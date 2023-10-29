У Холанда 65 голов в 68 матчах за «Ман Сити». Он дважды забил «МЮ» в дерби – с пенальти и головой
Эрлинг Холанд забил 64-й и 65-й голы за «Ман Сити».
23-летний форвард сборной Норвегии сделал дубль в дерби с «МЮ» в рамках 10-го тура АПЛ. Он реализовал пенальти в середине первого тайма, а в начале второго забил головой.
Это 68-й матч Эрлинга за «Сити» во всех турнирах – у него 65 голов и 11 результативных передач.
Подробная статистика выступлений Холанда доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» (0:2, второй тайм).
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