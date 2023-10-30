Президент «Урала» против отставки Гончаренко: «В честь чего он будет уволен?»

Теги премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Виктор Гончаренко Футбол

Президент «Урала» не намерен увольнять Виктора Гончаренко с поста главного тренера.

Григорий Иванов высказался после матча с «Динамо» (1:2) в Мир РПЛ.

После 13 туров «Урал» занимает в таблице 10-е место. Екатеринбуржцы не побеждают в Премьер-лиге 8 матчей подряд.

— Как вам игра?

— Нормально играли.

— Гончаренко будет уволен?

— В честь чего он будет уволен? — сказал Иванов.

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7 комментариев

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mars
содержательное интервью. надо было его на несколько новостей нарезать
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Oleg Olegov
Ну не знаю. Зидан свободен, Флик, Конте, много кто с радостью согласится сменить Михалыча в супербогатом Урале.
Кто вообще такие вопросы задает? Этим журналистам за такое деньги платят?)
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ilmir84
Как братки с Уралмаша решат, так и будет. Но по результатам Ганчаренко явно расстраивает их. Чувствуется нервозность и желание выпустить пар у Иванова. До зимней паузы если не выкарабкаются в середину-поменяет как пить дать. На скамейке видно кто там решает и замены, и тактику. Больше Иванова никто не бегает и не выплескивает все эмоции. рядом с ним Ганчаренко словно марионетка. Вот и делайте выводы что будет с тренером
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belwrestler
Г. Иванов вполне отдает себе отчет в том, что "просрал" призовые за прошлый сезон, потеряв 4 человек из прошлогоднего "усиления" состава (Влута, Ранджеловича, Газинского и похоже окончательно "рассыпавшегося" Филипенко), и потратив всего 80 млн рублей в ТО. И в итоге имеет 15-ый по силе состав в РПЛ, а в атаке - "деда" Бикфалви и сопляков Ишкова и Дмитриева. Поэтому не попадание в зону стыков - предел для этого состава. Замена тренера - прямой путь туда.
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maks44
В честь Хэллоуина, например, можно.
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Знатный стахановец
Досужие разговорчики про увольнение Гончаренко. 😏
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