Витор Тормена: «Я счастлив, что перешел в «Краснодар», а не в «Спартак». Это самый лучший выбор для меня»

Витор Тормена рад перейти в «Краснодар», а не в «Спартак».

«Безусловно, я счастлив, что в итоге оказался в «Краснодаре», а не в « ». Изначально понимал, что «Краснодар» – самый лучший и правильный выбор для меня. Так и получилось.

Я очень доволен тем, что играю в этой команде. Хочу продолжать приносить пользу «Краснодару» и бороться за титулы», – сказал бразильский защитник «Краснодара Тормена.

«Краснодар» занимает первое место в таблице Мир , набрав 28 очков в 13 турах. «Спартак» идет 6-м, имея 20 баллов.

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