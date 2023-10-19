Тормена признал, что легионеры во многом едут в Россию из-за высокой зарплаты: «Нет ничего плохого в том, чтобы хорошо зарабатывать. При этом у РПЛ очень высокий уровень»

Теги премьер-лига Россия Краснодар лимит на легионеров Витор Тормена Футбол

Виктор Тормена признал, что легионеры едут в Мир РПЛ из-за высоких зарплат.

– Многие игроки из Бразилии, Аргентины и других стран Латинской Америки не скрывают, что готовы к переезду в Россию, потому что тут предлагают лучшие условия и более высокую зарплату. Насколько для тебя это был важный фактор?

– Я тоже не буду лицемерить. Конечно, это то, что во многом привлекает наше внимание. Каждый хочет, чтобы его семья жила лучше и ни в чем себе не отказывала.

Нет ничего плохого в том, чтобы хорошо зарабатывать, поэтому мы должны ухватиться за эту возможность. Вдвойне приятно, когда это удается совместить с хорошим местом для игры в футбол, и я могу это уверенно сказать про Россию, ведь у вашей лиги очень высокий уровень.

– В последние годы стало модно получать российское гражданство. Например, олимпийские чемпионы в составе сборной Бразилии Малком и Клаудиньо получили российские паспорта, когда играли в «Зените». Ты бы хотел получить гражданство России? 

– Еще не думал об этом, но у меня контракт на четыре года. Если жизнь сложится так, что я проведу все это время здесь, выучу язык, то было бы здорово получить получить российский паспорт. Мне нравится ваша страна, – сказал защитник «Краснодара».

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13 комментариев

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n3kt0snebess -
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сперцян, типа, иностранцем считается?))
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ApXuMaHqPuT
Вот это поворот!😀
+3
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Oleg A.A.
Просто честно сказал, что и так все знали :)

А то АРИ тут разошелся в любви стране, президенту и всему российскому, переигрывает)))
+5
-2
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marsover
Ответ ApXuMaHqPuT
Вот это поворот!😀
Не может этого быть😂
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Roman
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damondiamond
высокий уровень зарплаты*
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leon01
… очень высокий уровень … зарплат
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Geronimo Good
Открыл Америку)
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Jim Korbett
Нет, они едут в Россию потому, что им нравится играть в холод, на полупустых стадионах, на некачественном газоне, в C-лиге по уровню.
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Grishkevich
А я думал из за любви к Пу 😱
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Akhor100
Ответ Roman
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А Сперцяна вы тоже посчитали «угольком», а не воспитанником?
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Roman
Ответ n3kt0snebess -
сперцян, типа, иностранцем считается?))
Ну дык он играет за сборную Армении. Его нельзя считать за игрока, который может выступать за российскую сборную
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