Защитник «Краснодара» Тормена: «Накопление игр и поездок начинает раздражать. Чтобы добраться до Москвы, нам потребовалось 11 часов»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о поражении от ЦСКА.

«Быки» потерпели поражение со счетом 0:1 в 13-м туре Мир .

– « » не проигрывал на протяжении 12 матчей. Может быть, это поражение пришло не в самый лучший момент, ведь «Зенит» все ближе?

– Мы знали, что будет сложно, но мы заслуживали лучшего результата. Мы пытались сравнять счет с того момента, как они забили, мы контролировал игру, но важно, что мы еще на первом месте. Мы изучим ошибки, чтобы попытаться стать лучше в следующих матчах.

– Следующая игра – против «Крыльев», а затем «Зенит». Могут ли эти две игры стать идеальными для «Краснодара», чтобы заявить о себе как о фаворитах на титул?

– Мы думаем о каждой игре, но, без сомнения, это очень важные игры для нас, чтобы утвердиться в чемпионской гонке. Нам нужно стараться изо всех сил, и я уверен, что мы сможем победить.

– Насколько длительные переезды начинают влиять на команду?

– Это сложно. Я не буду лгать. К сожалению, аэропорт закрыт. Поэтому некоторые поездки утомительны. Чтобы добраться до Москвы, нам потребовалось 11 часов. Приехали уставшие. Накопление игр и поездок начинает раздражать. Но мы стараемся не думать об этом слишком много.

– Является ли это дополнительным соперником для команды?

– Сложно сказать. У каждого есть свое мнение. Я думаю, да, это сложно. 11-часовая поездка перед игрой играет свою роль. Но, к сожалению, это не то, что мы можем контролировать. Нам просто нужно думать о победе, – сказал .

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