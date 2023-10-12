Протокол ВАР могут изменить, чтобы явные ошибки – как в случае с голом «Ливерпуля» – можно было исправить после возобновления игры

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм видеоповторы Луис Диас правила IFAB Футбол

Протокол ВАР могут изменить из-за скандала в матче «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Из-за ошибки ВАР в этой игре не был засчитан чистый гол Луиса Диаса – арбитры зафиксировали офсайд, которого не было. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.

IFAB может рассмотреть возможность внесения изменений пункта протокола, который запрещает ВАР вмешиваться в игру после ее возобновления. Из-за него судьи уже ничего не могли сделать с незасчитанным голом Диаса.

Пункт могут обновить так, чтобы дать судьям возможность исправить ситуацию после явной ошибки, если с момента возобновления игры не произошло существенных событий, важных для хода матча.

ВАР правильно не остановил игру в эпизоде с отмененным голом «Ливерпуля». Глава арбитров АПЛ Уэбб подтвердил: «Протокол не допускает этого. IFAB решит, нужно ли его исправить»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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20 комментариев

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Кино Музыка
Нужен ВАР над ВАРом.
+11
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Leon Petov
Наш VAR Сити против
+10
-2
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Сергей Кайзер
Буквоедство, но что, если значимых событий не произойдёт спустя 30 минут после эпизода?)) Лимит должен быть. Команда держит счёт, и вдруг сюрприз - ей гол засчитан. Нужно было атаковать, но время уже не вернуть. Даже 5 минут уже слишком.
+3
-1
+2
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Niko [Ars]
Ответ Кино Музыка
Нужен ВАР над ВАРом.
ВАР2 чекинг ВАР десишн
ВАР3 чекинг ВАР2 десишн
ВАР4 чекинг ВАР3 десишн
столько хватит?
+1
0
+1
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Ринат Гимадеев
надо же, в регламент вар наконец то добавят то, для чего собственно и придумали вар
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Snid
Ответ ппппочему
Это разумное решение, безусловно, но как же смачно скаузеры наныли на это решение, просто чудовищный вой стоял неделю, рупором абсурдной составляющей которой стал клопп. И по поводу руки в матче с Брайтоном почему-то варежка стянута)
вой дальше.
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Гур
Ответ Кино Музыка
Нужен ВАР над ВАРом.
ВАРВАР 😅
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Slavnov
Если на 5 минуте, кто-то сыграет рукой, а на 20 команда, любая, забьет, можно будет отменить гол?
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Nikolay Kavcic
Мы вставим монитор VAR тебе в VAR, а в него еще один монитор в VAR, чтобы судьи могли смотреть монитор VAR, пока по другому монитору тоже идет VAR
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Beloded2007
Нужен Судья-Варвар
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TeRex
Нужно просто как в других видах дать возможность тренерам запросить просмотр любого эпизода либо какое-то ограниченное число раз за игру, либо, как в бейсболе, один челлендж и если он оправдывается и решение меняется, то он остаётся, а если не оправдывается, то сгорает.
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Вадим Рязанский
Если и по новому протоколу ошибутся не в пользу "большого" клуба, снова пересмотрят протокол. Легко они прогнулись под давление болельщиков Ливерпуля в соцсетях и СМИ
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vincere
Введут VA VAR.
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ДЖИН
это не Вар это система ВОР
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Алексей Вдовин
Кстати, а что это так зашевелились только сейчас? Все уже забыли прошлый сезон и ошибку не в пользу Арсенала (который за чемпионство боролся)? Какие то двойные стандарты.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3115545.html
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<~Inter~>
Нужно просто регламентировать их общения, чтобы они говорили только по существу. Можно пример взять с радио переговорами между диспетчером аэропорта и пилотом самолёта. Там нет никаких лишних слов и каждая из сторон должна подтверждать услышанное
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Шпинат
De Gea подрабатывает помощником арбитра..
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