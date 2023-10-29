«Сити» пробил пенальти «МЮ» на «Олд Траффорд» впервые за 27 матчей в АПЛ

«Манчестер Сити» впервые заработал пенальти на «Олд Траффорд» в АПЛ.

В матче 10-го тура АПЛ после подачи штрафного игроками «Манчестер Сити» 20-летний форвард МЮ» прихватил в своей штрафной, после чего тот упал на газон.

После проверки эпизода с помощью ВАР арбитр назначил пенальти в ворота « », который затем реализовал Эрлинг Холанд.

Всего « » и «МЮ» встречаются на «Олд Траффорд» в рамках АПЛ в 27-й раз. Пенальти в пользу «горожан», назначенный в сегодняшнем матче, стал первым за все это время.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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