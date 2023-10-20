Защитник «Краснодара» Тормена: «Сперцян бы хорошо вписался в «Порту» или «Бенфику», а оттуда мог бы подняться еще выше»

Теги высшая лига Португалия Порту Бенфика премьер-лига Россия Краснодар Витор Тормена Эдуард Сперцян Футбол

Витор Тормена считает, что Эдуард Сперцян смог бы заиграть в «Порту» или «Бенфике».

Сперцян – один из главных талантов российского футбола. Его каждый год изучают в Европе. Он мог бы играть в больших европейских клубах?

– Я думаю, он уже давно доказал свой уровень, к тому же Эду играет особую роль в своей сборной, что очень важно для европейских топ-клубов. Я хорошо знаю уровень «Порту» и «Бенфики» – главных клубов Португалии и больших команд в Европе.

Сперцян мог бы легко играть в этих клубах. Он бы хорошо вписался в «Порту» или «Бенфику», а оттуда мог бы подняться еще выше. Я верю, что скоро он сможет оказаться в топ-клубе, – сказал защитник «Краснодара», выступавший ранее за «Брагу».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий
Пусть сначала чемпионство возьмет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жаргал Шадапов
Ответ Анатолий
Пусть сначала чемпионство возьмет
Головину так же говорили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий