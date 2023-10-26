Миодраг Божович: «Русские зазнаются очень быстро, снижают требования к себе. В России чуть хорошо заиграл – возвышают до небес, а потом опускаешься в болото»

Теги премьер-лига Россия Миодраг Божович Р-Спорт Арсен Захарян Футбол

Миодраг Божович назвал основную проблему российских футболистов.

– Переход Захаряна в испанский чемпионат не подтолкнет европейские клубы больше обращать внимание на русских?

– Нет, пока ситуация не изменится. У меня есть опыт в Югославии – были санкции, когда я, как футболист, не мог играть за границей. Сейчас для всех европейских чемпионатов важно, чтобы не было футболистов из России.

– Некоторые говорили, что он зазнался.

– Я не заметил. Но русские действительно очень быстро зазнаются. Требования к самим себе снижают. В России чуть-чуть хорошо заиграл, тебя сразу возвышают до небес, говорят, что ты крутой, даже если ты не такой. И ты сам начинаешь так думать, а потом опускаешься в болото, – сказал экс-тренер «Динамо», «Локомотива» и других клубов Мир РПЛ.

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5 комментариев

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Инженер Управляющий
Ответ madaev
Типо в других странах не возвышают ярких дебютантов/новичков?
Боян, Пёнтек, Йович, Хесе, Фати и прочие не дадут соврать что и там всяким молодым поленам уносит в небеса голову жирный контракт и авансы
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madaev
Типо в других странах не возвышают ярких дебютантов/новичков?
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interested
Верно подметил. Об этом ещё Василий Осипович Ключевский писал, что русский человек хорошо переносит трудности, но плохо - успех.
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-= Masteryuga =-
Так и есть, народ глуповат весьма...
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Kirkorofff
Кто нибудь скажите ему что Захарян не русский.
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