«Сосьедад» не планирует отдавать Захаряна в аренду
«Реал Сосьедад» не собирается отдавать Арсена Захаряна в аренду зимой.
– Возможна ли аренда Захаряна в другой клуб зимой?
– Мы не рассматриваем такие варианты, – сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».
20-летний россиянин поучаствовал в 6 матчах за испанскую команду, проведя на поле 119 минут, и не отметился результативными действиями.
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