Защитник «Краснодара» Тормена: «Если станем чемпионами, то можно и покрасить волосы, и выпить водки!»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Витор Тормена алкоголь и спорт Футбол

Витор Тормена рассказал, что будет готов сделать в случае чемпионства «Краснодара».

– Твой соотечественник и партнер по «Краснодару» Кади говорил в интервью Metaratings.ru, что рассчитывает забить 50 голов и отдать 50 голевых передач в России. Какие цели здесь у тебя?

– Выиграть титулы, навсегда остаться в истории «Краснодара» и, конечно, стать чемпионом страны.

– Что готов сделать, если «Краснодар» станет чемпионом или выиграет Кубок России? Покрасить волосы? Может, выпить русской водки?

– Трудно сказать… Хотя, если мы станем чемпионами, то можно и покрасить волосы, и выпить водки! – сказал бразильский защитник. 

После 11 туров Мир РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 27 очков. Вторыми идут «Крылья Советов» с 21 баллом, третьим – «Зенит» (20 очков). 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим flanec
Покрасить волосы, выпить рюмку водки, дать кому нибудь по морде))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий