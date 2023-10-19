Михаил Кержаков о конкурентах «Зенита»: «Краснодар», «Динамо» – мне нравится подход Лички. «Спартак» и ЦСКА не стоит сбрасывать со счетов»

Михаил Кержаков ответил на вопрос о главных конкурентах «Зенита» в текущем сезоне.

– Кто главный конкурент «Зенита» в этом сезоне?

– Исходя из того, как все идет на данный момент, – это « ». Назвал бы еще « ». Мне очень симпатичен их тренер, чех .

– У динамовцев при Личке безбашенный немножко футбол.

– Да, но мне нравится его подход. И с «Оренбургом» он здорово работал.

Возвращаясь к претендентам, не стоит сбрасывать со счетов «Спартак», . Армейцы всегда вроде отстают, а потом в какой-то момент смотришь и понимаешь, что они близко.

– Чувствуется, что соперники не так боятся «Зенит», как раньше?

– Мне кажется, уже в том сезоне некоторые команды посмелее играли против нас. Вспомните матчи с «Химками», «Ахматом». Кстати, решительность грозненцев меня не удивила, ведь их тренировал Сергей Ташуев, с которым я работал в «Анжи». Говорил парням до встречи: «Они не будут отсиживаться в обороне. Будут прессинговать, втыкаться». Видимо, не достучался. А так, бояться никого не надо, – сказал вратарь « ».

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