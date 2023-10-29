Холанд обогнал Роналду по голам в 2023-м за клуб и сборную – 44 против 43
Эрлинг Холанд обогнал Криштиану Роналду по голам в 2023 году.
23-летний форвард, сделавший дубль в дерби с «МЮ», забил 44 гола за «Ман Сити» и сборную Норвегии.
У Роналду 43 гола за «Аль-Наср» и сборную Португалии в этом году.
Подробная статистика выступлений Холанда доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» (0:2, второй тайм).
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Свалился(пинком под жопу) уже год как в 78-ю лигу мира(ну ладно 67-ю) и ещё новости шлёт оттуда, голы считает лол.
А то что кроме шизика-статиста никто во второсортных чемпах особо напрягаться ради мусорной статы не будет из звезд это как бы логично.
Летом будет зато опять весело, когда его вылупят на Евро так, что Марокко покажется детской неудачей.
Почему фанаты кринжа его постоянно упоминают?
Помню его желчь когда Аргентина проиграла Аравии.
Потом карма настигла.
Опять этот клоун, чего-то его как то много оказывается.
В бытность глором строго Милана в 2007-2008 перс наяривал чисто на Кака и поливал порта.
Но ситуация с Миланом радикально изменилась(стали середняком без денег папика Сильвио) и с тех пор он пошел искать иные пути и дополнительные аэродромы бгг.
Эстонец всегда доставлял конечно.
Просто хочется ответ фанатов кринжа.
Или играя в 67 лиге невозможно на нее претендовать?
Так зачем вообще сравнивать голы в топ 5 лиг и в непойми где?)
Поэтому довольно странное натягивание совы на глобус.