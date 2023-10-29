Андрей Николишин о бизнесе: «У меня уже больше 20 лет салон красоты в Москве. Жириновский частенько приходил. Нормальный мужик, вменяемый»
Андрей Николишин рассказал о своем салоне красоты, куда приходил Жириновский.
– У меня уже больше 20 лет салон красоты в Москве.
– А что вы туда не ходите?
(Общий смех).
– Для мужчин салон?
– Почему? Для всех, пожалуйста. Мужчины тоже бывали, там такие истории... Мужчины, кстати, очень любят ходить в салоны – начиная от маникюра и заканчивая косметологией и всем остальным.
– Кто-то у вас бывал там из топов?
– Стас Ярушин был (аплодисменты). Жириновский обслуживался в свое время. Владимир Вольфович живет... жил рядом и частенько приходил. Сначала пришел: «Всех нафиг, закрывай салон!» Раздал все эти ЛДПР-овские кепки, майки.
Потом приходил, ругался: «Почему мне дверь не держат?» Я ему говорю: «Мы вас любим, все здорово, но дверь как-нибудь сами себе откройте. Давайте шуметь не будем».
Он нормальный мужик, это было напускное, а потом он ходил спокойно. Сначала хотел, чтобы я весь салон закрывал, когда он обслуживался. Я ему: «Все в ваших руках, закрывайте выручку дневную, и закроем».
Ходил подстригаться, на массаж. Абсолютно вменяемый, нормальный, – рассказал бывший игрок сборной России, сейчас возглавляющий хоккейную федерацию Москвы.
Всегда удивляло как люди этого зажравшегося клоуна превозносят.