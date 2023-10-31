Танги Ндомбеле выведен из состава «Галатасарая» из-за проблем с лишним весом.

Как передает Fotospor, после игры против «Баварии» (1:3) в Лиге чемпионов полузащитник в отеле заказал большой гамбургер, а также картофель и колу. Это произошло около полуночи.

О заказе стало известно главному тренеру . 50-летний специалист встретился с футболистом и раскритиковал его, заявив, что француз не будет играть, пока не сбросит вес до 75 кг и не приведет в норму индекс жировой массы.

Отмечается, что не впервые заказывает еду подобного рода в позднее время.

Хавбек весил 82 килограмма на момент перехода в « ». С тех пор он то набирал вес, то терял, но ниже 80 кг так и не опустился.

Арендованный у « » футболист провел 4 игры в чемпионате Турции в этом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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