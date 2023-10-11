Алексей Сутормин: «Обидно, что России не дали права сыграть стыки ЧМ-2022. Против Польши были бы способны на многое, могли бы проявить себя»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Алексей Сутормин Спорт-Экспресс Футбол

Алексей Сутормин высказался о сборной России.

– Ты не вызываешься на товарищеские игры сборной России. Как реагируешь на это?

– Объективно – есть ребята, которые играют в своих клубах, они в тонусе, больше заслуживают вызова. Здесь вопрос только ко мне. Если я буду получать больше игровой практики, хорошо выглядеть – Валерий Георгиевич рассмотрит мою кандидатуру. В сборную России вызывают сильнейших, по-другому быть не может.

– Понимаешь, для чего сейчас играет сборная России? 

– Просмотр ближайшего резерва, который надо держать в тонусе. На данный момент это хоть какой-то, но международный опыт. Рано или поздно придет момент, когда нас вернут. И тогда времени на раскачку не будет, надо быть готовыми.

– Какие у тебя остались впечатления о работе с Валерием Карпиным?

– Позитивные! Это новый опыт, информация. Валерий Георгиевич хочет видеть определенный футбол. Прошлой весной было очень обидно, что нам не дали права сыграть стыковые матчи ЧМ-2022. Наверное, мы бы могли проявить себя. 

– Россия обыграла бы Польшу в стыковых матчах?

– Понятно, что были не очень удачные игры с Хорватией и со Словакией. Но у нас были требования, было время – мы бы могли его использовать правильно, чтобы хорошо подготовиться. Думаю, были бы способны на многое, – сказал хавбек «Зенита».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

8 комментариев

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ne ravnodushen
Про Польшу намек понятен - за их отказ играть стыки. Но Сутормин обязан каждый матч играть с таким настроем, а не на полуспущенных, разве нет?
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Люблю осень
Доля правды в его словах есть, поляки порой плывут в важных матчах.
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selso99
Все мы понимаем, что Аргентина и Месси вряд ли бы стали чемпионами мира, все испугались гвардейцев Валеры.
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Social Warrior
Ответ Kolya26
Фантазер
ты меня называла
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Док163
За то теперь у вас есть возможность говорить такие возвышенные предположения
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