Денис Глушаков: «В «Спартаке» нет лидера. Кроме, может, Промеса, но он легионер. Должен быть и россиянин такой же»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Квинси Промес Матч ТВ Футбол

Денис Глушаков считает, что в «Спартаке» давно нет лидер.

– Я давно говорил, что лидера в «Спартаке» нет. Кроме, быть может, Промеса. Но он легионер. Должен быть и россиянин такой же. Один настраивает одних, другой – других.

Я рад, что Квинси в свое время был моим помощником в «Спартаке», у нас с ним было полное взаимопонимание как на футбольном поле, так и в жизни.

– С Промесом сейчас общаетесь?

– На бровке недавно виделись. Могу ему в любой момент позвонить, но смысл? Человек готовится к играм, у него свои заботы.

– У «Спартака» последняя возможность заявить о своих амбициях на сезон?

– В последние несколько лет не вижу, чтобы «Спартак» бился, брал харизмой. Все как‑то рядышком. Пыль в глаза, как говорится.

Если в команде нет коллектива, ничего не получится. Даже в мадридском «Реале» в эпоху галактикос порой результата не было. У тренера должен быть единомышленник, который помог бы объединить команду, взять все в свои руки и пойти в бой, – сказал экс-хавбек «Спартак».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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10 комментариев

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Ritchie1
Дениска, мы поняли ! Спасибо - нет !)))
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Сергей Илюшенков
Ответ </c/>
может, правда это не Промес, а скорее Бонгонда из сегодняшнего состава, куда интереснее смотрится в матчах...
Лидер это не тот который пытается забить,а тот который обьеденяет коллектив,чтобы не было разногласий в коллективе!А то у нас капитан присел на лавку,и сразу пошёл какой-то абсурд!Команда сразу стала не командой!Тут два варианта,либо кэп гомно был,либо как с Каррерой!
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Lisnil
Ага, некому тренера слить
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Artem Piatkov
Легионер не может быть лидером?
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Соболев лидер по качествам среди россиян, ему нужно отдать капитанскую повязку на постоянной основе, тогда возможны положительные изменения...правда минус Соболя в крайне нестабильной игре...
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Локоть Артеста
Дениска, это ты на себя намекаешь?
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Беременный малыш
У #14 явно сейчас подгорит😄
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Ответ Artem Piatkov
Легионер не может быть лидером?
может, правда это не Промес, а скорее Бонгонда из сегодняшнего состава, куда интереснее смотрится в матчах...
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Ответ Сергей Илюшенков
Лидер это не тот который пытается забить,а тот который обьеденяет коллектив,чтобы не было разногласий в коллективе!А то у нас капитан присел на лавку,и сразу пошёл какой-то абсурд!Команда сразу стала не командой!Тут два варианта,либо кэп гомно был,либо как с Каррерой!
лидер должен тащить коллектив именно по игровым качествам, безусловно, человеческие качества никто не отменял, а то, что после посадки капитана на лавку пошли результаты слабые и интервью агента капитана были колкими в адрес игроков клуба, не принесёт команде ничего хорошего...
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Николай Рвачев
Ответ </c/>
Соболев лидер по качествам среди россиян, ему нужно отдать капитанскую повязку на постоянной основе, тогда возможны положительные изменения...правда минус Соболя в крайне нестабильной игре...
Да,не игра у него нестабильная, а выдержки и хладнокровия нет! На "ровном месте" психует, ловит желтые карточки и удаления.
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