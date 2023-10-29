У Холанда 65 голов в 68 матчах за «Ман Сити». Он дважды забил «МЮ» в дерби – с пенальти и головой

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 64-й и 65-й голы за «Ман Сити».

23-летний форвард сборной Норвегии сделал дубль в дерби с «МЮ» в рамках 10-го тура АПЛ. Он реализовал пенальти в середине первого тайма, а в начале второго забил головой.

Это 68-й матч Эрлинга за «Сити» во всех турнирах – у него 65 голов и 11 результативных передач.

Подробная статистика выступлений Холанда доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» (0:2, второй тайм).

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32 комментария

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войд
Но ЗМ получит распиаренный пенальтист)
+40
-24
+16
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Фёдор Кузнецов
Этот сезон станет битвой Холланда и Беллингема, возможно начало нового великого противостояния
+15
0
+15
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OldCityFan
46 минута, тайм только начался, а у 7Хага на лице безнадега
+15
-2
+13
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Эркинбек Апаканов
Этого не хватит чтобы получить ЗМ, надо 5 пенальти пробить на ЧМ
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-5
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Richman95
Хозяин Манчестера!
+5
-1
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Johnie
Типичный замыкатель говорили они...
+3
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igls54
Явно не китайская модель
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Richman95
Хозяин Манчестера!
+4
-2
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Scorpio
Не пенальки на чм, но тоже пойдет
+8
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Real_v_dushe
Как можно ему не отдать было эту цацку?
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Arman Markosyan 25
Ответ Scorpio
Не пенальки на чм, но тоже пойдет
Пенальти в АПЛ лучше
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Эркинбек Апаканов
Ответ Фёдор Кузнецов
Этот сезон станет битвой Холланда и Беллингема, возможно начало нового великого противостояния
Постой, там Месси разрывает млс))
+7
-6
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Фут.Боль
Ответ войд
Но ЗМ получит распиаренный пенальтист)
Это называется ярчайший перформанс в истории ЧМ у некоторых.
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pq
Ответ Фут.Боль
Это называется ярчайший перформанс в истории ЧМ у некоторых.
Ярчайший был у Марадоны, естественно, этот был второй-третий. Но очень яркий, да. Ясно при этом, что сейчас Мбаппе или Холланд сильней как футболисты чем Месси или Роналду, было бы дико, если бы до сих пор не появилось никого сильней футболистов, которым под 40
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Извилина Заремы
Ответ deadjoker
Так Месси в 80% матчей с сильными соперниками тоже не разрывал, но сильно стягивал на себя внимание, чем давал свободу партнерам. Холланд делает то же самое, так что не вижу глобальной разницы. Это стандартная история для всех сильных игроков, соперники их всегда закрывать пытаются.
Я б вообще за Альвареса притопил в этом сезоне: выиграл и ЧМ, и требл с МС. В полуфиналах ЛЧ и ЧМ забил. Но в МС у него было маловато игрового времени.
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deadjoker
Ответ Извилина Заремы
Я б вообще за Альвареса притопил в этом сезоне: выиграл и ЧМ, и требл с МС. В полуфиналах ЛЧ и ЧМ забил. Но в МС у него было маловато игрового времени.
Ну вот альварез да, парень дико полезен на любой позиции в атаке. Вместе с энцо для меня два приятных открытия.
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deadjoker
Ответ Извилина Заремы
Он своё ещё получит, если не сбавит обороты. Если не будет растворяться в решающих матчах сезона, а задоминирует, то все вопросы снимет.
Так Месси в 80% матчей с сильными соперниками тоже не разрывал, но сильно стягивал на себя внимание, чем давал свободу партнерам. Холланд делает то же самое, так что не вижу глобальной разницы. Это стандартная история для всех сильных игроков, соперники их всегда закрывать пытаются.
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Извилина Заремы
Ответ deadjoker
Ну так когда у месси партнеры были уровня дна по сборной и он никуда не попадал ему тоже исправно давали мячики за стату в испании даже без ЛЧ.
Он своё ещё получит, если не сбавит обороты. Если не будет растворяться в решающих матчах сезона, а задоминирует, то все вопросы снимет.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Евгений Кирилюк
А Как же Мбаппе?
Пока он в Лиге 1 , без шансов
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Евгений Кирилюк
Ответ Фёдор Кузнецов
Этот сезон станет битвой Холланда и Беллингема, возможно начало нового великого противостояния
А Как же Мбаппе?
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EnzoAmatera
Ответ войд
Но ЗМ получит распиаренный пенальтист)
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JENNINGS
Ответ Artem Piatkov
Завтра гному вручат очередной липовый Золотой Мяч Но все мы знаем, что норвежец🇧🇻 - истинный обладатель ЗМ 2023 с железным отрывом 👍 Ну и колонка лицемерия от Франс Футбол: 2010: Снейдер - требл, Иньеста - Чемпион Мира ❌ ЗМ дали стероиду за Чемпионат Испании 2023: Холланд - требл, Месси - Чемпион Мира ✔️ ЗМ должен получить кто-то из Ла Лиги, верно? Бонус 2018: Роналду - победа в ЛЧ, Модрич - победа в ЛЧ Тоесть КриРо был ближе к ЗМ в 2018 году, чем аргентинский левак в 2010 году Но нам сейчас расскажут про Рибери :) Хотя интересно, что Снейдер, Левандовски и Ван Дейк не ноют каждый год про "Украденный ЗМ", а Рибери это делает регулярно ☺️ Так и живём.
2010 год. Фанаты Месси: Месси заслужил ЗМ! Ну и что, что он провалил ЧМ, это всего лишь 4 недели! У него топовая статистика в Ла Лиге!
2023 год. Фанаты Месси: ну и что, что Холланд выиграл требл, выбил 52плюс9 во всех турнирах, побил рекорд Ширера и стал футболистом года УЕФА! ЧМ важнее всего!
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-5
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ML26
Ответ AnMe
Не понял, а где артем со статой и нытьем?
На месте
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-1
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Мукунку хороший
Где Рашфорд? Почему не выпускают?
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Direct free kick
Обладатель золотого мяча (настоящий, не самозванец из бургерной медиалиги)
+3
-3
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