Чалов забил «Краснодару» и вышел на 2-е место в списке бомбардиров РПЛ. У Кассьерры на 3 гола больше
Федор Чалов вышел на второе место в списке бомбардиров Мир РПЛ.
25-летний форвард забил гол в матче ЦСКА – «Краснодар» (1:0, второй тайм) в 13-м туре.
Чалов забил 7-й гол в чемпионате России и обогнал игроков «быков» Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна, у которых по 6 мячей.
Возглавляет гонку бомбардиров Матео Кассьерра из «Зенита» – у него 10 голов в 12 матчах.
Подробная статистика Чалова – здесь.
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Ну и Федя оставил Алонсо в дураках в этом моменте )