ЦСКА выиграл впервые за 4 матча. Было 2 ничьих и поражение от «Факела» по пенальти в Кубке

Теги Спартак ЦСКА Рубин премьер-лига Россия Факел Краснодар Федор Чалов Футбол

ЦСКА одержал первую победу в 4 матчах.

В 13-м туре Мир РПЛ московская команда обыграла «Краснодар» на своем поле (1:0) благодаря голу Федора Чалова.

До этого ЦСКА дважды сыграл вничью – со «Спартаком» (2:2) и «Рубином» (0:0), а также уступил «Факелу» по пенальти (1:1, 2:4) в Фонбет Кубке России. Последнюю победу команда одержала 30 сентября над «Балтикой» (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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23 комментария

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Кирилл
Динамо проиграли, с Зенитом и Спартаком упустили победы в последние минуты матча…
А сегодня наконец отстояли и удержали победу !

Еще слаще, что победили лидера чемпионата на данный момент !
Надеюсь, что даст позитивный прорыв армейцам )

Аббос - это какой-то невероятный игрок, очень повезло )
И Мойзес сегодня закрыл Кордобу наглухо, заставив того нервничать после матча )
+39
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Александр Малышев
надеюсь это начало победной серии!
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Феликс Бонивур
С победой, Армейцы!
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Огюст
Успешно в воротах сыграл Акинфеев !
+10
-1
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Лурц
Обгадились сегодня знатно. Чисто тренерский проигрыш. Опять в старте выставил не самый сильный состав. Очень плохой результат, при том, что у ЦСКА масса проблем и они победили, а Зенит проснулся и стал набирать очки.
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Zennenhund
Ответ Феликс Бонивур
С победой, Армейцы!
Молодцы!!!
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Рома Емельченков
Ответ Кирилл
Динамо проиграли, с Зенитом и Спартаком упустили победы в последние минуты матча… А сегодня наконец отстояли и удержали победу ! Еще слаще, что победили лидера чемпионата на данный момент ! Надеюсь, что даст позитивный прорыв армейцам ) Аббос - это какой-то невероятный игрок, очень повезло ) И Мойзес сегодня закрыл Кордобу наглухо, заставив того нервничать после матча )
Команда еле держится, играя почти без замен.
Какой нафиг порыв, тут до зимней паузы надо как-то дотянуть без критичных очковых потерь.
Не до трансферов, а чтобы хотя бы те кто есть смогли восстановиться.
+5
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Leon9
Левников молодец
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Вячеслав Припузов
Как бы то ни было спасибо ЦСКА за возрождение интриги, рано или поздно это должно было случиться. Осталось Спартаку добиты Краснодар в кубке...
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Небеса
Ставь плюс, если тоже считаешь, что Файзуллаев красавчик. Тьфу-тьфу-тьфу…
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Алексей Ильин
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Ответ Данко Лазович
спасибо за остановку единственного конкурента в этом сезоне)
Да на .уй вы сдались!
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aviatorfox47@gmail.com
Ответ Рома Емельченков
Команда еле держится, играя почти без замен. Какой нафиг порыв, тут до зимней паузы надо как-то дотянуть без критичных очковых потерь. Не до трансферов, а чтобы хотя бы те кто есть смогли восстановиться.
Что правда, то правда, это по моему глубокому убеждению, ошибка в трансферной политике, и людей которых допустили это надо наказать
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aviatorfox47@gmail.com
Ответ max bogomazov
Футбол ЦСКА это мучения . Просто невозможно смотреть. Забили и все автобус
Да, если не считать, что вся защита в лазарете, а полузащита играет у ворот... Опять же Гарик... Лучший
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aviatorfox47@gmail.com
Ответ Огюст
Успешно в воротах сыграл Акинфеев !
Отличный матч Гарика!!..
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misha___97
Ответ Кирилл
Динамо проиграли, с Зенитом и Спартаком упустили победы в последние минуты матча… А сегодня наконец отстояли и удержали победу ! Еще слаще, что победили лидера чемпионата на данный момент ! Надеюсь, что даст позитивный прорыв армейцам ) Аббос - это какой-то невероятный игрок, очень повезло ) И Мойзес сегодня закрыл Кордобу наглухо, заставив того нервничать после матча )
Да у них не первый матч терки, можно вспомнить финал кубка еще, тоже Кордоба горел на Мойзеса 😁
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Vagner01
Молодцы! Вообще удачные выходные! Победы в хоккее баскетболе женском гандболе! Ну и футболисты не подкачали! Отлично!
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Любитель побеждать
ЦСКА не проигрывает никому окромя Факела в принципе
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aviatorfox47@gmail.com
По мне, команда вырабатывает характер, по весне будет бомба...., только бы не кто не ломался, АТО прямо беда какая-то
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Алексей Ильин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Все бы хорошо, жаль только, что наша победа приблизила команду с мойки к лидеру
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ААГ
Дали шанс Зениту
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Данко Лазович
спасибо за остановку единственного конкурента в этом сезоне)
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