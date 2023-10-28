Чемпионат Испании. «Жирона» победила «Сельту», «Барселона» и «Реал» сыграют в класико в субботу
«Жирона» обыграла «Сельту» (1:0) в стартовом матче 11-го тура Ла Лиги.
В субботу «Барселона» и «Реал» сыграют в класико.
В воскресенье «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна проведет гостевой матч с «Райо Вальекано», «Атлетико» примет «Алавес».
Завершится тур в понедельник матчем «Гранада» – «Вильярреал».
11-й тур
- Дата проведения
- 27 октября, 22.00, «Монтиливи»
- Гол:
- 1:0 – 90 Эррера.
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Жирона –
Гассанига, Блинд, Давид Лопес (Хуанпе, 45), Мартинес (Цыганков, 79), Мигель Гутьеррес, Эррера, Алеиш Гарсия, Мартин (Порту, 67), Ян Коуто, Савио, Довбик (Стуани, 67).
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Сельта –
Гуаита, Васкес, Старфельт, Нуньес, Санчес, Де Ла Торре, Тапия, Дотор (Бельтран, 85), Аспас, Ларсен, Бамба (Мингеса, 75).
- Дата проведения
- 28 октября, 15.00, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 28 октября, 17.15, «Олимпик Льюис Компанис»
- Дата проведения
- 28 октября, 19.30, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 28 октября, 22.00, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 29 октября, 16.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 29 октября, 18.15, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 29 октября, 20.30, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 29 октября, 23.00, «Метрополитано»
- Дата проведения
- 30 октября, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Победа «Барселоны»2.55
Ничья3.70
Победа «Реала»2.80
а что если Жирона как когда-то Лестер выиграет Ла Лигу.