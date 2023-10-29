Чалов забил «Краснодару» и вышел на 2-е место в списке бомбардиров РПЛ. У Кассьерры на 3 гола больше

Федор Чалов вышел на второе место в списке бомбардиров Мир РПЛ.

25-летний форвард забил гол в матче – « » (1:0, второй тайм) в 13-м туре.

Чалов забил 7-й гол в чемпионате России и обогнал игроков «быков» и Эдуарда Сперцяна, у которых по 6 мячей.

Возглавляет гонку бомбардиров из «Зенита» – у него 10 голов в 12 матчах.

Подробная статистика – здесь.

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