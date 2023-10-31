Почеттино о «Золотом мяче» Месси: «Заслуженно, он лучший. Возможность поработать с ним и быть его соотечественником – счастье для меня»

Маурисио Почеттино поздравил Лионеля Месси с получением 8-го «Золотого мяча».

«Это потрясающее достижение, он заслужил. Думаю, он лучший, и это очень важно как для него, так и для Аргентины.

Для меня, как тренера, возможность поработать с ним и быть его соотечественником – счастье.

Я думаю, что надо отдать ему должное и поздравить его, потому что это поразительное достижение», – сказал главный тренер « ».

работал с в «ПСЖ» в сезоне-2021/22.

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