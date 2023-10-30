Защитник «Краснодара» Тормена: «Накопление игр и поездок начинает раздражать. Чтобы добраться до Москвы, нам потребовалось 11 часов»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Краснодар Витор Тормена Футбол

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о поражении от ЦСКА.

«Быки» потерпели поражение со счетом 0:1 в 13-м туре Мир РПЛ.

– «Краснодар» не проигрывал на протяжении 12 матчей. Может быть, это поражение пришло не в самый лучший момент, ведь «Зенит» все ближе?

– Мы знали, что будет сложно, но мы заслуживали лучшего результата. Мы пытались сравнять счет с того момента, как они забили, мы контролировал игру, но важно, что мы еще на первом месте. Мы изучим ошибки, чтобы попытаться стать лучше в следующих матчах.

– Следующая игра – против «Крыльев», а затем «Зенит». Могут ли эти две игры стать идеальными для «Краснодара», чтобы заявить о себе как о фаворитах на титул?

– Мы думаем о каждой игре, но, без сомнения, это очень важные игры для нас, чтобы утвердиться в чемпионской гонке. Нам нужно стараться изо всех сил, и я уверен, что мы сможем победить.

– Насколько длительные переезды начинают влиять на команду?

– Это сложно. Я не буду лгать. К сожалению, аэропорт закрыт. Поэтому некоторые поездки утомительны. Чтобы добраться до Москвы, нам потребовалось 11 часов. Приехали уставшие. Накопление игр и поездок начинает раздражать. Но мы стараемся не думать об этом слишком много.

– Является ли это дополнительным соперником для команды?

– Сложно сказать. У каждого есть свое мнение. Я думаю, да, это сложно. 11-часовая поездка перед игрой играет свою роль. Но, к сожалению, это не то, что мы можем контролировать. Нам просто нужно думать о победе, – сказал Тормена.

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21 комментарий

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Overkiller
Ответ Максим Прокофьев
Ну и дома Краснодар встречает гостей которые по 10+ часов в дороге провели по тем же причинам, так что тут паритет
Не учитываете накопленную усталость. У других команд по одному (два, если дорогу в Ростов учесть ещё) такому выезду за весь сезон. А у Краснодара (и Ростова) через матч такие вояжи - за неделю по два раза может быть. Например, выезд в чемпионате и в кубке. По 10 часов в одну сторону. Плюс обратно. Итого 40 часов в дороге за несколько дней. Вместо тренировок, между прочим.

P. S. про Факел тоже чуть не забыл.
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Pol Belov
Ответ Максим Прокофьев
Ну и дома Краснодар встречает гостей которые по 10+ часов в дороге провели по тем же причинам, так что тут паритет
черт, он же русским языком сказал - "накопление игр и поездок... ", другие приезжают к ним раз в год, а они на каждый выезд так гоняют .. где тут паритет? и ведь еще и плюсуют... грамотность рулит...
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NaGLiY
Ответ Максим Прокофьев
Ну и дома Краснодар встречает гостей которые по 10+ часов в дороге провели по тем же причинам, так что тут паритет
Только когда ты 2-3 раза так за год катаешься, это норм. Краснодар, Ростов, Факел катаются так каждые 2 недели. Иногда два раза за неделю. Это как минимум минус 2 тренировочных дня. Итого, эти команды за чемпионат на полтора месяца тренируются меньше, чем все остальные команды.
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ApXuMaHqPuT
Прошу отнестись с пониманием! (с)
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Aleksey Yashin
Витор, надо просто еще немного потерпеть, не раздражайтесь так
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Максим Прокофьев
Ну и дома Краснодар встречает гостей которые по 10+ часов в дороге провели по тем же причинам, так что тут паритет
+19
-18
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Шухрат Казыев
Надо побеждать Крылья
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Brennet
Переходи на удалёнку. Вливайся в ряды телеболельщиков. Считай, это 12-й игрок на поле )
+1
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Мукунку хороший
Ответ Beast
Так вон оно чё, Михалыч
.. скорее Владимирович)
+2
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Beast
Так вон оно чё, Михалыч
+1
-1
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luu
Расскажи это Ска Хабаровск
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LaffyTaffy
Терзатель
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Oleg Olegov
Это он ещё в самолетной системе Ротенберга не был.
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Всё знаю
По конспектам ромки ротенберга)
У него там самолётные ноги, у краснодара они какие?
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Водяра
Не правится мильены зелени получать, возвращайся в Европу за 100к евро и трудись.
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