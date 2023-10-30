Витор Тормена: «Я счастлив, что перешел в «Краснодар», а не в «Спартак». Это самый лучший выбор для меня»
Витор Тормена рад перейти в «Краснодар», а не в «Спартак».
«Безусловно, я счастлив, что в итоге оказался в «Краснодаре», а не в «Спартаке». Изначально понимал, что «Краснодар» – самый лучший и правильный выбор для меня. Так и получилось.
Я очень доволен тем, что играю в этой команде. Хочу продолжать приносить пользу «Краснодару» и бороться за титулы», – сказал бразильский защитник «Краснодара Тормена.
«Краснодар» занимает первое место в таблице Мир РПЛ, набрав 28 очков в 13 турах. «Спартак» идет 6-м, имея 20 баллов.
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