Миодраг Божович: «Русские зазнаются очень быстро, снижают требования к себе. В России чуть хорошо заиграл – возвышают до небес, а потом опускаешься в болото»

Миодраг Божович назвал основную проблему российских футболистов.

– Переход Захаряна в испанский чемпионат не подтолкнет европейские клубы больше обращать внимание на русских?

– Нет, пока ситуация не изменится. У меня есть опыт в Югославии – были санкции, когда я, как футболист, не мог играть за границей. Сейчас для всех европейских чемпионатов важно, чтобы не было футболистов из России.

– Некоторые говорили, что он зазнался.

– Я не заметил. Но русские действительно очень быстро зазнаются. Требования к самим себе снижают. В России чуть-чуть хорошо заиграл, тебя сразу возвышают до небес, говорят, что ты крутой, даже если ты не такой. И ты сам начинаешь так думать, а потом опускаешься в болото, – сказал экс-тренер «Динамо», «Локомотива» и других клубов Мир .

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