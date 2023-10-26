Мостовой о Захаряне в «Сосьедаде»: «У Арсена большое будущее, ему всего 20 лет. Он попал в хорошую футбольную атмосферу, в хороший город»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Александр Мостовой Арсен Захарян Футбол

Александр Мостовой высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Арсен уехал – здорово. Про его игру пока говорить рано, но он уже окунулся в эту футбольную атмосферу. Плюс, попал в хорошую команду, которая идет хорошо и играет в Лиге чемпионов.

Задача Захаряна сейчас – закрепиться в команде. А в основном составе пока тяжело, мы и говорили об этом. У него большое будущее, ему ведь всего 20 лет. А ему уже доверяют, все здорово складывается.

Арсен попал в хорошую футбольную атмосферу, в хороший город. Но мне адаптироваться в Испании было легче, я до этого три года в Португалии был и во Франции. Я Европу уже исколесил. Но у Захаряна и без этого все в порядке. Тем более, что контракт подписали на пять лет», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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13 комментариев

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13ыйРычагЛапорты
Царь фигни не скажет.
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Люблю Марго Робби
О, адекватные мысли пошли, видимо наконец-то прислушался к юзерам спортса и начал закусывать))
+16
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Кокич
Наконец-то Мостовой сам ответил на извечный вопрос:
"А дальше-то что?"
+6
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Иван Иванов
Алло, скорая? А можно вызов отменить?
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Виталий Ан
Сейчас в Соседаде и в правду уровень очень хорош. И атмосфера отличная. На одних тренировках не попадая в состав даже, можно прибавить в навыках. Захарян создает впечатление хорошего ученика. Думаю все получится. Удачи ему.
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Никому_никабельный
Мостовой, ты ли это?? 😳
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Tallos
Удивительно, что Мост кроме хейта и самовосхваления может то-то сказать.
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interested
И сидит, как Миранчук, на лавке.
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Lyelik
Где голы и передачи?..
Не хочется, что бы как с мудриком, все себя уговаривали, что купили норм.
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Николай Васильков
Тема до конца не раскрыта - тренер Сосьедада играл в футбол?
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