Холанд обогнал Роналду по голам в 2023-м за клуб и сборную – 44 против 43

Эрлинг Холанд обогнал Криштиану Роналду по голам в 2023 году.

23-летний форвард, сделавший дубль в дерби с «МЮ», забил 44 гола за « » и сборную Норвегии.

У Роналду 43 гола за « » и сборную в этом году.

Подробная статистика выступлений доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – « » (0:2, второй тайм).

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!