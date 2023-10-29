«Сити» пробил пенальти «МЮ» на «Олд Траффорд» впервые за 27 матчей в АПЛ
«Манчестер Сити» впервые заработал пенальти на «Олд Траффорд» в АПЛ.
В матче 10-го тура АПЛ после подачи штрафного игроками «Манчестер Сити» 20-летний форвард МЮ» Расмус Хейлунд прихватил Родри в своей штрафной, после чего тот упал на газон.
После проверки эпизода с помощью ВАР арбитр Пол Тирни назначил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед», который затем реализовал Эрлинг Холанд.
Всего «Манчестер Сити» и «МЮ» встречаются на «Олд Траффорд» в рамках АПЛ в 27-й раз. Пенальти в пользу «горожан», назначенный в сегодняшнем матче, стал первым за все это время.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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