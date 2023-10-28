Игорь Грудин: «Народ во Франции к русским относится хорошо»

Теги светская хроника Игорь Грудин Политика Баскетбол

Заслуженный тренер России Игорь Грудин рассказал об отношении к себе во Франции, куда он переехал работать и лечиться от рака.

– Во Франции сталкиваетесь с предрассудками, что вы из России?

– Пока нет. У меня замечательные отношения с теми людьми, с которыми общаюсь дома, на улице. Президент Федерации баскетбола Франции – мой друг, у нас очень хорошие и теплые отношения. И никто в баскетбольном французском мире никогда ничего не говорил плохого. Народ во Франции к русским относится хорошо. Не знаю, как будет дальше, но пока так.

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