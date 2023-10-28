Чемпионат Испании. «Жирона» победила «Сельту», «Барселона» и «Реал» сыграют в класико в субботу

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«Жирона» обыграла «Сельту» (1:0) в стартовом матче 11-го тура Ла Лиги.

В субботу «Барселона» и «Реал» сыграют в класико. 

В воскресенье «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна проведет гостевой матч с «Райо Вальекано», «Атлетико» примет «Алавес». 

Завершится тур в понедельник матчем «Гранада» – «Вильярреал». 

Чемпионат Испании

11-й тур

Жирона – Сельта 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
27 октября, 22.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 90 Эррера.
ЖиронаГассанига, Блинд, Давид Лопес (Хуанпе, 45), Мартинес (Цыганков, 79), Мигель Гутьеррес, Эррера, Алеиш Гарсия, Мартин (Порту, 67), Ян Коуто, Савио, Довбик (Стуани, 67).
СельтаГуаита, Васкес, Старфельт, Нуньес, Санчес, Де Ла Торре, Тапия, Дотор (Бельтран, 85), Аспас, Ларсен, Бамба (Мингеса, 75).
Предупреждения:
Ян Коуто (45), Васкес (55), Стуани (77), Нуньес (77), Хуанпе (82).
Альмерия – Лас-Пальмас
Дата проведения
28 октября, 15.00, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Барселона – Реал Мадрид
Дата проведения
28 октября, 17.15, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Мальорка – Хетафе
Дата проведения
28 октября, 19.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кадис – Севилья
Дата проведения
28 октября, 22.00, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бетис – Осасуна
Дата проведения
29 октября, 16.00, «Бенито Вильямарин»
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Райо Вальекано – Реал Сосьедад
Дата проведения
29 октября, 18.15, «Кампо де Вальекас»
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Атлетик – Валенсия
Дата проведения
29 октября, 20.30, «Сан-Мамес»
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Атлетико – Алавес
Дата проведения
29 октября, 23.00, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Гранада – Вильярреал
Дата проведения
30 октября, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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Победа «Реала»
2.80 Реал Мадрид
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40 комментариев

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Mr@k
Жирона вырывает победу и выходит на 1 место, непростой матч, молодцы!
+6
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+6
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Rus Donskoy
Ответ ДЖИН
рома сотрудник причем злонамеренный, на соккер ру как ни странно тоже были сотрудники болеющие именно за реал и кристинофанатки, причем лютые..мне лично все равно, мне не нравится система плюс минус, где одному существу позволено ставить -200 лайков. 99% процентов болельщиков Барсы и не только ушли с соккер ру, потому что сайт стал чисто для болельщиков кристины и мадрида. Должно быть равновесие. Тут опять та же картина намечается.
не надо обращать внимания на ромку, он так себя успокаивает, его же парень бросил.
+8
-3
+5
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Mr@k
за Жирону!
+5
0
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Barcelona 4ever
Пацаны Эль Класико мы его ждали и пусть победит сильнейший, надеюсь после матча все будем гордиться своими командами и пусть конечно будет красивая игра которая подарит нам только удовольствие
+4
-1
+3
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Sòlo una Victoria
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
да успокойтесь. Жирона играет на день раньше. Потом Барселона Реал, все по списку. все нормально.
+6
-3
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Столичный Чел
1:0 Жирона.
а что если Жирона как когда-то Лестер выиграет Ла Лигу.
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Rus Donskoy
Ответ Игорь Климов
Он тоже был кикбоксёр?
да + плавец!
+2
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Sòlo una Victoria
Ответ Столичный Чел
1:0 Жирона. а что если Жирона как когда-то Лестер выиграет Ла Лигу.
это жизнь, футбол.Все возможно !
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бек саидов
Ответ Real_v_dushe
Реал должен победить, потому что добро должно победить каталонское зло
реал не добро , а нытьё
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OldRedWhite
Ответ Аврал
К концу игры уже подумал что пробило 12 и карета превращается в тыкву...но тут, Золушка пукнула..)
Такой пук ( удар ) был просто оглушительный )
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ДЖИН
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
рома сотрудник причем злонамеренный, на соккер ру как ни странно тоже были сотрудники болеющие именно за реал и кристинофанатки, причем лютые..мне лично все равно, мне не нравится система плюс минус, где одному существу позволено ставить -200 лайков. 99% процентов болельщиков Барсы и не только ушли с соккер ру, потому что сайт стал чисто для болельщиков кристины и мадрида. Должно быть равновесие. Тут опять та же картина намечается.
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Да Нет
Ответ Игорь Климов
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Климов вот реактивный) всегда первый!)
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Аврал
К концу игры уже подумал что пробило 12 и карета превращается в тыкву...но тут, Золушка пукнула..)
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0
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VuNePonimaete
Будет на самом деле очень круто, если до конца турнира Жирона будет бороться за трофей
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matush
Хорошо идут! Нет Мудрика, зато есть Довбик!
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matush
Ответ Столичный Чел
1:0 Жирона. а что если Жирона как когда-то Лестер выиграет Ла Лигу.
Поле ровное, мяч круглый…
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Jon han
с победой Жирона! Жиронисты, Жирдонисты) как ещё тут писал спортс?!) Ну действительно молодцы Каталонцы
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Green grass
У Сельты забрали чистый гол
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Sòlo una Victoria
гоооол Жирона!!!! Дожали! какие же молодцы. ну как можно не влюбиться в эту команду!
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Mamontilo
нутром чую - или Барса выиграет или Реал, ну или ничья.
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Бровочник
Ответ Столичный Чел
1:0 Жирона. а что если Жирона как когда-то Лестер выиграет Ла Лигу.
Это можно сказать например про Депортиво. Лестер Ла Лигу не выигрывал.
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Andrey Gubskiy
ну ладно судья в поле слепой,но сидят же в будке люди за монитором,какое нарушение было когда сельта гол забивала? пробежка? двойное ведение? то что вратарь привез и устроил цирк с хватанием за ногу, хотя прилетел корпус в корпус,это понятно,надо было рисовать страдания,но на повторе же видно,что никакого нарушения там и близко нет. цирк
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Квадратное личико
Ответ ДЖИН
Невероятно смотреть на 200 аккаунтов ромы , лайкающего себя. Сеющего зло и раздор. Зло будет побеждено. Да прибудет с нами сила.
Комментарий удален пользователем
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Квадратное личико
Ответ ДЖИН
Невероятно смотреть на 200 аккаунтов ромы , лайкающего себя. Сеющего зло и раздор. Зло будет побеждено. Да прибудет с нами сила.
Пока он пользуется всесторонним покровительством редакции, которая вместо того, чтоб вышвырнуть его с сайта за нарушение правил, покрывает его и наказывает тех, кто выводит его на чистую воду - ничего не изменится. Рыба гниёт с головы.
+3
-3
0
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