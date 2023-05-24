«Алания», тульский «Арсенал», «Волгарь», «СКА-Хабаровск», «Амкар» и еще 4 клуба не получили лицензии РФС. Они могут подать апелляцию

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РФС отказал в лицензии 9 клубам на следующий сезон.

В выдаче лицензии РФС I отказано тульскому «Арсеналу», «Алании», «Волгарю» и «СКА-Хабаровск» – в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых или РПЛ).

В выдаче лицензии РФС II отказано «Иртышу», «Текстильщику», «Спартаку» из Костромы, «Челябинску» и «Амкару».

У клубов есть возможность подачи апелляционной жалобы до 29 мая, когда пройдет заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов.

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9 комментариев

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Виктор Маслин
Ответ giallo-verde
Если 4 клуба не получат лицензии, то 4 последних клуба опять не вылетят. Факел так несколько раз спасался, а потом вышел в ПЛ.
4 клуба из первой лиги получили лицензии.
Балтика и Ротор выходят напрямую. Стыки будут.
+3
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Stasinho7
Там СКА ближе уже вылететь, чем за РПЛ бороться :D
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Сергей48
У «Ротора» теоретически сохраняется шанс выйти в Первую лигу даже со второго места в своей группе, но для этого нужен отказ кого-то из нынешних участников Первой лиги, потому что все лидеры других групп тоже получили лицензии под Первую лигу, в том числе главный соперник «Ротора» — новороссийский «Черноморец».
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Кот болотный
Не тому "Спартаку" лицензию не дали.
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Станнис Баратеон
Ответ giallo-verde
Если 4 клуба не получат лицензии, то 4 последних клуба опять не вылетят. Факел так несколько раз спасался, а потом вышел в ПЛ.
Апелляции некоторых из них наверняка завершатся удачно, пару лет назад Крыльям тоже не с первого раза одобрили, хотя к них все было для выступления в рпл. Там есть какие-то заморочки по регламенту
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Сергей48
Ответ Виктор Маслин
4 клуба из первой лиги получили лицензии. Балтика и Ротор выходят напрямую. Стыки будут.
Стыки? У «Ротора» теоретически сохраняется шанс выйти в Первую лигу даже со второго места в своей группе, но для этого нужен отказ кого-то из нынешних участников Первой лиги, потому что все лидеры других групп тоже получили лицензии под Первую лигу, в том числе главный соперник «Ротора» — новороссийский «Черноморец».
0
0
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Сергей48
Ответ Виктор Маслин
4 клуба из первой лиги получили лицензии. Балтика и Ротор выходят напрямую. Стыки будут.
Стыки? У «Ротора» теоретически сохраняется шанс выйти в Первую лигу даже со второго места в своей группе, но для этого нужен отказ кого-то из нынешних участников Первой лиги, потому что все лидеры других групп тоже получили лицензии под Первую лигу, в том числе главный соперник «Ротора» — новороссийский «Черноморец».
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