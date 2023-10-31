Ндомбеле исключен из состава «Галатасарая» после заказа бургера в полночь. У арендованного у «Тоттенхэма» хавбека проблемы с лишним весом

Теги Бавария Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Окан Бурук Танги Ндомбеле Здоровье Питание Футбол

Танги Ндомбеле выведен из состава «Галатасарая» из-за проблем с лишним весом.

Как передает Fotospor, после игры против «Баварии» (1:3) в Лиге чемпионов полузащитник в отеле заказал большой гамбургер, а также картофель и колу. Это произошло около полуночи.

О заказе стало известно главному тренеру Окану Буруку. 50-летний специалист встретился с футболистом и раскритиковал его, заявив, что француз не будет играть, пока не сбросит вес до 75 кг и не приведет в норму индекс жировой массы.

Отмечается, что Ндомбеле не впервые заказывает еду подобного рода в позднее время.

Хавбек весил 82 килограмма на момент перехода в «Галатасарай». С тех пор он то набирал вес, то терял, но ниже 80 кг так и не опустился.

Арендованный у «Тоттенхэма» футболист провел 4 игры в чемпионате Турции в этом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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23 комментария

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svetqa
Тамби Ндомбеле
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benjamin92
Где Винисиус? Чернокожим не дают жрать!
+40
-12
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Pok_Toholo
Ответ Кирилл Смирнов
Наш парень. Любит на ночь навернуть
В РПЛ его, хинкальщик ему поможет до 100 кг набрать
+18
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+18
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Кирилл Смирнов
Наш парень. Любит на ночь навернуть
+17
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+17
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Beast
тогда на ворота, чё сразу исключать?!
+9
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Schiaff1no
Дурак, нужно было курьером заказывать
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Антон Фалафель
Так он на мешок похож. Килограммов 20 лишнего веса. Просто ходит по полю.
+5
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picho
Ля такие надежды подавал когда к шпорам переходил
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Spaten
Это все из-за колы?))
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Я всех их сделал
С характером явно проблемы, поэтому скатился до Турции, и не за горами видимо завершение карьеры с таким отношением к делу. Взял бы хоть пример со Снейдера, который не позволял лишнего в бытность игроком, а уж как закончил так и отожрался за все предыдущие годы, и кто его в этом упрекнёт. И одно дело съесть бургер с колой после игры, когда нужно восстановить калории потерянные, а другое тупо на ночь, что и для обычных людей в принципе нифига не полезно, хоть ночью по традиции всё в 2 раза вкуснее становится.
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Astella Guccio
А что сказал бы этот Окан Бурук
Лукаку ?)
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Амирхан Сыраев
Мы что идём есть бургеры?
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S. A.
Азар завершил карьеру, но у него объявился наследник
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Фут.Боль
Картофель без соуса заказал???
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Владимир Виртуалкин
я вот вчера ночью отказался поесть, не очень правильно это. а этот азаровщиной занимается. вроде толковый футболист был
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hiper74
Азар: Мой пи3дюк.
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Сергей Галынский
В Спартак к Джикии в пару
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Локоть Артеста
Зайон Уильямсон из НБА аплодирует ему.
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Dark.Babysitter
Страж Ночного Дожора
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Моуриниста
Вот с такими игроками Моур играл В Тотте и должен был топовые результаты показывать, когда сам пятачина обмяк(он же его и купил).
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vincere
Сами знаете, кто вошёл в чат.
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ɔculpa
Ответ Антон Фалафель
Так он на мешок похож. Килограммов 20 лишнего веса. Просто ходит по полю.
Да) Когда он выходил с "Баварией", мне, без шуток, показалось, что он уже с одышкой выбегает) Видать после разминки умаялся, бедный. Там визуально туша к центнеру стремится.
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