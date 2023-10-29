Уоддл о пенальти в ворота «МЮ»: «Все всегда держат всех. Будет по 10 пенальти за игру, если такое ставить»
Крис Уоддл не согласен с пенальти, назначенным в ворота «МЮ» в дерби с «Сити».
Форвард «Юнайтед» Расмус Хейлунд в середине первого тайма в своей штрафной прихватил хвабека Родри, который после контакта упал на газон. Арбитр ВАР Майкл Оливер пригласил главного судью матча Пола Тирни ознакомиться с повтором эпизода, и рефери после этого принял решение назначить пенальти.
«Мы видим это в каждой игре – все держат всех, и пенальти не ставят. Каждый матч в каждом дивизионе люди держатся друг за друга [в штрафной].
Если так будет при каждом угловом и при каждом штрафном ударе, будет минимум по 10 пенальти за игру», – сказал бывший полузащитник сборной Англии
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» (0:1, перерыв).
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Ди Каприо напрягся..
Эвребе горд
А такой же пеналь липовый с симуляцией был и на матче ЛЧ Ситевика так что тут уже классика должна быть