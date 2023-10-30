Президент «Урала» против отставки Гончаренко: «В честь чего он будет уволен?»

Президент «Урала» не намерен увольнять Виктора Гончаренко с поста главного тренера.

высказался после матча с «Динамо» (1:2) в Мир .

После 13 туров « » занимает в таблице 10-е место. Екатеринбуржцы не побеждают в Премьер-лиге 8 матчей подряд.

— Как вам игра?

— Нормально играли.

— будет уволен?

— В честь чего он будет уволен? — сказал Иванов.

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