Денис Глушаков: «В «Спартаке» нет лидера. Кроме, может, Промеса, но он легионер. Должен быть и россиянин такой же»
Денис Глушаков считает, что в «Спартаке» давно нет лидер.
– Я давно говорил, что лидера в «Спартаке» нет. Кроме, быть может, Промеса. Но он легионер. Должен быть и россиянин такой же. Один настраивает одних, другой – других.
Я рад, что Квинси в свое время был моим помощником в «Спартаке», у нас с ним было полное взаимопонимание как на футбольном поле, так и в жизни.
– С Промесом сейчас общаетесь?
– На бровке недавно виделись. Могу ему в любой момент позвонить, но смысл? Человек готовится к играм, у него свои заботы.
– У «Спартака» последняя возможность заявить о своих амбициях на сезон?
– В последние несколько лет не вижу, чтобы «Спартак» бился, брал харизмой. Все как‑то рядышком. Пыль в глаза, как говорится.
Если в команде нет коллектива, ничего не получится. Даже в мадридском «Реале» в эпоху галактикос порой результата не было. У тренера должен быть единомышленник, который помог бы объединить команду, взять все в свои руки и пойти в бой, – сказал экс-хавбек «Спартак».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
10 комментариев