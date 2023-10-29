Хавбек «Факела» Альшин о 2:0 со «Спартаком»: «Победа закономерна. Историческое достижение»

Ильнур Альшин подвел итоги матча со «Спартаком» (2:0) в Мир РПЛ.

— Можно назвать эту победу над « » безоговорочной с учетом того, что вы не позволили сопернику создать практически ни одного голевого момента у своих ворот?

— В принципе, да. Я думаю, что у нас было больше опасных моментов. И по игре мы больше атаковали. У «Спартака» была пара моментов с выбеганием, но до серьезных угроз нашим воротам они их не довели. Так что победа наша закономерна.

— После нескольких нереализованных моментов в первом тайме не было опасений, что «Спартак» накажет за такую слабую реализацию своих возможностей?

— Как сказать... Во время игры об этом особо не думаешь. Понятное дело, что «Спартак» может в любой момент наказать. Слава богу, что так все закончилось — во втором тайме все-таки воспользовались своими моментами.

— Понимали, что матч со «Спартаком» для воронежской публики имеет огромное значение?

— «Спартак» все знают. Народная команда, можно сказать. Многие болеют за нее в разных городах. Мы также понимали, что «Факел» давно не выигрывал у «Спартака».

Историческое событие случилось — мы впервые за 20 с лишним лет победили. Историческое достижение. Обсуждали это между собой. Всем приятное сделали: себе, болельщикам, городу. Мы разбирали «Спартак» и понимали, как он играет. Но чего-то сложного, наверное, не было, судя по игре, – сказал хавбек « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!