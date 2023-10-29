Федотов про 1:0 с «Краснодаром»: «ЦСКА доминировал, хорошо прессинговал. После гола нас вдавили в штрафную, и мы немного не доигрывали эпизоды»
Владимир Федотов прокомментировал победу над «Краснодаром».
ЦСКА обыграл «Краснодар» в 13-м туре Мир РПЛ благодаря голу Федора Чалова (1:0).
«Мы доминировали, хорошо прессинговали и за счет этого имели моменты. Надо отдать должное их вратарю, который в нескольких моментах свою команду выручил, как и наш Игорь [Акинфеев], который тоже сыграл мастерски и оставил свои ворота в неприкосновенности.
Когда мы повели, стали действовать более компактно, в среднем блоке. Но соперник немножко вдавил нас в штрафную, и мы немножко не доигрывали те эпизоды, когда нужно было доводить быстрые атаки до логического завершения», – сказал главный тренер ЦСКА.
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