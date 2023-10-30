Защитник «Факела» Калинин: «Пускай Зарема выйдет на поле и сыграет, оно для всех одинаковое. Как она может по телеку смотреть и говорить?»

Калинин посоветовал Зареме Салиховой самой сыграть после критики поля в Воронеже.

«Факел» дома обыграл « » (2:0) в 13-м туре Мир РПЛ.

Жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна заявила по ходу матча: «Это вопрос к тем, кто выступает за расширение . Нужно больше полей, по которым только в резиновых сапогах ходить». А затем сказала: «Пусть следующего соперника сборной пригласят на поле «Факела» – окунуться в российский футбол. Наши победят на опыте».

– Что думаете про слова Заремы о поле?

– Да обычное поле – зеленое, ровное. Для всех одинаковое. Как она может по телеку смотреть и говорить?

Пускай Зарема выйдет на поле и сыграет. Поле для всех одинаковое. Причем тут вообще поле? – сказал защитник « » .

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