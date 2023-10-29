У Холанда 5 голов в 3 последних играх за «Сити», 2 из них с пенальти. Эрлинг сделал дубль в дерби с «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 10-й и 19-й голы в текущем сезоне АПЛ.

Форвард «Манчестер Сити» реализовал пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед» на 26-й минуте матча, а на 50-й забил второй мяч.

В 3 последних играх за «Манчестер Сити» в АПЛ и Лиге чемпионов Холанд забил 5 голов, 2 из них – с пенальти. В данный момент норвежец является лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне-2023/24 с 11 голами в 10 матчах.

Подробная статистика Холанда доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби «МЮ» – «Манчестер Сити» (0:1, первый тайм).

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41 комментарий

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Ложный Латераль
Ответ Yri Yrov
чистые напы зачастую бесполезны, их дело только забивать, и Холланд сдает по тихой
Против него трое играют. Он делает своё дело на отлично, оттягивая внимание на себя. Того же Хойлунда за такую игру боготворят фанаты Тен Хага. Хотя Хойлунд в АПЛ даже и не забивал еще.
+22
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qfxtruxp
Холанд просто машина
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-2
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corazón blanco
Реабилитировался Холанд, но какие же защитники у Юнайтед, второй раз оставляют одного Холанда, который расстреливает ворота. Опять понадеялись на пантеру Онану.
+5
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+4
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morphvirg
Ответ llolishe
Как же вам не стыдно считать фальшивые голы Холланда Наслаждайтесь игрой Нуньеза который Бразилии гол+пас оформил Холланд такого никогда не сможет
Как же горит у тебя😁.
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Roman Popov
забил 10-й и 19-й гол в сезоне АПЛ.
где вашу мать еще 8 голов?
+2
0
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CHELSEA_2008
Ответ Акира_1
Хозяин Шеффилдов и Янг Бойсов.
И Юнайтед.
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Best game on Earth
10й и 19й забил, прикольно. Голы с 11-го по 18-й припрятал на будущее.
+2
-1
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Штаны Габора Кирая
За один матч забил больше, чем пешеход за 6 игр в бургерной медиалиге.
+9
-8
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0:4 на спотифай камп ноу
Обладатель зм 2023, по мнению всех адекватных людей. А не распиаренного метра в кепку
+1
0
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Direct free kick
Ответ Artem Piatkov
Действия игроков 29 октября в воскресенье ✔️ Холланд - забил первый из 10 голов в АПЛ с пенальти Юнайтед, Лучший бомбардир АПЛ прямо сейчас 👎 Месси - выпил кофеёк в аэропорту и полетел на Церемонию ЗМ в Париж Сразу видно, кто трудяга и настоящий обладатель Золотого Мяча, а кто мажорик со связями и которому уже всё проплатили :)
Артёмка сказал правду - заминусили.
Артёмка оскорбил Мбаппе как какая-то обиженная дивична - плюсанули.
Где справедливость?
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Гамаль Хайдаров
Ответ Yri Yrov
чистые напы зачастую бесполезны, их дело только забивать, и Холланд сдает по тихой
твой комментарий подходит, если у тебя чистый нападающий вроде Верхгоста или Хайлунда
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Direct free kick
Ответ llolishe
Как же вам не стыдно считать фальшивые голы Холланда Наслаждайтесь игрой Нуньеза который Бразилии гол+пас оформил Холланд такого никогда не сможет
Витян, напишешь, когда нуньес забьёт пригородному середняку
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Трент Резнор
Ответ Direct free kick
Вы же трочите на жирного Рональдо, хотя ещё в 1997 году Лобан ровно вот это про него и говорил
Но ведь наслаждались, чудо как хорош был.
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Direct free kick
Ответ sbtqg59825
Да он то как раз таки прав Как можно наслаждаться его игрой, если за 40 минут он ни разу мяча не коснулся?) Ну кроме пенальти и 2 раза головой ударил
Вы же трочите на жирного Рональдо, хотя ещё в 1997 году Лобан ровно вот это про него и говорил
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morphvirg
Ответ sbtqg59825
Да он то как раз таки прав Как можно наслаждаться его игрой, если за 40 минут он ни разу мяча не коснулся?) Ну кроме пенальти и 2 раза головой ударил
Чел написал про фальшивые голы. Что тогда не фальшивые голы?
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sbtqg59825
Ответ Direct free kick
Вы же трочите на жирного Рональдо, хотя ещё в 1997 году Лобан ровно вот это про него и говорил
Я же не говорю что Холланд плохой игрок
Просто никакого наслаждения от его футбола нет и не может быть
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sbtqg59825
Ответ morphvirg
Чел написал про фальшивые голы. Что тогда не фальшивые голы?
Я фальшивыми их не называл
Убери креативных полузащитников Сити, закрой Холланда и все
Самый настоящий балласт в команде
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morphvirg
Ответ sbtqg59825
Я фальшивыми их не называл Убери креативных полузащитников Сити, закрой Холланда и все Самый настоящий балласт в команде
Убери защитников и вратаря-команда будет пропускать. Что за странная логика? Холланд-завершитель, который забивает с передач партнёров.
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ман сити фейк
Лучший вернулся
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sbtqg59825
Ответ morphvirg
Ещё один😁. А про сейв Онаны ты решил умолчать, видимо.
2 раза головой ударил
Первый в Онану
Второй гол
Читать умеешь?
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morphvirg
Ответ sbtqg59825
Да он то как раз таки прав Как можно наслаждаться его игрой, если за 40 минут он ни разу мяча не коснулся?) Ну кроме пенальти и 2 раза головой ударил
Ещё один😁. А про сейв Онаны ты решил умолчать, видимо.
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Direct free kick
Ответ CHELSEA_2008
И Юнайтед.
И газированных бычков и пивоварни
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Мэр Чунга-чанги
Ответ Yri Yrov
чистые напы зачастую бесполезны, их дело только забивать, и Холланд сдает по тихой
аналитика уровня "Кейн - игрок одного сезона"
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Yri Yrov
Ответ Гамаль Хайдаров
твой комментарий подходит, если у тебя чистый нападающий вроде Верхгоста или Хайлунда
Холланд чище нап чем эти двое
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Отец Абду
Ответ Artem Piatkov
Действия игроков 29 октября в воскресенье ✔️ Холланд - забил первый из 10 голов в АПЛ с пенальти Юнайтед, Лучший бомбардир АПЛ прямо сейчас 👎 Месси - выпил кофеёк в аэропорту и полетел на Церемонию ЗМ в Париж Сразу видно, кто трудяга и настоящий обладатель Золотого Мяча, а кто мажорик со связями и которому уже всё проплатили :)
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