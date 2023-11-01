Попавший в ДТП форвард «Уральца» Кочетов умер в больнице

Теги Амкар премьер-лига Россия происшествия Вторая лига Б Уралец Нижний Тагил Кирилл Кочетов Футбол

Попавший в ДТП футболист Кирилл Кочетов скончался в больнице.

Напомним, в ночь на 12 октября автомобиль, в котором находились четыре футболиста нижнетагильского «Уральца», попал в ДТП. Защитник Евгений Ситников погиб на месте.

Сегодня стало известно о смерти 21-летнего нападающего Кирилла Кочетова, выступавшего за «Уралец» на правах аренды из «Амкара». 

«Сегодня утром, не приходя в сознание, ушел из жизни Кирилл Кочетов

Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. ФК «Амкар Пермь» и ФК «Уралец ТС» совместно окажут всю необходимую помощь семье Кочетовых.

Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Кирилла», – говорится в заявлении пермского клуба.

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4 комментария

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denimo21
Эх как же так. Молодые парни. Жить да жить ещё.
Я и сам на днях в кювет уехал. Но я сделал это осознанно. У нас ночью подморозило, а я на летней резине. Был затяжной поворот и машина начала из под меня уходить. Неприятное ощущение. А там дальше столбы и деревья. Лучше кювет подумал я и спустился. Машина 6млн стоит. Приехал домой , обнял своих детишек и подумал, что нет ничего дороже.
А этих ребят уже никто не обнимет. Берегите себя, пожалуйста
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Masik Slemov
Ответ Stanislav Cherchesov
Скупой платит дважды. Надо было одевать зимнюю резину.
а причем здесь скупой? человек скорее всего ещё не успел переобудь резину. вряд-ли бы он собирался всю зиму на лете ехать) а вы Станислав Саламович, поплыли после Венгрии видимо.
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