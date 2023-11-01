Попавший в ДТП форвард «Уральца» Кочетов умер в больнице
Попавший в ДТП футболист Кирилл Кочетов скончался в больнице.
Напомним, в ночь на 12 октября автомобиль, в котором находились четыре футболиста нижнетагильского «Уральца», попал в ДТП. Защитник Евгений Ситников погиб на месте.
Сегодня стало известно о смерти 21-летнего нападающего Кирилла Кочетова, выступавшего за «Уралец» на правах аренды из «Амкара».
«Сегодня утром, не приходя в сознание, ушел из жизни Кирилл Кочетов
Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. ФК «Амкар Пермь» и ФК «Уралец ТС» совместно окажут всю необходимую помощь семье Кочетовых.
Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Кирилла», – говорится в заявлении пермского клуба.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Я и сам на днях в кювет уехал. Но я сделал это осознанно. У нас ночью подморозило, а я на летней резине. Был затяжной поворот и машина начала из под меня уходить. Неприятное ощущение. А там дальше столбы и деревья. Лучше кювет подумал я и спустился. Машина 6млн стоит. Приехал домой , обнял своих детишек и подумал, что нет ничего дороже.
А этих ребят уже никто не обнимет. Берегите себя, пожалуйста