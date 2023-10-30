Защитник «Краснодара» Оласа о 0:1 от ЦСКА: «Мы лучше провели второй тайм и могли хотя бы сравнять счет»

Лукас Оласа подвел итоги матча с ЦСКА (0:1) в Мир РПЛ.

«Считаю, что мы лучше соперника провели второй тайм и могли хотя бы сравнять счет. Мы контролировали мяч, не давали ничего создать и имели отличные моменты, чтобы забить. Но не использовали их.

Соперник был хорош в первом тайме, и ему этого хватило для победы», – сказал защитник « ».

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