ЦСКА выиграл впервые за 4 матча. Было 2 ничьих и поражение от «Факела» по пенальти в Кубке

ЦСКА одержал первую победу в 4 матчах.

В 13-м туре Мир московская команда обыграла « » на своем поле (1:0) благодаря голу .

До этого дважды сыграл вничью – со «Спартаком» (2:2) и «Рубином» (0:0), а также уступил «Факелу» по пенальти (1:1, 2:4) в Фонбет Кубке России. Последнюю победу команда одержала 30 сентября над «Балтикой» (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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