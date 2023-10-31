Кудряшов о «Спартаке»: «Люди со скамейки говорили на иностранном языке – это меня немного удивило. Привык, что говорят на русском – это же народная команда»

Теги Спартак Федор Кудряшов премьер-лига Россия Факел Тео Бонгонда Футбол

Федор Кудряшов удивлен, что в «Спартаке» общаются на иностранном языке.

Кудряшов выступал за «Спартак» с 2005 по 2012 год.

– Остались ли люди в «Спартаке», которые помнят, что вы играли в этом клубе?

– Единственный, кто, наверное, остался – это Андрей Прончев, массажист. Удивительно, «Спартак» же народная команда?

Когда я немного потолкался в первом тайме с Бонгонда, люди со скамейки выбегали и говорили на иностранном языке. Это меня немного удивило. На русском хотя бы говорили, хотелось бы этого. Привык, что в «Спартаке» говорят на русском языке, – сказал защитник, ныне выступающий за «Факел».

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22 комментария

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QUIKSILVER
А в Турции он на турецком говорил?
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МОСКВА
комментариев пока нет, но тут они и не нужны...
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FilinMD
Что-то с Федора явно с мышлением не то
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Северный болельщик
Народная команда...остальные - не народные? Почему игроки других Московских команд ведут себя, по большей части, адекватно, скромно и не вызывают негатив? А спартачи: то народная, то 1 место в мире, то заговоры, то знаки зодиака, то шило в ....
+12
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angry horse
Ответ Северный болельщик
Народная команда...остальные - не народные? Почему игроки других Московских команд ведут себя, по большей части, адекватно, скромно и не вызывают негатив? А спартачи: то народная, то 1 место в мире, то заговоры, то знаки зодиака, то шило в ....
Из народного там только нефть, которую приватизировали лукойловские жулики😁
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Кинг Конг Жив
Скоро походу придет носитель спартаковского духа усатый козлобык. Тогда все будет как ты привык, Федя.
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Какой-то бессвязный поток рандомных мыслей, настоящий футболист
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Ilya Shilovskiy
многонародная
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Роман Яковлев
Нет никакой народной команды.... Она ушла вместе с Романцеаым....Люди приехали зарабатывать деньги. и им немлевать на результат и болельщиков.....
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Ezra-Matthew Miller
Ответ QUIKSILVER
А в Турции он на турецком говорил?
ну он же за ничем не примечательный клуб с юга Турции играл же;) какая там разница
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Антимосковский
Ответ angry horse
Из народного там только нефть, которую приватизировали лукойловские жулики😁
при этом они себя называют частным клубом, а других гос присосками)))) ведь левый карман назвали частным, а правый карман назвали государственным, это ведь в корне меняет дело)))
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