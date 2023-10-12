Протокол ВАР могут изменить, чтобы явные ошибки – как в случае с голом «Ливерпуля» – можно было исправить после возобновления игры

Протокол ВАР могут изменить из-за скандала в матче «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Из-за ошибки ВАР в этой игре не был засчитан чистый гол – арбитры зафиксировали офсайд, которого не было. Судейский корпус Англии признал ошибку. Позднее стало известно, что ВАР не вмешался при отмене этого гола, так как арбитры решили, что судьи в поле засчитали его.

IFAB может рассмотреть возможность внесения изменений пункта протокола, который запрещает ВАР вмешиваться в игру после ее возобновления. Из-за него судьи уже ничего не могли сделать с незасчитанным голом Диаса.

Пункт могут обновить так, чтобы дать судьям возможность исправить ситуацию после явной ошибки, если с момента возобновления игры не произошло существенных событий, важных для хода матча.

ВАР правильно не остановил игру в эпизоде с отмененным голом «Ливерпуля». Глава арбитров АПЛ Уэбб подтвердил: «Протокол не допускает этого. IFAB решит, нужно ли его исправить»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию