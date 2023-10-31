IFAB против трансляции переговоров судей и ВАР в прямом эфире: «Это было бы контрпродуктивно. Общение хаотично»

Переговоры ВАР не будут выводить в прямой эфир.

Ранее появилась информация, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обсуждает разрешение на трансляцию переговоров судей на ВАР в прямом эфире.

Однако гендиректор IFAB Лукас Бруд объявил, что подобного не произойдет.

«Я категорически говорю «нет». Мне разрешили наблюдать за общением судей матча во время просмотра эпизодов, и это довольно хаотичная ситуация. Не в негативном смысле, но много людей говорят одновременно, и я думаю, что было бы контрпродуктивно, если бы кто-то слушал все эти голоса, общение друг с другом.

Есть видеоассистент арбитра, есть его помощник, операторы повторов, главный судья и, возможно, даже помощники судьи и резервный судья, так что все это довольно хаотично.

На данный момент мы не готовы открыть это общение аудитории в прямом эфире», – заявил глава организации, занимающейся регулированием правил игры в футбол.

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