«Алания», тульский «Арсенал», «Волгарь», «СКА-Хабаровск», «Амкар» и еще 4 клуба не получили лицензии РФС. Они могут подать апелляцию

РФС отказал в лицензии 9 клубам на следующий сезон.

В выдаче лицензии РФС I отказано тульскому «Арсеналу», «Алании», «Волгарю» и «СКА-Хабаровск» – в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых или РПЛ).

В выдаче лицензии РФС II отказано «Иртышу», «Текстильщику», «Спартаку» из Костромы, «Челябинску» и «Амкару».

У клубов есть возможность подачи апелляционной жалобы до 29 мая, когда пройдет заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов.

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