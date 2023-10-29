У Тчуамени стрессовый перелом плюсневой кости стопы. Хавбек «Реала» выбыл на 2 месяца
Орельен Тчуамени получил травму.
«Реал» сообщил, что у французского хавбека диагностирован стрессовый перелом плюсневой кости левой стопы.
По данным El Partidazo de COPE, Тчуамени выбыл на два месяца.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Совсем в карму не веришь?
А так она идёт по вашу душу за такие слова...
С другой стороны Мадрид провел очные встречи со всеми своими основными оппонентами в ЛЛ, причем все в основном на выезде. В ЛЧ тоже думаю вопросов не будет. А к окончанию новогоднего перерыва, я думаю, Чуамени уже будет доступен.