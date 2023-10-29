Фекир призвал «остановить геноцид в Газе»: «Невинных женщин, детей и мужчин убивают за то, что они палестинцы»

Теги Бетис Ла Лига Сборная Палестины по футболу Набиль Фекир Политика контент Футбол

Набиль Фекир призвал «остановить геноцид в Газе».

«Более 20 дней бомбардировок. Резня на глазах у всех. Невинные женщины, дети и мужчины, убитые за то, что они палестинцы. Это геноцид.

Да поможет им Аллах. Все наши молитвы за жителей Газы», – написал футболист «Бетиса» в твиттере.

Фекир также прикрепил к тексту хэштег «Остановите геноцид в Газе».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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106 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
А как быть с израильтянами, которых тоже убивают из-за того, что они израильтяне? Начали это не израильтяне, а те фанатики, за которых палестинцы голосовали в 2006 году
+120
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+66
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Квадратное личико
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А как быть с израильтянами, которых тоже убивают из-за того, что они израильтяне? Начали это не израильтяне, а те фанатики, за которых палестинцы голосовали в 2006 году
Так они же не мусульмане. У мусульман только другие мусульмане вызывают сочувствие. На остальных поф.
+65
-10
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Рекорд в наших сердцах
Высказывается кто-то в поддержку Палестинцев, в топе комментарии про убитых на фестивале, заложников и вообще они же первые начали. Высказывается кто-то в поддержку Израильтян, в топе о бомбардировках Газы, мирных жителей и детей. Ничего нового
+44
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igls54
Как в анекдоте.
-Пойдем вон тем морду набьем!
-А если нам?
-А нам-то за что?
+28
-4
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Артур Кузьминский
можно ли убивать "винных"? и что делать если винные прикрываются невинными? вообще, очень тяжелая и неоднозначная ситуация.
+18
-3
+15
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circassian*
Ответ Рекорд в наших сердцах
Высказывается кто-то в поддержку Палестинцев, в топе комментарии про убитых на фестивале, заложников и вообще они же первые начали. Высказывается кто-то в поддержку Израильтян, в топе о бомбардировках Газы, мирных жителей и детей. Ничего нового
Все правильно.
Нужно быть последовательным в своих высказываниях. Фекиры и Бенземы молчат, когда мусульмане зверствуют в Израиле, а когда обратно - начинают вой.
Я мусульманин, и для меня абсолютная дикость то, что сотворил Хамас во время своего нападения. Я не делю мирных людей на хороших и плохих только по факту их происхождения, любые зверства должны быть осуждаемы.
А то получается, что за справедливость никто не высказывается, все высказывания сводятся к тому, что "есть НАШИ - и они всегда правы, а есть НЕ НАШИ - они всегда не правы."
И это касается не только палестино-израильского конфликта
+15
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Alanore
Забыл попросить заложников отпустить)
Ну просто забыл, бывает
+13
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trasion17
Ответ Ызяя
Комментарий скрыт
Посмотри вчерашние новости из Дагестана, Кабардино-Балкарии и Москвы. Послушай чего они хотят и к чему призывают. Вот где реально настоящий нацизм.
+15
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+12
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alexmixer9
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А как быть с израильтянами, которых тоже убивают из-за того, что они израильтяне? Начали это не израильтяне, а те фанатики, за которых палестинцы голосовали в 2006 году
Это другое надо понимать, они все таки неверные, всякие фекиры и ему подобные правда в этих неверных странах живут припеваюче, и к своими братьям бородатым в Палестины и Афганистаны не спешат
+15
-4
+11
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
только после того, как Израиль объявил независимость, на него наехали Сирия, Египет, Ливия, Иордания, Ирак и прочие и началась война
+14
-4
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Sarumian
...Фекир призвал «остановить геноцид в Газе»...

Террористы, которые расстреляли гражданских на музыкальном фестивале это геноцид ? Или это другое ?

