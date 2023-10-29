«Сосьедад» не планирует отдавать Захаряна в аренду

«Реал Сосьедад» не собирается отдавать Арсена Захаряна в аренду зимой.

– Возможна ли аренда Захаряна в другой клуб зимой?

– Мы не рассматриваем такие варианты, – сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».

20-летний россиянин поучаствовал в 6 матчах за испанскую команду, проведя на поле 119 минут, и не отметился результативными действиями.

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