ЦСКА выиграл впервые за 4 матча. Было 2 ничьих и поражение от «Факела» по пенальти в Кубке
ЦСКА одержал первую победу в 4 матчах.
В 13-м туре Мир РПЛ московская команда обыграла «Краснодар» на своем поле (1:0) благодаря голу Федора Чалова.
До этого ЦСКА дважды сыграл вничью – со «Спартаком» (2:2) и «Рубином» (0:0), а также уступил «Факелу» по пенальти (1:1, 2:4) в Фонбет Кубке России. Последнюю победу команда одержала 30 сентября над «Балтикой» (1:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
А сегодня наконец отстояли и удержали победу !
Еще слаще, что победили лидера чемпионата на данный момент !
Надеюсь, что даст позитивный прорыв армейцам )
Аббос - это какой-то невероятный игрок, очень повезло )
И Мойзес сегодня закрыл Кордобу наглухо, заставив того нервничать после матча )
Какой нафиг порыв, тут до зимней паузы надо как-то дотянуть без критичных очковых потерь.
Не до трансферов, а чтобы хотя бы те кто есть смогли восстановиться.