Защитник «Краснодара» Тормена: «Сперцян бы хорошо вписался в «Порту» или «Бенфику», а оттуда мог бы подняться еще выше»

Витор Тормена считает, что Эдуард Сперцян смог бы заиграть в «Порту» или «Бенфике».

– – один из главных талантов российского футбола. Его каждый год изучают в Европе. Он мог бы играть в больших европейских клубах?

– Я думаю, он уже давно доказал свой уровень, к тому же Эду играет особую роль в своей сборной, что очень важно для европейских топ-клубов. Я хорошо знаю уровень «Порту» и «Бенфики» – главных клубов Португалии и больших команд в Европе.

Сперцян мог бы легко играть в этих клубах. Он бы хорошо вписался в «Порту» или «Бенфику», а оттуда мог бы подняться еще выше. Я верю, что скоро он сможет оказаться в топ-клубе, – сказал защитник « », выступавший ранее за «Брагу».

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