Очередной сочувствующий латентный террорист.
+12
-4
+8
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Dizzod
Ответ Квадратное личико
Так они же не мусульмане. У мусульман только другие мусульмане вызывают сочувствие. На остальных поф.
и то не все, про уйгуров другие мусульмане не вспоминают.
+9
-2
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Lordk
Призвал ли он ХАМАС прекратить бомбардировки Израиля в стиле "куда бог пошлет". Кстати, еще из-за кустарных ракет, они часто падают на территории сектора Газа, так что эти ракеты террористов чаще убивают палестинцев, чем израильтян. Но... на этих всяким Фекирам же плевать.
+12
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Vadim Medvedev
Ответ Бронислав Каминский
Как и остальная умма,которая только грозится и к чему-то призывают,а сами в конфликт не ввязываются)Хотя всякие Ираны,Аравии,Турции могли бы просто толпой туда влететь
так они уже влетали несколько раз
видать дошло
+6
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huntoil11
Ответ Groznyi2024
Все правильно. А на Донбассе за то, что русские
Жаль не могу тебе минус поставить
+10
-5
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За Валенсию с 1999
почему все эти спортсмены и ммашники вместо пустых слов не берут оружие и не идут защищать палестинцев. Обычные воздуханы
+13
-9
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#SharkTeam
Эрдоган вчера люто набросил по теме. А кто-то недавно говорил что "Израиль сам это все придумал, надо глубже мыслить!"
+7
-3
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Valent
Ответ Рекорд в наших сердцах
Высказывается кто-то в поддержку Палестинцев, в топе комментарии про убитых на фестивале, заложников и вообще они же первые начали. Высказывается кто-то в поддержку Израильтян, в топе о бомбардировках Газы, мирных жителей и детей. Ничего нового
Недооцененный комментарий, который следовало бы закрепить на всех ветках по данной тематике
+6
-2
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Назар Игорь
У лидеров хамас состояние исчисляется сотнями миллионов долларов, почему они не используют их на благополучие палестинских ребятишек а на закупку оружия?
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#SharkTeam
Ответ trasion17
Посмотри вчерашние новости из Дагестана, Кабардино-Балкарии и Москвы. Послушай чего они хотят и к чему призывают. Вот где реально настоящий нацизм.
Это очень плохо и проблема в том, что такое будет по всему миру.
Евреям не простят Газу как бы там штаты ни поддерживали. Пострадают обычные люди
+5
-2
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ King_X
А, ну тогда ок, да? А вообще, много детей из погибших в 2006 проголосовали? И в целом, вас реально устраивает это алиби? Или что? Израильтян уроды радикалы убили в первый день. А Израиль которую неделю уже в 10 раз больше убил, просто так геноцид мирных устраивает, хотя Х вообще не на 6ом этаже в домах сидит ждет Ну и в целом, почитайте отчёты ООН и прочих, кто который год детей в тюрьмах держит и чистки в Газе устраивает, убивая мирных, многое для себя откроете. А то начинать отсчёт со зверства нелюдей из Х в этом месяце и оправдывать этим агонию евреев с фашистскими методами и бомбардировки под 0 - не норм вообще А ещё и свет с прочим вырубили, чтоб измором взять + свидетельств зверств не осталось А сотрудники дип миссий, гуманитарных организаций, погибающие в Газе от евреев - они тож в рамках вашей логики отвечают за действия Х?
Только вот с 2005 года никаких израильских войск на территории Газы нет. План одностороннего размежевания такой был. А лучше бы вы задали вопрос, почему за те деньги, что в Газу качали годами, не построили нормальное общество, где бы не было разрухи и где бы не выкапывали водопровод, который потом пускали на ракеты и почему детям с малых лет показывают мультики, где призывают убивать евреев
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Dolard
Ответ Ызяя
а чего тогда вместо хамасовцев они ковровыми бомбардировками убивают мирных палестинцев ?
Кто сожалению у Израиля нет выбора. Хамас прикрывается мирными.
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ivan Morozov 20
Ответ Direct free kick
израиль нужно отсранить от всех соревнований и ввести против них санкции, государство тррст
израиль в принципе не должен существовать, это незаконное образование
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Бронислав Каминский
Ответ За Валенсию с 1999
почему все эти спортсмены и ммашники вместо пустых слов не берут оружие и не идут защищать палестинцев. Обычные воздуханы
Как и остальная умма,которая только грозится и к чему-то призывают,а сами в конфликт не ввязываются)Хотя всякие Ираны,Аравии,Турции могли бы просто толпой туда влететь
+8
-6
+2
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Ильдар М
Терроризм это ужасно. И с одной стороны, ярость израильтян можно понять, после того, что сделали хамасовцы. Но то, как это было показательно жестоко сделано, наводит на мысль, что это была намеренная провокация. С целью вызвать ответный огонь. Что Израиль охотно и начал делать, просто уничтожая Сектор Газа, а с ним и все территориальные споры. Да еще и требуя, чтобы за палестинцев никто даже на словах не вступался, приравняв всех на этой территории к террористам. Включая грудных детей. И западные страны их в этом поддерживают, буквально не замечая жертвы среди мирных.
Когда то же самое (хотя совсем не то же самое, конечно, но в представлении западных СМИ именно так) в ответ на многолетний (разница лишь в том, что это было растянуто по времени, жертв было не меньше) геноцид русских на Донбассе начала делать Россия, то реакция была обратная: как можно, давайте всем миром их отменять всячески и так далее. И после этого лишь глупый не понимает, что разница лишь том, за кого Запад. А они всегда за войну. Кроме как на их территории, конечно.
+9
-7
+2
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