Хавбек «Факела» Альшин о 2:0 со «Спартаком»: «Победа закономерна. Историческое достижение»

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Ильнур Альшин Футбол

Ильнур Альшин подвел итоги матча со «Спартаком» (2:0) в Мир РПЛ.

— Можно назвать эту победу над «Спартаком» безоговорочной с учетом того, что вы не позволили сопернику создать практически ни одного голевого момента у своих ворот?

— В принципе, да. Я думаю, что у нас было больше опасных моментов. И по игре мы больше атаковали. У «Спартака» была пара моментов с выбеганием, но до серьезных угроз нашим воротам они их не довели. Так что победа наша закономерна.

— После нескольких нереализованных моментов в первом тайме не было опасений, что «Спартак» накажет за такую слабую реализацию своих возможностей?

— Как сказать... Во время игры об этом особо не думаешь. Понятное дело, что «Спартак» может в любой момент наказать. Слава богу, что так все закончилось — во втором тайме все-таки воспользовались своими моментами.

— Понимали, что матч со «Спартаком» для воронежской публики имеет огромное значение?

— «Спартак» все знают. Народная команда, можно сказать. Многие болеют за нее в разных городах. Мы также понимали, что «Факел» давно не выигрывал у «Спартака».

Историческое событие случилось — мы впервые за 20 с лишним лет победили. Историческое достижение. Обсуждали это между собой. Всем приятное сделали: себе, болельщикам, городу. Мы разбирали «Спартак» и понимали, как он играет. Но чего-то сложного, наверное, не было, судя по игре, – сказал хавбек «Факела».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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4 комментария

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Bartez1986
Ильнур был в системе Спартака. А так, рад за него.Тюменский парень. И сейчас доказывает, что достоин быть в основе клуба премьер-лиги
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igls54
Из искры возгорится Факел
+1
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Доктор Верховцев
Историческая будет на следующем выезде КБ, когда они сольют пятую к ряду игру в гостях.
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