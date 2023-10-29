Фекир призвал «остановить геноцид в Газе»: «Невинных женщин, детей и мужчин убивают за то, что они палестинцы»

Набиль Фекир призвал «остановить геноцид в Газе».

«Более 20 дней бомбардировок. Резня на глазах у всех. Невинные женщины, дети и мужчины, убитые за то, что они палестинцы. Это геноцид.

Да поможет им Аллах. Все наши молитвы за жителей Газы», – написал футболист «Бетиса» в твиттере.

Фекир также прикрепил к тексту хэштег «Остановите геноцид в Газе».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!