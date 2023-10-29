Холанд обогнал Роналду по голам в 2023-м за клуб и сборную – 44 против 43

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд обогнал Криштиану Роналду по голам в 2023 году.

23-летний форвард, сделавший дубль в дерби с «МЮ», забил 44 гола за «Ман Сити» и сборную Норвегии.

У Роналду 43 гола за «Аль-Наср» и сборную Португалии в этом году.

Подробная статистика выступлений Холанда доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» (0:2, второй тайм).

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53 комментария

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Universal1000
Жесть конечно пиар у порта.
Свалился(пинком под жопу) уже год как в 78-ю лигу мира(ну ладно 67-ю) и ещё новости шлёт оттуда, голы считает лол.
+38
-16
+22
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Lanc
А почему не засчитывают показатели дворовых команд?
+16
-3
+13
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2dve2@mail.ru
Ответ MajestySport
В 2023 году Холланд 44 гола Роналду 43 гола Месси 36 лет
Месси 36 лет и 8 ЗМ.
+18
-7
+11
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Кирилл
И тут у Артема диссонанс: вроде бы надо хвалить Холанда потому что забивает много и надо противопоставлять его Месси, но с другой стороны взял и посмел обойти Роналду )
+16
-8
+8
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VERBLYUD
Ответ Universal1000
Жесть конечно пиар у порта. Свалился(пинком под жопу) уже год как в 78-ю лигу мира(ну ладно 67-ю) и ещё новости шлёт оттуда, голы считает лол.
Ты смотри кто постит такие новости)) Этот персонаж во время ЧМ несколько дней всем доказывал, что Роналду коснулся мяча волосами и тот гол нужно записать на него))
+14
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Oleg
Ответ Streetbor
ну то что 38летний Роналду соревнуется с одним из лучших нападающих мира уже здорова!
Можно перейти в чемпионат Гондураса и там без вариантов всех обогнать и перегнать)
+7
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Universal1000
Ответ Syndycate
Месси, лучший игрок прошлого сезона, по мнению местных мессибоев, в американской бургероной лиге вообще не кладет, наверно в сильнейшей лиге играет, тяжело
Один перфоманс Месси в последнем матче за сборную против Перу на выезде с кучей обводок, взрывов скоростных и дублем стоит 78 голов в 67-ой лиге мира пустынной.
А то что кроме шизика-статиста никто во второсортных чемпах особо напрягаться ради мусорной статы не будет из звезд это как бы логично.
Летом будет зато опять весело, когда его вылупят на Евро так, что Марокко покажется детской неудачей.
+4
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Oleg
Ответ Фут.Боль
Малком, Мане,Неймар почему-то столько там не забивают.
А Неймар играет хотя бы?
Почему фанаты кринжа его постоянно упоминают?
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Oleg
Ответ VERBLYUD
Ты смотри кто постит такие новости)) Этот персонаж во время ЧМ несколько дней всем доказывал, что Роналду коснулся мяча волосами и тот гол нужно записать на него))
Новиков что ли?)
Помню его желчь когда Аргентина проиграла Аравии.
Потом карма настигла.
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Мукунку хороший
Уберите тен Хага! Сколько можно издеваться над великой командой! Позор!!
+2
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qfxtruxp
Холанд просто машина
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ScaryClown$
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Ответ Syndycate
Месси, лучший игрок прошлого сезона, по мнению местных мессибоев, в американской бургероной лиге вообще не кладет, наверно в сильнейшей лиге играет, тяжело
может быть,но Месси сейчас претендует на ЗМ из-за ЧМ а не из-за кол-во голов за Аль-Наср.
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Denis Fomin
А Димон с двора их обоих обогнал! Смешно сравнивать игрока из 50й лиги с игроком который играет в сильней лиге мира, против топ команд! Где Роналду был в 2022 году?? 1 мяч за МЮ за пол года!
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Universal1000
Ответ VERBLYUD
Ты смотри кто постит такие новости)) Этот персонаж во время ЧМ несколько дней всем доказывал, что Роналду коснулся мяча волосами и тот гол нужно записать на него))
Балин, жесть...да.
Опять этот клоун, чего-то его как то много оказывается.
В бытность глором строго Милана в 2007-2008 перс наяривал чисто на Кака и поливал порта.
Но ситуация с Миланом радикально изменилась(стали середняком без денег папика Сильвио) и с тех пор он пошел искать иные пути и дополнительные аэродромы бгг.
Эстонец всегда доставлял конечно.
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Tima_Milan
Ответ Отец Абду
Мы думали, что он мопед:)
мопед без мо
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2dve2@mail.ru
Ответ Великий Алонсо
В 38 лет Холанд будет в 4 дивизионе Норвегии доигрывать, а Роналду до сих пор пачками кладёт, разница очевидна.
Пачками кладёт верблюдам между ног.
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Юсуф Тайсумов
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Ответ Artem Piatkov
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вдумайтесь , и игрочишки которая играет в пустыне
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Отец Абду
Ответ Artem Piatkov
Комментарий скрыт
Мы думали, что он мопед:)
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Oleg
Ответ Asl186
Давно Саудовская Аравия в Европе?
Я знаю что аравия не в Европе и это 67 лига.
Просто хочется ответ фанатов кринжа.
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Abdul Aziz
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
чемп саудии как раз на уровне норвежского (не четвертого, конечно) чемпа.
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Pont ham pilat
Знаю поцака со своего двора- 47 забил уже, серьезно...
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Oleg
Кто в курсе, а если роналду в сезоне забьет больше всех голов, ему вручат Золотую Бутсу Европы?)
Или играя в 67 лиге невозможно на нее претендовать?
Так зачем вообще сравнивать голы в топ 5 лиг и в непойми где?)
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sargerasxd
Ответ Universal1000
Жесть конечно пиар у порта. Свалился(пинком под жопу) уже год как в 78-ю лигу мира(ну ладно 67-ю) и ещё новости шлёт оттуда, голы считает лол.
да не трясись ты
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Oleg
Ответ Фут.Боль
Малком, Мане,Неймар почему-то столько там не забивают.
Мане никогда статой не славился и тягой к ее набиванию тоже.
Поэтому довольно странное натягивание совы на глобус.
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Futbol2710
Ответ Мукунку хороший
Уберите тен Хага! Сколько можно издеваться над великой командой! Позор!!
она раньше была великая,последние сезоны это обычный середняк
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