У Холанда 65 голов в 68 матчах за «Ман Сити». Он дважды забил «МЮ» в дерби – с пенальти и головой

Эрлинг Холанд забил 64-й и 65-й голы за «Ман Сити».

23-летний форвард сборной Норвегии сделал дубль в дерби с «МЮ» в рамках 10-го тура . Он реализовал пенальти в середине первого тайма, а в начале второго забил головой.

Это 68-й матч Эрлинга за «Сити» во всех турнирах – у него 65 голов и 11 результативных передач.

Подробная статистика выступлений доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – « » (0:2, второй тайм).

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