Тормена признал, что легионеры во многом едут в Россию из-за высокой зарплаты: «Нет ничего плохого в том, чтобы хорошо зарабатывать. При этом у РПЛ очень высокий уровень»

Виктор Тормена признал, что легионеры едут в Мир РПЛ из-за высоких зарплат.

– Многие игроки из Бразилии, Аргентины и других стран Латинской Америки не скрывают, что готовы к переезду в Россию, потому что тут предлагают лучшие условия и более высокую зарплату. Насколько для тебя это был важный фактор?

– Я тоже не буду лицемерить. Конечно, это то, что во многом привлекает наше внимание. Каждый хочет, чтобы его семья жила лучше и ни в чем себе не отказывала.

Нет ничего плохого в том, чтобы хорошо зарабатывать, поэтому мы должны ухватиться за эту возможность. Вдвойне приятно, когда это удается совместить с хорошим местом для игры в футбол, и я могу это уверенно сказать про Россию, ведь у вашей лиги очень высокий уровень.

– В последние годы стало модно получать российское гражданство. Например, олимпийские чемпионы в составе сборной Бразилии Малком и Клаудиньо получили российские паспорта, когда играли в «Зените». Ты бы хотел получить гражданство России?

– Еще не думал об этом, но у меня контракт на четыре года. Если жизнь сложится так, что я проведу все это время здесь, выучу язык, то было бы здорово получить получить российский паспорт. Мне нравится ваша страна, – сказал защитник «Краснодара».

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