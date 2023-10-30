Защитник «Факела» Калинин: «Пускай Зарема выйдет на поле и сыграет, оно для всех одинаковое. Как она может по телеку смотреть и говорить?»
Калинин посоветовал Зареме Салиховой самой сыграть после критики поля в Воронеже.
«Факел» дома обыграл «Спартак» (2:0) в 13-м туре Мир РПЛ.
Жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна заявила по ходу матча: «Это вопрос к тем, кто выступает за расширение РПЛ. Нужно больше полей, по которым только в резиновых сапогах ходить». А затем сказала: «Пусть следующего соперника сборной пригласят на поле «Факела» – окунуться в российский футбол. Наши победят на опыте».
– Что думаете про слова Заремы о поле?
– Да обычное поле – зеленое, ровное. Для всех одинаковое. Как она может по телеку смотреть и говорить?
Пускай Зарема выйдет на поле и сыграет. Поле для всех одинаковое. Причем тут вообще поле? – сказал защитник «Факела» Калинин.
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