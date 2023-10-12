ВАР предложили применять при назначении штрафных и угловых. Это обсудят в IFAB
Применение ВАР при назначении угловых и штрафных обсудят в IFAB.
Глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем рассказал, что, как ему известно, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, попросили рассмотреть возможность расширения сферы применения ВАР при назначении угловых и штрафных ударов.
«Думаю, нам бы очень не хотелось, чтобы остановки в игре случались намного чаще, чем сейчас, но мы хорошо обсудим этот вопрос», – сказал Буллингем, который также занимает пост директора IFAB.
Сейчас ВАР может вмешиваться в игру лишь при вынесении решений о забитых голах и прямых красных карточках, назначении пенальти, а также при ошибочной идентификации игрока.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Да, рассматривать каждую желтую карточку было бы абсурдно долго, но для второй жк можно было бы сделать исключение, тем более они далеко не каждый матч даже выписываются. Пока игроки спорят 30 секунд после удаления у ВАРа есть время посмотреть и подсказать судье, что он неправ. Причем ВАР и так каждый раз видят это и сейчас, только не имеют права судье сообщить))) ну реально бред
2-й тайм: 45 минут
дополнительное время: 45 минут
Но при этом (рука, наступ, толчок) недостаточный для назначения пенальти.
1) сейчас примерно столько же времени отнимают споры.
2) исходя из практики в теннисе процесс быстро оптимизируется и время на принятие решения уменьшается.
3) больше верных решений => более справедливый итог матча. Лучше подождать 30 секунд, чем потом месяцами с**ть в комментах "это заговор" или "куда смотрел судья"
4) судьи будут вынуждены быть более внимательны и более профессиональны.