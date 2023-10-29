«Сити» пробил пенальти «МЮ» на «Олд Траффорд» впервые за 27 матчей в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Пол Тирни Родри Эрлинг Холанд Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Сити» впервые заработал пенальти на «Олд Траффорд» в АПЛ.

В матче 10-го тура АПЛ после подачи штрафного игроками «Манчестер Сити» 20-летний форвард МЮ» Расмус Хейлунд прихватил Родри в своей штрафной, после чего тот упал на газон.

После проверки эпизода с помощью ВАР арбитр Пол Тирни назначил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед», который затем реализовал Эрлинг Холанд.

Всего «Манчестер Сити» и «МЮ» встречаются на «Олд Траффорд» в рамках АПЛ в 27-й раз. Пенальти в пользу «горожан», назначенный в сегодняшнем матче, стал первым за все это время.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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8 комментариев

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Real_v_dushe
Страшная какая-то статистика, я теперь понимаю, почему манки судью записали в команду с синими))
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Ложный Латераль
Сити просто возит МЮ. Уже дубль от Холланда. Нечего оправдываться
+4
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Тирни и Тейлор - Биба и Боба
+2
-1
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sintenced
Символично, что первый пенальти совершенно левый.
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Сергей Анохин
Логичнее написать "впервые в эпоху АПЛ", нежели 27 матчей
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-1
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