Фекир призвал «остановить геноцид в Газе»: «Невинных женщин, детей и мужчин убивают за то, что они палестинцы»
Набиль Фекир призвал «остановить геноцид в Газе».
«Более 20 дней бомбардировок. Резня на глазах у всех. Невинные женщины, дети и мужчины, убитые за то, что они палестинцы. Это геноцид.
Да поможет им Аллах. Все наши молитвы за жителей Газы», – написал футболист «Бетиса» в твиттере.
Фекир также прикрепил к тексту хэштег «Остановите геноцид в Газе».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
-Пойдем вон тем морду набьем!
-А если нам?
-А нам-то за что?
Нужно быть последовательным в своих высказываниях. Фекиры и Бенземы молчат, когда мусульмане зверствуют в Израиле, а когда обратно - начинают вой.
Я мусульманин, и для меня абсолютная дикость то, что сотворил Хамас во время своего нападения. Я не делю мирных людей на хороших и плохих только по факту их происхождения, любые зверства должны быть осуждаемы.
А то получается, что за справедливость никто не высказывается, все высказывания сводятся к тому, что "есть НАШИ - и они всегда правы, а есть НЕ НАШИ - они всегда не правы."
И это касается не только палестино-израильского конфликта
Ну просто забыл, бывает
Террористы, которые расстреляли гражданских на музыкальном фестивале это геноцид ? Или это другое ?
Очередной сочувствующий латентный террорист.
видать дошло
Евреям не простят Газу как бы там штаты ни поддерживали. Пострадают обычные люди
Когда то же самое (хотя совсем не то же самое, конечно, но в представлении западных СМИ именно так) в ответ на многолетний (разница лишь в том, что это было растянуто по времени, жертв было не меньше) геноцид русских на Донбассе начала делать Россия, то реакция была обратная: как можно, давайте всем миром их отменять всячески и так далее. И после этого лишь глупый не понимает, что разница лишь том, за кого Запад. А они всегда за войну. Кроме как на их территории, конечно.