Защитник «Краснодара» Тормена: «Если станем чемпионами, то можно и покрасить волосы, и выпить водки!»

Витор Тормена рассказал, что будет готов сделать в случае чемпионства «Краснодара».

– Твой соотечественник и партнер по « » Кади говорил в интервью Metaratings.ru, что рассчитывает забить 50 голов и отдать 50 голевых передач в России. Какие цели здесь у тебя?

– Выиграть титулы, навсегда остаться в истории «Краснодара» и, конечно, стать чемпионом страны.

– Что готов сделать, если «Краснодар» станет чемпионом или выиграет Кубок России? Покрасить волосы? Может, выпить русской водки?

– Трудно сказать… Хотя, если мы станем чемпионами, то можно и покрасить волосы, и выпить водки! – сказал бразильский защитник.

После 11 туров Мир «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 27 очков. Вторыми идут «Крылья Советов» с 21 баллом, третьим – «Зенит» (20 очков).

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