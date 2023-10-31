Почеттино о «Золотом мяче» Месси: «Заслуженно, он лучший. Возможность поработать с ним и быть его соотечественником – счастье для меня»
Маурисио Почеттино поздравил Лионеля Месси с получением 8-го «Золотого мяча».
«Это потрясающее достижение, он заслужил. Думаю, он лучший, и это очень важно как для него, так и для Аргентины.
Для меня, как тренера, возможность поработать с ним и быть его соотечественником – счастье.
Я думаю, что надо отдать ему должное и поздравить его, потому что это поразительное достижение», – сказал главный тренер «Челси».
Почеттино работал с Месси в «ПСЖ» в сезоне-2021/22.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
А Месси делает требл АПЛ+ЛЧ+КА и бьет все рекорды АПЛ по результативности.
Кто заслуживает ЗМ? хммм. хмммммм.
П. С. Месси не заслужил ЗМ по совокупности успешности во всех турнирах - он провалился в ЛЧ и в чемпионате был не сильнее других. Холанд был на голову лучшим в чемпионате и в ЛЧ был хорош. 2 против 1 в пользу Холанда. Но Месси сейчас дали за репутацию, а не за сезон.