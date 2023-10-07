Денис Глушаков считает, что в «Спартаке» давно нет лидер.

– Я давно говорил, что лидера в «Спартаке» нет. Кроме, быть может, Промеса. Но он легионер. Должен быть и россиянин такой же. Один настраивает одних, другой – других.

Я рад, что в свое время был моим помощником в «Спартаке», у нас с ним было полное взаимопонимание как на футбольном поле, так и в жизни.

– С Промесом сейчас общаетесь?

– На бровке недавно виделись. Могу ему в любой момент позвонить, но смысл? Человек готовится к играм, у него свои заботы.

– У « » последняя возможность заявить о своих амбициях на сезон?

– В последние несколько лет не вижу, чтобы «Спартак» бился, брал харизмой. Все как‑то рядышком. Пыль в глаза, как говорится.

Если в команде нет коллектива, ничего не получится. Даже в мадридском «Реале» в эпоху галактикос порой результата не было. У тренера должен быть единомышленник, который помог бы объединить команду, взять все в свои руки и пойти в бой, – сказал экс-хавбек «Спартак».

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