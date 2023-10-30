Защитник «Факела» Калинин: «Пускай Зарема выйдет на поле и сыграет, оно для всех одинаковое. Как она может по телеку смотреть и говорить?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Центральный стадион профсоюзов Игорь Калинин Зарема Салихова Футбол

Калинин посоветовал Зареме Салиховой самой сыграть после критики поля в Воронеже.

«Факел» дома обыграл «Спартак» (2:0) в 13-м туре Мир РПЛ.

Жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна заявила по ходу матча: «Это вопрос к тем, кто выступает за расширение РПЛ. Нужно больше полей, по которым только в резиновых сапогах ходить». А затем сказала: «Пусть следующего соперника сборной пригласят на поле «Факела» – окунуться в российский футбол. Наши победят на опыте».

– Что думаете про слова Заремы о поле?

– Да обычное поле – зеленое, ровное. Для всех одинаковое. Как она может по телеку смотреть и говорить?

Пускай Зарема выйдет на поле и сыграет. Поле для всех одинаковое. Причем тут вообще поле? – сказал защитник «Факела» Калинин.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Древний спартач
Калинин говорит , что поле ровное и зелёное ? Ладно , выиграли у Спартака и сезон можно заканчивать - герои Воронежа и России , но зачем из нас дураков-то делать ? По телевизору даже было видно , как летели пласты газона . Неужели нельзя было по-мужски ответить - да , поле было огород , но две команды были в равных условиях и Факел победил , потому что больше этого хотел . Всё ! Вопрос закрыт . Ненавижу лицемеров ! Даже слов нет от такого цинизма . Хотя стоп ! Может быть Калинин привык играть на таких полях в Воронеже и ему такое поле кажется ровным и зелёным ? Тогда я был неправ . Извини , "звезда" воронежского Факела ! ( Особенно , если посмотреть твою статистику ) .
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
сбг fish
Ну ровное…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий