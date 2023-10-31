Кудряшов о «Спартаке»: «Люди со скамейки говорили на иностранном языке – это меня немного удивило. Привык, что говорят на русском – это же народная команда»

Федор Кудряшов удивлен, что в «Спартаке» общаются на иностранном языке.

выступал за « » с 2005 по 2012 год.

– Остались ли люди в «Спартаке», которые помнят, что вы играли в этом клубе?

– Единственный, кто, наверное, остался – это Андрей Прончев, массажист. Удивительно, «Спартак» же народная команда?

Когда я немного потолкался в первом тайме с , люди со скамейки выбегали и говорили на иностранном языке. Это меня немного удивило. На русском хотя бы говорили, хотелось бы этого. Привык, что в «Спартаке» говорят на русском языке, – сказал защитник, ныне выступающий за « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!