за это!
вот ты смешной либераст 😂
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Ответ Alex31
Два года назад Андронов напивался вхлам и орал в барах в центре Москвы гимн Украины. Куда подевался былой запал, Алексей, почему вас сейчас не слышно?
Гимн спеть тоже не бесплатно. За Украину ток за деньги.
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