Защитник «Краснодара» Оласа о 0:1 от ЦСКА: «Мы лучше провели второй тайм и могли хотя бы сравнять счет»
Лукас Оласа подвел итоги матча с ЦСКА (0:1) в Мир РПЛ.
«Считаю, что мы лучше соперника провели второй тайм и могли хотя бы сравнять счет. Мы контролировали мяч, не давали ЦСКА ничего создать и имели отличные моменты, чтобы забить. Но не использовали их.
Соперник был хорош в первом тайме, и ему этого хватило для победы», – сказал защитник «Краснодара».
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