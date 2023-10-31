IFAB не разрешит останавливать матч, чтобы исправлять человеческие ошибки судей наподобие отмены гола Диаса: «Подобное случается нечасто»

Ошибочные решения судей, вызванные человеческим фактором, не будут отменять.

Об этом заявил гендиректор Международного совета футбольных ассоциаций IFAB Лукас Бруд. Он сообщил, что не планируется давать определенный временной период на то, чтобы исправить некоторые ошибки судей.

Бруд высказался об этом, комментируя отмену гола вингера « » . Напомним, в матче против « » из-за ошибки ВАР не был засчитан чистый гол Диаса – арбитры зафиксировали офсайд, которого не было. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.

«Мы всегда должны помнить, что подобные вещи случаются нечасто. Мы не должны сразу начинать подвергать сомнению весь принцип, потому что в одном из тысяч матчей произошла такая ситуация.

Конечно, мы собираемся совершенствоваться, если возникнет необходимость, в определенных областях ВАР. Посмотрим, нужно ли нам решать проблему с человеческими ошибками», – сказал Бруд.

IFAB против трансляции переговоров судей и ВАР в прямом эфире: «Это было бы контрпродуктивно. Общение хаотично»

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