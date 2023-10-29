Федотов про 1:0 с «Краснодаром»: «ЦСКА доминировал, хорошо прессинговал. После гола нас вдавили в штрафную, и мы немного не доигрывали эпизоды»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Краснодар Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов прокомментировал победу над «Краснодаром».

ЦСКА обыграл «Краснодар» в 13-м туре Мир РПЛ благодаря голу Федора Чалова (1:0).

«Мы доминировали, хорошо прессинговали и за счет этого имели моменты. Надо отдать должное их вратарю, который в нескольких моментах свою команду выручил, как и наш Игорь [Акинфеев], который тоже сыграл мастерски и оставил свои ворота в неприкосновенности.

Когда мы повели, стали действовать более компактно, в среднем блоке. Но соперник немножко вдавил нас в штрафную, и мы немножко не доигрывали те эпизоды, когда нужно было доводить быстрые атаки до логического завершения», – сказал главный тренер ЦСКА.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

14 комментариев

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Никита Самарин
То как Федотов выкручивается с составом (при всех травмах) достойно 👏👏👏. А так в концовке откровенно повезло, но это не отменяет того факта, что ЦСКА эту победу заслужил.
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Shuller18
Мойзес сегодня с потрохами съел Кордоба
+17
-3
+14
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Egobrain
Ответ Pelerin
Доминировали, но оказались вдавленными в штрафную... пишем новые главы в истории доминирования))
а в чем логическое противоречие? или лишь бы докопаться?
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sobochak
Ответ Pelerin
Доминировали, но оказались вдавленными в штрафную... пишем новые главы в истории доминирования))
Пелерин, так он в общем всю игру анализировал, это не ваш попрыгунчик нытик, у которого один Соболев как весь Факел стоит, валит на плохое поле)))
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waleri
В концовке сильно повезло. Ничейная игра.
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dinm 8
ну и сперцян пенальти не бил.
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Diablosax
Доминировал? Пффф, очень смешно. Чисто на индивидуальном Чалова затащили под конец первого тайма не имея преимущества никакого. Потом трусливо достаточно играли, повезло не пропустить. Но дня удалого Федота-стрельца ЭТО доминация. Ок, в Краснодаре в ответной посмотрим на тебя.
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Артем Гриднев
Ответ Egobrain
а в чем логическое противоречие? или лишь бы докопаться?
ну что вы до человека докопались, ему видимо еще предстоит узнать, что матч из двух таймов состоит, а владея примерно равное количество времени мячом им можно по-разному распоряжаться
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ubber
Ответ Артем Гриднев
ну что вы до человека докопались, ему видимо еще предстоит узнать, что матч из двух таймов состоит, а владея примерно равное количество времени мячом им можно по-разному распоряжаться
Он за спортак, так что случай запущенный и безнадежный. Ничего не узнает и ничему не научится.
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waleri
Ответ Shuller18
Мойзес сегодня с потрохами съел Кордоба
Колумбийцу не хватает резкости и чутья на замыкание прострелов в штрафной (это либо дано, либо нет - Пиппо Индзаги не даст соврать).
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Vagner01
Ответ Shuller18
Мойзес сегодня с потрохами съел Кордоба
Так и есть! Классно отыграл!
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