Кудряшов о «Спартаке»: «Люди со скамейки говорили на иностранном языке – это меня немного удивило. Привык, что говорят на русском – это же народная команда»
Федор Кудряшов удивлен, что в «Спартаке» общаются на иностранном языке.
Кудряшов выступал за «Спартак» с 2005 по 2012 год.
– Остались ли люди в «Спартаке», которые помнят, что вы играли в этом клубе?
– Единственный, кто, наверное, остался – это Андрей Прончев, массажист. Удивительно, «Спартак» же народная команда?
Когда я немного потолкался в первом тайме с Бонгонда, люди со скамейки выбегали и говорили на иностранном языке. Это меня немного удивило. На русском хотя бы говорили, хотелось бы этого. Привык, что в «Спартаке» говорят на русском языке, – сказал защитник, ныне выступающий за «Факел».
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