Ндомбеле исключен из состава «Галатасарая» после заказа бургера в полночь. У арендованного у «Тоттенхэма» хавбека проблемы с лишним весом
Танги Ндомбеле выведен из состава «Галатасарая» из-за проблем с лишним весом.
Как передает Fotospor, после игры против «Баварии» (1:3) в Лиге чемпионов полузащитник в отеле заказал большой гамбургер, а также картофель и колу. Это произошло около полуночи.
О заказе стало известно главному тренеру Окану Буруку. 50-летний специалист встретился с футболистом и раскритиковал его, заявив, что француз не будет играть, пока не сбросит вес до 75 кг и не приведет в норму индекс жировой массы.
Отмечается, что Ндомбеле не впервые заказывает еду подобного рода в позднее время.
Хавбек весил 82 килограмма на момент перехода в «Галатасарай». С тех пор он то набирал вес, то терял, но ниже 80 кг так и не опустился.
Арендованный у «Тоттенхэма» футболист провел 4 игры в чемпионате Турции в этом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Лукаку ?)