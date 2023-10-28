Чемпионат Испании. «Жирона» победила «Сельту», «Барселона» и «Реал» сыграют в класико в субботу

«Жирона» обыграла «Сельту» (1:0) в стартовом матче 11-го тура Ла Лиги.

В субботу « » и «Реал» сыграют в класико.

В воскресенье « » Арсена Захаряна проведет гостевой матч с « », « » примет «Алавес».

Завершится тур в понедельник матчем «Гранада» – « ».

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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