Денис Глушаков: «Ромбик костромского «Спартака» нравится больше московского. Там он старый и без мячика»

Денис Глушаков прокомментировал переход в «Спартак» из Костромы.

– Говорили, что, может быть, вернетесь в «Спартак», но в итоге вернулись, только не в московский?

– В «Спартак» вернулся! Мне ромбик костромского «Спартак» нравится больше, чем у московского.

Там он старый и без мячика. Вернулся, да. Я хотел вернуться. Но я еще не закончил карьеру.

Давайте объективно смотреть на вещи. Я все прекрасно понимаю, что есть какие-то хотелки. Но я в разумном уме. Сейчас мне 36, потом будет 37. Понятно, что я могу еще поиграть.

Но смотря на каком уровне, будет ли у меня желание и здоровье. Объективно нужно смотреть на вещи – стоит ли потом продолжать карьеру, а может, и нет. Посмотрим до зимы. Уже в конце года буду принимать решение.

Жизнь продолжается, не нужно зацикливаться. У нас много примеров. Например, Нобоа. Ему 38, он играет и забивает. Он держится на уровне.

Много других футболистов, которым 36, 37 и 38 лет. Здесь много нюансов», – сказал Денис Глушаков.

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