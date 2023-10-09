Глушаков об Абаскале: «До зимы «Спартаку» нужно оставить все как есть, нет смысла что-то менять. Тренер амбициозный и ничего не боится, идет ротация»

Денис Глушаков считает, что «Спартак» не должен увольнять Гильермо Абаскаля.

«Слушайте, я не руководитель клуба, мое мнение ничего не решает. Но я думаю, что сейчас нет смысла что-то менять и до зимы нужно оставить все как есть. В каждой команде бывают какие-то передряги.

Сейчас видно, что у идет ротация состава: кто-то его разочаровал, кто-то не показывает желаемой игры. Возможно, тренер ищет момент, чтобы построить новую команду. Видно, что он амбициозный и ничего не боится. Все команды проигрывают, но сейчас не проиграли в таком матче», – сказал бывший игрок « ».

Абаскаль спасся. Надолго?

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