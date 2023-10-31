Беллингем о «Копа Трофи»: «Я очень горжусь, но для меня главное – титулы, выигранные вместе с командой»
Джуд Беллингем заявил, что командные титулы для него важнее индивидуальных.
20-летний хавбек сборной Англии и «Реала» получил «Копа Трофи» – приз лучшему молодому игроку мира по версии France Football.
«Я очень рад. За этим стоит огромный каждодневный труд, благодаря которому я стараюсь каждую неделю хорошо выполнять свою работу. Я очень горжусь, приятно, что люди признают и ценят твою работу.
Это был хороший год. Но для меня главное – титулы, выигранные вместе с командой. Я перешел в крупнейший клуб мира, в большую семью.
Хочу остаться таким же сильным ради моих одноклубников, болельщиков и работников клуба. Надеюсь, мы выиграем трофеи в этом сезоне», – сказал Беллингем.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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