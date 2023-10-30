Пирс Морган о словах тен Хага «Мы на пути к вершине» после 0:3 от «Сити»: «Можете представить, что Фергюсон говорит это? Он так комично обманывается»

Пирс Морган отреагировал на слова Эрика тен Хага о прогрессе «МЮ».

« » на выезде разгромил « » (3:0) в 10-м туре . После игры главный тренер «Юнайтед» тен Хаг заявил: «Мы на пути к вершине и становимся сильнее».

«Можете представить, что сэр [Фергюсон] говорит это после поражения 0:3 от «Сити» дома?

Он так комично обманывается», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала», взявший скандальное интервью у Криштиану Роналду в ноябре 2022-го, вскоре после которого португалец и «МЮ» расторгли контракт.

Пирс Морган: «Сити» унизил «МЮ». Тен Хаг – мошенник, выгнал Роналду из клуба, а Криштиану забил 43 гола в 2023 году»

«Сити» разгромил «Юнайтед». Холанд сделал все три гола, началось со спорного пенальти

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