«Сосьедад» не планирует отдавать Захаряна в аренду

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Арсен Захарян Футбол

«Реал Сосьедад» не собирается отдавать Арсена Захаряна в аренду зимой.

– Возможна ли аренда Захаряна в другой клуб зимой?

– Мы не рассматриваем такие варианты, – сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».

20-летний россиянин поучаствовал в 6 матчах за испанскую команду, проведя на поле 119 минут, и не отметился результативными действиями.

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7 комментариев

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Егор Ковалёв
Человек поиграл всего лишь 119 минут а ему уже пророчат аренду, нашим журналюгам вообще заняться нечем?
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За Валенсию с 1999
в аренду в Черноморец
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Maxxxim87
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Sarumian
Как только до Захаряна дойдёт, что он попал в профессиональную лигу и тут надо усердно тренироваться каждый день, то будет играть в основе + учить испанский или английский.
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hitdinamit
Нормально всё будет. Забьет пару красавцев и пойдет как по маслу!
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Давид Agabekyan
Ответ За Валенсию с 1999
в аренду в Черноморец
У нас Саадуев есть. Нам бы нападающего
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Helge
Ответ За Валенсию с 1999
в аренду в Черноморец
в Пюник
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