Попавший в ДТП форвард «Уральца» Кочетов умер в больнице

Попавший в ДТП футболист Кирилл Кочетов скончался в больнице.

Напомним, в ночь на 12 октября автомобиль, в котором находились четыре футболиста нижнетагильского «Уральца», попал в ДТП. Защитник Евгений Ситников погиб на месте.

Сегодня стало известно о смерти 21-летнего нападающего Кирилла Кочетова, выступавшего за «Уралец» на правах аренды из «Амкара».

«Сегодня утром, не приходя в сознание, ушел из жизни Кирилл Кочетов

Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. ФК «Амкар Пермь» и ФК «Уралец ТС» совместно окажут всю необходимую помощь семье Кочетовых.

Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Кирилла», – говорится в заявлении пермского клуба.

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