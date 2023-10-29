У Захаряна нет результативных действий в «Сосьедаде» за 119 минут в 7 матчах. С «Райо» он вышел на 90-й
Арсен Захарян вышел на замену в матче Ла Лиги на 90-й минуте.
20-летний российский хавбек сыграл 8 добавленных минут в матче «Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад» (2:2).
За это время Захарян сделал 8 касаний, 4 раза потерял мяч, отдал 4 передачи (точность – 75%), один раз пошел в дриблинг (неудачно), один раз отобрал мяч, выиграл одно из двух единоборств.
Арсен провел 7 матчей за «Сосьедад», сыграв 119 минут без учета добавленного времени. У него нет результативных действий.
Подробная статистика экс-игрока «Динамо» – здесь.
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Спортс:У ЗАХАРЯНА НЕТ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 120 МИНУТ
Что за чудо эти новости придумывает?
Рано пока выводы делать!
Из трех человек, которые часто выходят на замену, Арсен самый адекватный, Чо и Садик вообще клоуны, постоянно все порят и тупят.
Следующая игра очень важная будет, в кубке, надеюсь, что ему там дадут все 90 минут, обязательно надо забить/сделать пас, уже пора.
Ну или как минимум можно будет выводы делать