У Тчуамени стрессовый перелом плюсневой кости стопы. Хавбек «Реала» выбыл на 2 месяца

Орельен Тчуамени получил травму.

« » сообщил, что у французского хавбека диагностирован стрессовый перелом плюсневой кости левой стопы.

По данным El Partidazo de COPE, выбыл на два месяца.

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