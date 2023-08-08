Андронов об уехавших из России: «Многие начинают страшные бомбардировки в соцсетях. Не вижу смысла воспринимать всерьез людей, постоянно занимающихся полосканием»
Комментатор Алексей Андронов недоволен риторикой покинувших Россию людей.
– Как вы относитесь к тем, кто уехал?
– Спокойно. Каждый человек делает свой выбор. Другой вопрос, что многие уехавшие начинают какие-то страшные бомбардировки в соцсетях. Людей, которые постоянно занимаются полосканием и учат жизни других, я даже не вижу смысла воспринимать всерьез.
– Ваш близкий друг Александр Шмурнов уже больше года живет вне России. Вы пытались друг друга переубедить?
– Конечно. И неоднократно. Но что значит переубедить? Саша просто знает, что у меня есть родственники в Америке. Но это тот же вопрос глобального перелома жизни. И я снова вернусь к фразе, которую, кажется, произнес кто-то из рэперов: почему я должен кому-то отдавать страну?
Эти разговоры были только первые три месяца – мы довольно быстро друг друга поняли.
Да, я скучаю по нему, давно не видел. Но что ж теперь делать? Много по чему можно скучать, чего еще два года назад мы не могли вообразить, – сказал Андронов в интервью Sports.ru.
Андронов не рассматривал отъезд из России: «Не понимаю, почему должен свой дом и страну кому-то оставить. Мне не близка паническая позиция, что надо все бросать и уезжать»
«Почему я должен кому-то оставлять свою страну?» Как сейчас живет и работает Алексей Андронов
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Мое мнение - сейчас без них лучше. В IT сфере сейчас кто вернулся, кто новый подрос, проблема если не решена, то решается. В остальных сферах новые люди получили шанс, который не имели (уехало удивительно много блатняка, получившего свои привилегии папами-мамами). Ну а про творческую интеллигенцию уровня Алексея Панина или Лободы даже говорить не хочется, действительно стало лучше.