IFAB не разрешит останавливать матч, чтобы исправлять человеческие ошибки судей наподобие отмены гола Диаса: «Подобное случается нечасто»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Луис Диас правила IFAB Футбол

Ошибочные решения судей, вызванные человеческим фактором, не будут отменять.

Об этом заявил гендиректор Международного совета футбольных ассоциаций IFAB Лукас Бруд. Он сообщил, что не планируется давать определенный временной период на то, чтобы исправить некоторые ошибки судей.

Бруд высказался об этом, комментируя отмену гола вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. Напомним, в матче против «Тоттенхэма» из-за ошибки ВАР не был засчитан чистый гол Диаса – арбитры зафиксировали офсайд, которого не было. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.

«Мы всегда должны помнить, что подобные вещи случаются нечасто. Мы не должны сразу начинать подвергать сомнению весь принцип, потому что в одном из тысяч матчей произошла такая ситуация.

Конечно, мы собираемся совершенствоваться, если возникнет необходимость, в определенных областях ВАР. Посмотрим, нужно ли нам решать проблему с человеческими ошибками», – сказал Бруд.

IFAB против трансляции переговоров судей и ВАР в прямом эфире: «Это было бы контрпродуктивно. Общение хаотично»

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12 комментариев

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lovkac
Все правила и строятся из-за случаев 1 из 1000. Защищая таких слепых и глухих станет только хуже
+12
-1
+11
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luu
Удивительно, IFAB готова тестировать всякую венгеровскую дичь типа аутов ногами, но внести в протокол ВАР небольшие правки типа рассмотрения второй жёлтой или этот случай с Ливерпулем - нет.
+9
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+9
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korablev
Внесите самую элементарную правку в ваш протокол. ВАР должен сообщать судье не «Проверка завершена», а готовое решение - чем она завершена?
Из матча в матч на экране появляется Check over, а последующая фраза (Goal / No goal) появляется в одном случае из двух - ее очень часто не пишут!
А именно здесь причина ляпа в случае с голом Ливерпуля - просто сообщили, что проверка завершена. И все!
Очень сложно понять, почему IFAB так упирается против внесения коррективов в протокол
+6
0
+6
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Phantom1289
Иногда эти нечастые случаи могут повлиять на чемпионство. Короче, судьи могут и дальше творить тупейшую дичь и ничего им за это не будет. Все делают, лишь пятую точку свою прикрыть. Но всякую чушь хотят внедрить, вроде аутов ногами.
+4
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+4
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OldRedWhite
Ответ lovkac
Все правила и строятся из-за случаев 1 из 1000. Защищая таких слепых и глухих станет только хуже
ВАР он , оказывается , не для исправления человеческих ошибок придуман !
Вы не понимаете !
+3
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+3
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BillShen
В смысле не надо останавливать? Просмотр ВАР - сама по себе остановка матча. Протоколы пропишите и говорите в микрофон арбитром как в хоккее. "Аfter video review the result is goal/no goal offside." Все.
+2
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кэпко
ну да, отменять голы или назначать пенальти спустя 5 минут игры мы можем. А тут исправить ошибку спустя 30 сек не можем. Всё логично.
А для мешков у нас вообще супер регламент, можем дать пенальти, когда команды ушли в подрибунку по окончании матча, лол.
+1
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Jan Paskel
бруд по польски - грязь
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al
ну, теперь станет чаще((
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Санжар Уразбаев
Из за ошибки судей и вар на подобие гола Диаса , некоторые команды лишаются шанса на титул , так хорошенько подумайте IFAB , было же видно как там вся судейская бригада ху*ней страдала пока тут человек убивался что б забить гол и его отменили якобы офсайд !, так что подумайте !
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Vadiay
И ты, Бруд...
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Vadiay
Ответ korablev
Внесите самую элементарную правку в ваш протокол. ВАР должен сообщать судье не «Проверка завершена», а готовое решение - чем она завершена? Из матча в матч на экране появляется Check over, а последующая фраза (Goal / No goal) появляется в одном случае из двух - ее очень часто не пишут! А именно здесь причина ляпа в случае с голом Ливерпуля - просто сообщили, что проверка завершена. И все! Очень сложно понять, почему IFAB так упирается против внесения коррективов в протокол
Так ещё меньше шансов будет судить в одну сторону.
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