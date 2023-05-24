«Алания», тульский «Арсенал», «Волгарь», «СКА-Хабаровск», «Амкар» и еще 4 клуба не получили лицензии РФС. Они могут подать апелляцию
РФС отказал в лицензии 9 клубам на следующий сезон.
В выдаче лицензии РФС I отказано тульскому «Арсеналу», «Алании», «Волгарю» и «СКА-Хабаровск» – в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых или РПЛ).
В выдаче лицензии РФС II отказано «Иртышу», «Текстильщику», «Спартаку» из Костромы, «Челябинску» и «Амкару».
У клубов есть возможность подачи апелляционной жалобы до 29 мая, когда пройдет заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Балтика и Ротор выходят напрямую. Стыки будут.