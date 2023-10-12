ВАР предложили применять при назначении штрафных и угловых. Это обсудят в IFAB

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Применение ВАР при назначении угловых и штрафных обсудят в IFAB.

Глава Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем рассказал, что, как ему известно, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, попросили рассмотреть возможность расширения сферы применения ВАР при назначении угловых и штрафных ударов.

«Думаю, нам бы очень не хотелось, чтобы остановки в игре случались намного чаще, чем сейчас, но мы хорошо обсудим этот вопрос», – сказал Буллингем, который также занимает пост директора IFAB.

Сейчас ВАР может вмешиваться в игру лишь при вынесении решений о забитых голах и прямых красных карточках, назначении пенальти, а также при ошибочной идентификации игрока.

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66 комментариев

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rarog
Понятно, теперь средний матч будет длится 3 дня
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Bigbadaboom
Ответ rarog
Понятно, теперь средний матч будет длится 3 дня
Да ладно от кого мяч вышел можно посмотреть за 2 секунды и передать судье, а вот со штрафными будет беда, там столько будет не последовательных решений,что лучше заранее отказаться от этой затеи, скандалов и разговоров будет ещё больше, как с оффсайдами пассивными,активными, руками и т.п.
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+32
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Prokuror Prokurorov
Лучше бы его ввели на предмет рассмотрения вторых ЖК. А то бывает, что судья видит нарушение, которое он расценивает на ЖК, которая оказывается второй для игрока, а в повторе видно, что там не было никакой жк, а вар в таком случае вмешаться не может. А они фигней какой то занимаются . Давайте еще ауты с ВАРом высматривать.
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Bunyod Turgunov
Лучше эти видеоповторы сделали бы как в теннисе. Если тренер какой-то момент считает спорным то он берет челендж.
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Ринат Гимадеев
на желтые карточки надо еще распространить
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spurshiken
Ответ Bunyod Turgunov
Лучше эти видеоповторы сделали бы как в теннисе. Если тренер какой-то момент считает спорным то он берет челендж.
только в теннисе корт небольшой, и минимум действующих лиц, нет неразберихи. в футболе тренер вообще ничего не видит со своей бровки, честно говоря
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Savardus
Глава футбольной ассоциации Англии лучше бы не набирал судей на ВАР по объявлениям в газетах, как на матч Ливерпуля и Тоттэнхэма. И научил бы их нормально исполнять свою текущую работу, перед расширением функционала
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Mbest77
Еще ауты добавьте 🤦🏻‍♂️ и будет как американский футбол, 30 сек игры, 2-3 минуты паузы
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Артём Лапицкий
Ответ Prokuror Prokurorov
Лучше бы его ввели на предмет рассмотрения вторых ЖК. А то бывает, что судья видит нарушение, которое он расценивает на ЖК, которая оказывается второй для игрока, а в повторе видно, что там не было никакой жк, а вар в таком случае вмешаться не может. А они фигней какой то занимаются . Давайте еще ауты с ВАРом высматривать.
Как по мне единственная глобальная проблема с ВАРом, через секунду всем понятно, что решение ошибочное, а по протоколу сделать ничего нельзя...
Да, рассматривать каждую желтую карточку было бы абсурдно долго, но для второй жк можно было бы сделать исключение, тем более они далеко не каждый матч даже выписываются. Пока игроки спорят 30 секунд после удаления у ВАРа есть время посмотреть и подсказать судье, что он неправ. Причем ВАР и так каждый раз видят это и сейчас, только не имеют права судье сообщить))) ну реально бред
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Alex Serpen
1-й тайм: 45 минут
2-й тайм: 45 минут
дополнительное время: 45 минут
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Bunyod Turgunov
Ответ spurshiken
только в теннисе корт небольшой, и минимум действующих лиц, нет неразберихи. в футболе тренер вообще ничего не видит со своей бровки, честно говоря
У всех тренеров есть помощники которые сидят с планшетом
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arspurs9
Да нет, это уже бред, так дойдем что каждый фол будет оцениваться ВАР.
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Le Tallec
Скоро без ВАР и пукнуть нельзя будет. Ошибок при этом меньше не станет.
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Юрий Безуглый
Ответ Bigbadaboom
Да ладно от кого мяч вышел можно посмотреть за 2 секунды и передать судье, а вот со штрафными будет беда, там столько будет не последовательных решений,что лучше заранее отказаться от этой затеи, скандалов и разговоров будет ещё больше, как с оффсайдами пассивными,активными, руками и т.п.
Но ведь можно, например, для штрафных сделать ограничение: разрешить смотреть вар, если нарушение совершено против игрока атакующей команды, находящегося в последней трети поля, а также при нарушениях, которые связаны с карточками любого цвета, как с ошибочным их вынесением, так и с ошибочным невынесением
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Серегей Юдин
Да ладно - сильные задержки матчей??? Люди похоже не смотрели футбол. Перед КАЖДЫМ штрафным или угловым практически всегда подготовка занимает по 30-50 секунд. Какие на фиг задержки времени? Проверить от кого ушел мяч - дело 10 секунд. Проверить было ли нарушение еще секунд 20. Так что не сильно то по времени будет потеря
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The1993Diablo
Судьи тогда зачем на поле? Какая у бокового роль? Просто бегать по бровке? Если Вар все решения принимает, тогда и судьи не нужны.
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Любезный Коссутий
матчи будут длиться бесконечно
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Заборостроитель
В итоге, будет (рука, наступ, толчок) достаточный для назначения штрафного в метрах 30 от ворот.
Но при этом (рука, наступ, толчок) недостаточный для назначения пенальти.
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Артем Гладских
скоро вар захватит весь футбольный мир
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Beloded2007
Нужен ещё ВАР для проверки ВАР
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Контрольный выстрел
Это прекрасно. По-больше бы еще идиотизма добавили в современный футбол. Можно сделать ВАР, следящий за мимикой футболистов, и ставить пенальти после каждого неприличного слова.
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Ринат Гимадеев
Ответ mr kovalsky
На первые желтые не знаю, но на второй желтый, мне кажется, необходимо, чтобы не случалось как с Ковачичем в недавнем матче
если первую желтую показали неправильно, а вторую правильно, это все равно будет ошибочное удаление
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mr kovalsky
Ответ Ринат Гимадеев
на желтые карточки надо еще распространить
На первые желтые не знаю, но на второй желтый, мне кажется, необходимо, чтобы не случалось как с Ковачичем в недавнем матче
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Koulmann
Не вижу повода для существующей истерики в комментах по поводу затягивания времени матча.
1) сейчас примерно столько же времени отнимают споры.
2) исходя из практики в теннисе процесс быстро оптимизируется и время на принятие решения уменьшается.
3) больше верных решений => более справедливый итог матча. Лучше подождать 30 секунд, чем потом месяцами с**ть в комментах "это заговор" или "куда смотрел судья"
4) судьи будут вынуждены быть более внимательны и более профессиональны.
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CHIP26RUS
будут к матчу добавлять ещё по тайму)
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