Пирс Морган о словах тен Хага «Мы на пути к вершине» после 0:3 от «Сити»: «Можете представить, что Фергюсон говорит это? Он так комично обманывается»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Пирс Морган Футбол

Пирс Морган отреагировал на слова Эрика тен Хага о прогрессе «МЮ».

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» (3:0) в 10-м туре АПЛ. После игры главный тренер «Юнайтед» тен Хаг заявил: «Мы на пути к вершине и становимся сильнее».

«Можете представить, что сэр Алекс [Фергюсон] говорит это после поражения 0:3 от «Сити» дома?

Он так комично обманывается», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала», взявший скандальное интервью у Криштиану Роналду в ноябре 2022-го, вскоре после которого португалец и «МЮ» расторгли контракт.

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18 комментариев

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Назар Игорь
Незачем делать сравнение с сэром Алексом, таких тренеров у МЮ не будет больше никогда.
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Подкат Мальдини
Ответ Назар Игорь
Незачем делать сравнение с сэром Алексом, таких тренеров у МЮ не будет больше никогда.
Он не сравнивает их как тренеров , он сравнивает их мышление , один шарлатан из разряда раз в год и аякс стреляет , второй медленно но верно поднимал клуб на вершину
+12
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Подкат Мальдини
Ответ Vinnipukh Vinni
Так и тен Хаг с трудностями. Что-то не замечаю, чтобы кто-то говорил "медленно, но верно" )))
А теперь посмотри кого подтягивал Ферги и как строил команду , и кого понакупил лысый и сколько потратил , и посмотри на обстановку в клубе
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Naseer Amir
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вина тен Хага в этом нет, главная вина это руководство и директора, В Реале, Барсе или Баварии за 5поражение после 10туров уже тренер бы на... пошёл бы! тем более в ЛЧ даже нормально не играют
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Подкат Мальдини
Ответ Vinnipukh Vinni
В каком смысле медленно, но верно на вершину? Посмотри на результаты его первых лет в МЮ. Ему просто повезло, что его тогда не уволили.
Медленно, но верно это и значит что с трудностями
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Андрей Зборовский
Гнать лысого афериста пинками
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ArnoNeputevy
Тен Хаг в прошлом сезоне команду починил и результатов достиг очень приличных. Но: 1) игру он не поставил, эксплуатировал сильные стороны лидеров, а на уровне команды - то, что она уже умела (быстрые атаки - багаж Сульшера). Мы сейчас видим, как работает Постекоглу: игра поставлена, именно командная, - и результаты достигаются именно благодаря этому. И так работают все сильные тренеры. У Сульшера была такая фирменная командная игра, хотя многим не нравилось, какая она была(от обороны - на контратаках). Тен Хаг просто прагматично выдавливал результат - и ничего не внёс своего в командную игру. 2) он добился результата за счёт безжалостной эксплуатации. В результате лидеры вымотаны (прежде всего, Бруну и Рэшфорд, которые тащили команду в прошлом сезоне). 3) Он негибкий: бескомпромиссно требовательный, но не умеет по-разному вести себя с разными игроками, найти к каждому подход. Пример - история с Санчо. Да, он инфантил - но какой талант! Жалко его терять. Но Тен Хаг со всеми одинаковый. Это и его сила, и его слабость. 4) Он бездарен как селекционер (хотя это проблема клуба, что селекцию вешают на тренера).
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Сергей Асеев
«Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад»- сказали Арнольд, Мерто и иже с ними
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Vinnipukh Vinni
Ответ Подкат Мальдини
Медленно, но верно это и значит что с трудностями
Так и тен Хаг с трудностями. Что-то не замечаю, чтобы кто-то говорил "медленно, но верно" )))
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Vinnipukh Vinni
Ответ Подкат Мальдини
А теперь посмотри кого подтягивал Ферги и как строил команду , и кого понакупил лысый и сколько потратил , и посмотри на обстановку в клубе
Какая разница, кого купил тен Хаг, если в любом случае есть команды намного сильнее МЮ?
Они могли бы триллион потратить и ничего не изменилось бы.
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Подкат Мальдини
Ответ Vinnipukh Vinni
Какая разница, кого купил тен Хаг, если в любом случае есть команды намного сильнее МЮ? Они могли бы триллион потратить и ничего не изменилось бы.
Ты сам на свои вопросы отвечаешь ?

Один берет практически среднюю команду делает ее топовым мировым брендом выигрывает титулы , воспитывает поколение гениев , второй пришел в топ клуб тратит миллиарды со всеми ругается вечно ноет , разница есть ?
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QWertY
Ответ encaro_one
Чем Аякс отличается от Абердина откуда Ферги пришел? У Ферги были первые сезоны: 11ое место, 2ое место, 11ое место, 13 место. Где медленно но верно?
Отличается тем, что Ферги взял с Абердином два еврокубка, взял три титула Шотландии имея в соперниках могучие Рейнджерс и Селтик
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