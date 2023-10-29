У Захаряна нет результативных действий в «Сосьедаде» за 119 минут в 7 матчах. С «Райо» он вышел на 90-й

Арсен Захарян вышел на замену в матче Ла Лиги на 90-й минуте.

20-летний российский хавбек сыграл 8 добавленных минут в матче « » – « » (2:2).

За это время Захарян сделал 8 касаний, 4 раза потерял мяч, отдал 4 передачи (точность – 75%), один раз пошел в дриблинг (неудачно), один раз отобрал мяч, выиграл одно из двух единоборств.

провел 7 матчей за «Сосьедад», сыграв 119 минут без учета добавленного времени. У него нет результативных действий.

Подробная статистика экс-игрока «Динамо» – здесь.

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