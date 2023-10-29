Федотов про 1:0 с «Краснодаром»: «ЦСКА доминировал, хорошо прессинговал. После гола нас вдавили в штрафную, и мы немного не доигрывали эпизоды»

Владимир Федотов прокомментировал победу над «Краснодаром».

ЦСКА обыграл « » в 13-м туре Мир благодаря голу Федора Чалова (1:0).

«Мы доминировали, хорошо прессинговали и за счет этого имели моменты. Надо отдать должное их вратарю, который в нескольких моментах свою команду выручил, как и наш Игорь [ ], который тоже сыграл мастерски и оставил свои ворота в неприкосновенности.

Когда мы повели, стали действовать более компактно, в среднем блоке. Но соперник немножко вдавил нас в штрафную, и мы немножко не доигрывали те эпизоды, когда нужно было доводить быстрые атаки до логического завершения», – сказал главный тренер .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!