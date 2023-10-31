Почеттино о «Золотом мяче» Месси: «Заслуженно, он лучший. Возможность поработать с ним и быть его соотечественником – счастье для меня»

Теги Челси МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Маурисио Почеттино Интер Майами Футбол

Маурисио Почеттино поздравил Лионеля Месси с получением 8-го «Золотого мяча».

«Это потрясающее достижение, он заслужил. Думаю, он лучший, и это очень важно как для него, так и для Аргентины.

Для меня, как тренера, возможность поработать с ним и быть его соотечественником – счастье.

Я думаю, что надо отдать ему должное и поздравить его, потому что это поразительное достижение», – сказал главный тренер «Челси».

Почеттино работал с Месси в «ПСЖ» в сезоне-2021/22.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
milya ololo
Давайте представим что Роналду выигрывает ЧМ, забивая 5 пенальти.
А Месси делает требл АПЛ+ЛЧ+КА и бьет все рекорды АПЛ по результативности.

Кто заслуживает ЗМ? хммм. хмммммм.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ali
Ещё у президента Аргентины спросите
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adrenaline Z
победа Месси 8 го мяча победа сборной Аргентины
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
San Remo
до чего велик Месси
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MJ Me
Ответ Ali
Ещё у президента Аргентины спросите
Странно что Бекхэм молчит))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
milya ololo
Ответ Пикачу82
Не дать в этом году Мессии ЗМ было-бы преступлением! Роналду сдулся, Месси взял КМ и в целом провел топовый сезон, он легенда! Ну вот кому можно было бы сейчас дать ЗМ а Месси не дать? Холланд даже близко не стоит по уровню с Месси, черепашка мог бы взять но проиграл финал чемпионата мира как раз Мессии.
еслиб Месси сделал требл и забил 50+ голов, а Холанд выиграл бы ЧМ. было бы преступлением дать зм Месси?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igls54
Лео, тем не менее, сам признал, что больше в этом мероприятии не участвует
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не уверен!!
Месси лучший. Но жалко до многих не дойдёт почему многие ЗМ (даже этот) люди считают не заслуженными. Но это наверное просто проблемы с памятью. Помню каждый год, когда Месси давали ЗМ - то про других говорили одно и тоже. Этот футболист не заслуживает ЗМ, так как сыграл как космос только на ЧМ или ЧЕ - и для него есть награда кубок или приз лучшему игроку турнира. Другой футболист не заслуживает ЗМ, так как выиграл свой чемпионат и забил очень много - и для него есть награда чемпионство и золотая бутса. Но когда под критерии попадает Месси - то он заслужил?!

П. С. Месси не заслужил ЗМ по совокупности успешности во всех турнирах - он провалился в ЛЧ и в чемпионате был не сильнее других. Холанд был на голову лучшим в чемпионате и в ЛЧ был хорош. 2 против 1 в пользу Холанда. Но Месси сейчас дали за репутацию, а не за сезон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kvint(ksk)
Ответ AF007
Если бы в 2006 ЗМ разделили на 3 награды (лучший бомбардир мира, лучший плеймейкер мира, лучший дриблëр мира), то Месси: Получил бы 6-8 ЗМ за лучшего бомбардира мира 10-12 ЗМ за лучшего плеймейкера мира 10-12 ЗМ за лучшего дриблëра мира замыкалду: Получил бы 6-8 ЗМ за лучшего бомбардира мира 0 ЗМ за лучшего плеймейкера мира 0-1 ЗМ за лучшего дриблëра мира Коротко о "великом" противостоянии
Фу, некрасивый!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
clausevenzzz
Ответ Ali
Ещё у президента Аргентины спросите
Тренера сборной Норвегии тоже спрашивали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий