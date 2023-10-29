Уоддл о пенальти в ворота «МЮ»: «Все всегда держат всех. Будет по 10 пенальти за игру, если такое ставить»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Крис Уоддл Пол Тирни Родри Расмус Хейлунд Футбол

Крис Уоддл не согласен с пенальти, назначенным в ворота «МЮ» в дерби с «Сити».

Форвард «Юнайтед» Расмус Хейлунд в середине первого тайма в своей штрафной прихватил хвабека Родри, который после контакта упал на газон. Арбитр ВАР Майкл Оливер пригласил главного судью матча Пола Тирни ознакомиться с повтором эпизода, и рефери после этого принял решение назначить пенальти.

«Мы видим это в каждой игре – все держат всех, и пенальти не ставят. Каждый матч в каждом дивизионе люди держатся друг за друга [в штрафной].

Если так будет при каждом угловом и при каждом штрафном ударе, будет минимум по 10 пенальти за игру», – сказал бывший полузащитник сборной Англии

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» (0:1, перерыв).

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24 комментария

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udiekemen
Родри свою роль по актерский сыграл конечно
Ди Каприо напрягся..
+23
-3
+20
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lennyholms
Судьи за этот эпизод даже извиняться не будут. Это же сити, там уже осваивают бюджет за чемпионство 23/24
+25
-8
+17
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Кулибалиев Кулибали Кулибалиевич
При всей неприязни к МЮ (как сторонник Ливерпуля) пенальти ставить за такое бред
+10
-1
+9
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ хавбек+
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Нет, не были. Родри начала заваливаться, еще до контакта с Хойлундом, маленькая симулянтка)
+11
-2
+9
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vals1702
будет такой пенальти - если проплачено ))))))))))))
+11
-3
+8
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Уолтер Собчак
Ответ udiekemen
Родри свою роль по актерский сыграл конечно Ди Каприо напрягся..
Не зря его называют наследником Бускетса.
+7
-2
+5
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ udiekemen
Родри свою роль по актерский сыграл конечно Ди Каприо напрягся..
Я бы за такое Оскар давал
+4
0
+4
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vzi
А вчера в эпизоде Чуамени-Араухо все голосили про пенальти. Хотя нет, не все. А только барсаманы.
+4
-1
+3
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llolishe
Помогают сыну судьи
Эвребе горд
А такой же пеналь липовый с симуляцией был и на матче ЛЧ Ситевика так что тут уже классика должна быть
+7
-6
+1
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Wild91688
Позорное решение судьи,за ткое не ставят, тем более в АПЛ
+2
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Сиражудин Халало
После матча Гвардиола скажет:надеюсь шас синих футболок станет больше в Манчестере….кто понял тот понял🙃
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KMR
И пусть будет 10,если мозгов у обороны нет
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Answer1
Хойлуну тоже нужно было падать в своем моменте со Стоунсом.
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ хавбек+
за подобное пенки 1 из 100 ставят смысл там симулировать? намекаешь что проплачено?))
Это очевидно.
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Elik1989
Ответ хавбек+
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Что ж так много не согласных тогда, разумеется за исключением игроков сити конечно.
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