У Холанда 5 голов в 3 последних играх за «Сити», 2 из них с пенальти. Эрлинг сделал дубль в дерби с «МЮ»

Эрлинг Холанд забил 10-й и 19-й голы в текущем сезоне АПЛ.

Форвард «Манчестер Сити» реализовал пенальти в ворота « » на 26-й минуте матча, а на 50-й забил второй мяч.

В 3 последних играх за « » в и чемпионов забил 5 голов, 2 из них – с пенальти. В данный момент норвежец является лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне-2023/24 с 11 голами в 10 матчах.

Подробная статистика Холанда доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби «МЮ» – «Манчестер Сити» (0:1, первый тайм).

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