Чалов забил «Краснодару» и вышел на 2-е место в списке бомбардиров РПЛ. У Кассьерры на 3 гола больше

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Матео Кассьерра Федор Чалов Футбол

Федор Чалов вышел на второе место в списке бомбардиров Мир РПЛ.

25-летний форвард забил гол в матче ЦСКА – «Краснодар» (1:0, второй тайм) в 13-м туре.

Чалов забил 7-й гол в чемпионате России и обогнал игроков «быков» Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна, у которых по 6 мячей.

Возглавляет гонку бомбардиров Матео Кассьерра из «Зенита» – у него 10 голов в 12 матчах.

Подробная статистика Чаловаздесь.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Федор наконец забил важный!)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Аббос выдал просто прекрасный пас на Чалова, нельзя это не отметить )

Ну и Федя оставил Алонсо в дураках в этом моменте )
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жарковский
Файзуллаев просто молодчина, какой выдал пас на Чалова! С победой армейский клуб!👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий