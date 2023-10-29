У Захаряна нет результативных действий в «Сосьедаде» за 119 минут в 7 матчах. С «Райо» он вышел на 90-й

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Райо Вальекано Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян вышел на замену в матче Ла Лиги на 90-й минуте.

20-летний российский хавбек сыграл 8 добавленных минут в матче «Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад» (2:2).

За это время Захарян сделал 8 касаний, 4 раза потерял мяч, отдал 4 передачи (точность – 75%), один раз пошел в дриблинг (неудачно), один раз отобрал мяч, выиграл одно из двух единоборств.

Арсен провел 7 матчей за «Сосьедад», сыграв 119 минут без учета добавленного времени. У него нет результативных действий.

Подробная статистика экс-игрока «Динамо» – здесь.

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29 комментариев

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Влад Безруков
Захарян вышел на минуту
Спортс:У ЗАХАРЯНА НЕТ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 120 МИНУТ
Что за чудо эти новости придумывает?
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JENNINGS
Какие у него могут быть результативные действия, например, сегодня, если он вышел на 90 минуте?!
Рано пока выводы делать!
+45
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Rombi_hay
какие результативные действия, когда он выходит максимум минут на 15, и то не всегда
+29
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Фёдор Кузнецов
Ответ JENNINGS
Какие у него могут быть результативные действия, например, сегодня, если он вышел на 90 минуте?! Рано пока выводы делать!
Мог сделать ассист сегодня, но после его прострела до Садика мяч не прошёл, а перед ним стоявший игрок Сосьедада пропустил мяч между ног
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Фёдор Кузнецов
Прошлые матчи не видел, но сегодня за 7 минут смотрелся нормально, создал один хороший момент, заработал и исполнил угловой, впринципе ему доверяют на поле
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Japonskiy Magnitofon
Динамо - кузница мастеров касания.
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ta-tosha
8 касаний и 4 потери мяча :)))) ну топ игрок же, чего?
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Антон Фалафель
Хз совпадение или нет, но они постоянно пропускают после его выходов на замену.
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Арман Царнаев
Уже второй раз Захарян выходит и команда упускает победу, связи здесь скорее всего нет прямой, но очень грустно пока что складывается для Арсена все. Но ничего страшного, талант у парня явно есть, команда высокого уровня, нужно терпеть и работать и все получится.
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Пашка Донофф
Спортс жалостно пердит на вентилятор придумывая статистику игроку, который вышел на 90й минуте. Ограниченное мышление. Но хайпить не мешает
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Миндовг
Ответ JENNINGS
Какие у него могут быть результативные действия, например, сегодня, если он вышел на 90 минуте?! Рано пока выводы делать!
А чего нет? Пропустить же успели как вышел.
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Дайте парню время, только перешёл тем более из РПЛ и выходит на 15 минут сегодня вообще на 90 что он должен был забить?
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Фанат спорта01
119минут это один матч с четвертью)
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Аль Шинник
Никого не интересует, сколько результативных действий он совершил, дайте топовую статистику по касаниям в лучших традициях Спортс!
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Carlton Palmer
Ответ Арман Царнаев
Уже второй раз Захарян выходит и команда упускает победу, связи здесь скорее всего нет прямой, но очень грустно пока что складывается для Арсена все. Но ничего страшного, талант у парня явно есть, команда высокого уровня, нужно терпеть и работать и все получится.
В какой то игре недавно - его заменили и команда выиграла. Почему они так не играют?
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AF007
Ответ JENNINGS
Какие у него могут быть результативные действия, например, сегодня, если он вышел на 90 минуте?! Рано пока выводы делать!
А что такое, почему только на 90-й? Бутсы долго надевал?
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Ярик01
Ответ mihail77777777777777
Спортс, а что такое когда Мудрика выпускали весной на 10-15 минут вы не писали про минуты, а гнобили игрока и то он не был агентом 007 он сделал асист в 7 матче, а тут сразу минуты вспомнили.
Причём тут вообще Мудрик, он не россиянин и не игрок сборной России, чтобы какие-то минуты у него высчитывать и следить за ним в домене .ru
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Бронислав Каминский
Ответ Василий Питерский
Пойдет по пути Миранчука
Миранчук делал результативные действия даже когда на 10-15 минут выходил.И забивал и ассистировал
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AF007
На самом деле ничего удивительного. Если уж Головин с Миранчуком кое-как в Европке бултыхаются, то зачем туда полез этот типок совершенно непонятно
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Василий Питерский
Пойдет по пути Миранчука
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KMR
Но по Монако тишина
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DonaldBrashear 2.0
очень жаль, что тренер не его выпустил на замену Барренечеа на 58 минуте, а Али Чо, который был абсолютно бесполезен, мне кажется, что Захарян мог бы больше пользы принести. А так вышел неплохо, но гол с его фланга, не помог он в защите, сам играл нормально.

Из трех человек, которые часто выходят на замену, Арсен самый адекватный, Чо и Садик вообще клоуны, постоянно все порят и тупят.

Следующая игра очень важная будет, в кубке, надеюсь, что ему там дадут все 90 минут, обязательно надо забить/сделать пас, уже пора.
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SEREZH1K
ууу 119 минут без результативных действий.. ууу
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Vićtor Diaź
Когда начнёт стабильно в старте играть, тогда и появятся действия
Ну или как минимум можно будет выводы делать
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onegin2007
Полтора матча в сумме без результатива!
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