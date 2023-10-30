Президент «Урала» против отставки Гончаренко: «В честь чего он будет уволен?»
Президент «Урала» не намерен увольнять Виктора Гончаренко с поста главного тренера.
Григорий Иванов высказался после матча с «Динамо» (1:2) в Мир РПЛ.
После 13 туров «Урал» занимает в таблице 10-е место. Екатеринбуржцы не побеждают в Премьер-лиге 8 матчей подряд.
— Как вам игра?
— Нормально играли.
— Гончаренко будет уволен?
— В честь чего он будет уволен? — сказал Иванов.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Кто вообще такие вопросы задает? Этим журналистам за такое деньги платят?)