Михаил Кержаков о конкурентах «Зенита»: «Краснодар», «Динамо» – мне нравится подход Лички. «Спартак» и ЦСКА не стоит сбрасывать со счетов»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Краснодар Марцел Личка Футбол

Михаил Кержаков ответил на вопрос о главных конкурентах «Зенита» в текущем сезоне.

– Кто главный конкурент «Зенита» в этом сезоне?

– Исходя из того, как все идет на данный момент, – это «Краснодар». Назвал бы еще «Динамо». Мне очень симпатичен их тренер, чех Марцел Личка.

– У динамовцев при Личке безбашенный немножко футбол.

– Да, но мне нравится его подход. И с «Оренбургом» он здорово работал.

Возвращаясь к претендентам, не стоит сбрасывать со счетов «Спартак», ЦСКА. Армейцы всегда вроде отстают, а потом в какой-то момент смотришь и понимаешь, что они близко.

– Чувствуется, что соперники не так боятся «Зенит», как раньше?

– Мне кажется, уже в том сезоне некоторые команды посмелее играли против нас. Вспомните матчи с «Химками», «Ахматом». Кстати, решительность грозненцев меня не удивила, ведь их тренировал Сергей Ташуев, с которым я работал в «Анжи». Говорил парням до встречи: «Они не будут отсиживаться в обороне. Будут прессинговать, втыкаться». Видимо, не достучался. А так, бояться никого не надо, – сказал вратарь «Зенита».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
«Спартак» не стоит сбрасывать со счетов»...он сам себя сбросит, как обычно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий