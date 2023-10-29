Андрей Николишин о бизнесе: «У меня уже больше 20 лет салон красоты в Москве. Жириновский частенько приходил. Нормальный мужик, вменяемый»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Андрей Николишин бизнес КХЛ Владимир Жириновский Политика Хоккей

Андрей Николишин рассказал о своем салоне красоты, куда приходил Жириновский.

– У меня уже больше 20 лет салон красоты в Москве. 

– А что вы туда не ходите?

(Общий смех).

– Для мужчин салон?

– Почему? Для всех, пожалуйста. Мужчины тоже бывали, там такие истории... Мужчины, кстати, очень любят ходить в салоны – начиная от маникюра и заканчивая косметологией и всем остальным. 

– Кто-то у вас бывал там из топов?

– Стас Ярушин был (аплодисменты). Жириновский обслуживался в свое время. Владимир Вольфович живет... жил рядом и частенько приходил. Сначала пришел: «Всех нафиг, закрывай салон!» Раздал все эти ЛДПР-овские кепки, майки.

Потом приходил, ругался: «Почему мне дверь не держат?» Я ему говорю: «Мы вас любим, все здорово, но дверь как-нибудь сами себе откройте. Давайте шуметь не будем».

Он нормальный мужик, это было напускное, а потом он ходил спокойно. Сначала хотел, чтобы я весь салон закрывал, когда он обслуживался. Я ему: «Все в ваших руках, закрывайте выручку дневную, и закроем».

Ходил подстригаться, на массаж. Абсолютно вменяемый, нормальный, – рассказал бывший игрок сборной России, сейчас возглавляющий хоккейную федерацию Москвы.  

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5 комментариев

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Игорь Игорев
Ответ Огюст
Жириновский , как то быстро "сгорел " -никогда не жаловался на плохое здоровье ,всегда был подтянут и бодр ,не пил, не курил следил за своим здоровьем !
Ага, и кокс не нюхал. Ну ну.
+8
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+5
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Machine Head
Жириновский классный мужик! Очень простой в общении с народом . Царствие ему небесное! Всегда будем помнить.
+10
-7
+3
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Огюст
Жириновский , как то быстро "сгорел " -никогда не жаловался на плохое здоровье ,всегда был подтянут и бодр ,не пил, не курил следил за своим здоровьем !
+3
-1
+2
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DrDro
Ответ Machine Head
Жириновский классный мужик! Очень простой в общении с народом . Царствие ему небесное! Всегда будем помнить.
Вспоминается видео, как он стоял раздавал деньги со словами: "сироты, инвалиды, крепостные, холопы."
Всегда удивляло как люди этого зажравшегося клоуна превозносят.
+5
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