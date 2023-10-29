У Холанда 5 голов в 3 последних играх за «Сити», 2 из них с пенальти. Эрлинг сделал дубль в дерби с «МЮ»
Эрлинг Холанд забил 10-й и 19-й голы в текущем сезоне АПЛ.
Форвард «Манчестер Сити» реализовал пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед» на 26-й минуте матча, а на 50-й забил второй мяч.
В 3 последних играх за «Манчестер Сити» в АПЛ и Лиге чемпионов Холанд забил 5 голов, 2 из них – с пенальти. В данный момент норвежец является лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне-2023/24 с 11 голами в 10 матчах.
Подробная статистика Холанда доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби «МЮ» – «Манчестер Сити» (0:1, первый тайм).
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где вашу мать еще 8 голов?
Артёмка оскорбил Мбаппе как какая-то обиженная дивична - плюсанули.
Где справедливость?
Просто никакого наслаждения от его футбола нет и не может быть
Убери креативных полузащитников Сити, закрой Холланда и все
Самый настоящий балласт в команде
Первый в Онану
Второй гол
Читать умеешь?