Мостовой о Захаряне в «Сосьедаде»: «У Арсена большое будущее, ему всего 20 лет. Он попал в хорошую футбольную атмосферу, в хороший город»

Александр Мостовой высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

« уехал – здорово. Про его игру пока говорить рано, но он уже окунулся в эту футбольную атмосферу. Плюс, попал в хорошую команду, которая идет хорошо и играет в Лиге чемпионов.

Задача Захаряна сейчас – закрепиться в команде. А в основном составе пока тяжело, мы и говорили об этом. У него большое будущее, ему ведь всего 20 лет. А ему уже доверяют, все здорово складывается.

Арсен попал в хорошую футбольную атмосферу, в хороший город. Но мне адаптироваться в было легче, я до этого три года в Португалии был и во Франции. Я Европу уже исколесил. Но у Захаряна и без этого все в порядке. Тем более, что контракт подписали на пять лет», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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