Защитник «Краснодара» Тормена: «Накопление игр и поездок начинает раздражать. Чтобы добраться до Москвы, нам потребовалось 11 часов»
Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о поражении от ЦСКА.
«Быки» потерпели поражение со счетом 0:1 в 13-м туре Мир РПЛ.
– «Краснодар» не проигрывал на протяжении 12 матчей. Может быть, это поражение пришло не в самый лучший момент, ведь «Зенит» все ближе?
– Мы знали, что будет сложно, но мы заслуживали лучшего результата. Мы пытались сравнять счет с того момента, как они забили, мы контролировал игру, но важно, что мы еще на первом месте. Мы изучим ошибки, чтобы попытаться стать лучше в следующих матчах.
– Следующая игра – против «Крыльев», а затем «Зенит». Могут ли эти две игры стать идеальными для «Краснодара», чтобы заявить о себе как о фаворитах на титул?
– Мы думаем о каждой игре, но, без сомнения, это очень важные игры для нас, чтобы утвердиться в чемпионской гонке. Нам нужно стараться изо всех сил, и я уверен, что мы сможем победить.
– Насколько длительные переезды начинают влиять на команду?
– Это сложно. Я не буду лгать. К сожалению, аэропорт закрыт. Поэтому некоторые поездки утомительны. Чтобы добраться до Москвы, нам потребовалось 11 часов. Приехали уставшие. Накопление игр и поездок начинает раздражать. Но мы стараемся не думать об этом слишком много.
– Является ли это дополнительным соперником для команды?
– Сложно сказать. У каждого есть свое мнение. Я думаю, да, это сложно. 11-часовая поездка перед игрой играет свою роль. Но, к сожалению, это не то, что мы можем контролировать. Нам просто нужно думать о победе, – сказал Тормена.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
P. S. про Факел тоже чуть не забыл.
У него там самолётные ноги, у краснодара они какие?