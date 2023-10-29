У Тчуамени стрессовый перелом плюсневой кости стопы. Хавбек «Реала» выбыл на 2 месяца

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Орельен Тчуамени Футбол

Орельен Тчуамени получил травму.

«Реал» сообщил, что у французского хавбека диагностирован стрессовый перелом плюсневой кости левой стопы.

По данным El Partidazo de COPE, Тчуамени выбыл на два месяца.

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56 комментариев

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Данил Кравцов
Ответ Zed_patriot
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скорее грязной игры этой собаки
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corazón blanco
А вот это уже серьезная потеря для Мадрида. Здоровья Орельену и скорейшего возвращения на поле! Вообще шикарно парень играет, да вчера конечно в моменте с первым голом не разобрались, понадеялась друг на друга, но в целом показывает очень сильную игру. Да и шутка ли, Мадрид никогда не проигрывал, когда Тчуамени выходил в старте, а это говорит о многом.
+66
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KAPJ7COH
Началось в колхозе утро
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Panurge From hell
Ответ corazón blanco
А вот это уже серьезная потеря для Мадрида. Здоровья Орельену и скорейшего возвращения на поле! Вообще шикарно парень играет, да вчера конечно в моменте с первым голом не разобрались, понадеялась друг на друга, но в целом показывает очень сильную игру. Да и шутка ли, Мадрид никогда не проигрывал, когда Тчуамени выходил в старте, а это говорит о многом.
только бы Анчелотти не стал пихать бедного Крооса в опорку
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ZA.RMA
🥲 что за невезение такое…стартовый состав страдает
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Дороф
Ответ Zed_patriot
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Смеёшься над травмами игроков Реала?
Совсем в карму не веришь?
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Panurge From hell
Ответ corazón blanco
Это да, есть у него иногда такие пакостные мысли. Что в матче против Сити в прошлом году на Этихаде, что в этом сезоне в дерби. При живом профильном опорнике. Вообще Камавинга дебютировал в Ренне именно на позиции ЦОПа, да он вообще универсал)
честно говоря,Кама на 8 и ЛЗ играет лучше.В опорке он не всегда выбирает правильную позицию.Но лучше уж его,чем Крооса
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RaMZZEs
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Интересно кем реал закроет его позицию?
камавинга,кросс да и алаба сможет сыграть или же схему и тактику игры поменяют начнут играть без опорника я хз.
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Дороф
Ответ GuruFutbola
Карма за Араухо)
Карма была бы, если бы он его сломал.
А так она идёт по вашу душу за такие слова...
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Real_v_dushe
Удивительно то, что он с таким переломом добегал до конца матча, это характер.
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f0rmoceft
Кроос в опорку, Камавингу на позицию Крооса.
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Ophiomorph
Ответ f0rmoceft
2 раза за год травмируется, и это хрусталь?
И обе травмы довольно серьёзные.
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Егор Ковалёв
Жесткая потеря, хотя не страшно ведь дальше у Реала матчи с аутсайдерами, поэтому все нормуль.
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Ханс Ланда
Серьезная потеря.
С другой стороны Мадрид провел очные встречи со всеми своими основными оппонентами в ЛЛ, причем все в основном на выезде. В ЛЧ тоже думаю вопросов не будет. А к окончанию новогоднего перерыва, я думаю, Чуамени уже будет доступен.
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AmanEsen
Ответ corazón blanco
А вот это уже серьезная потеря для Мадрида. Здоровья Орельену и скорейшего возвращения на поле! Вообще шикарно парень играет, да вчера конечно в моменте с первым голом не разобрались, понадеялась друг на друга, но в целом показывает очень сильную игру. Да и шутка ли, Мадрид никогда не проигрывал, когда Тчуамени выходил в старте, а это говорит о многом.
В моменте голом он сделал все что должен был сделать, там уже Рюди, Алаба и Дани не разобрались.
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Jon han
жалко парня. здоровья!!!
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Adrenaline Z
Ответ Владислав Харламов
Плохо, но хорошо, что есть Камавинга
надоели эти травмы
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Rishat Ganiev
да. потерять единственного профильного опорника это конечно беда. будем надеяться, что атаку выпрявят, иначе совсем тяжко будет
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ДИЛЬШАТ Садыров
😭😭😭 Без него тяжко будет. Скорейшего выздоровления
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Трент Резнор
Здоровья и скорейшего восстановления. Стрессовый перелом это больно.
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Артём Поддубный
Это ужасная проблема для Реала, единственный к кому нет вопросов по игре в опорной зоне. Отличную форму набрал Орильен Тчуамени, и тут на тебе. Что сказать, здоровья пацану, надеюсь не успеет растерять форму за 2 месяца, ну а Реалу будет трудновато без него конечно, ну до финальной части сезона с самыми важными матчами, всё будет хорошо.
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Богдан Трач
Ответ RaMZZEs
ну теперь надеюсь увидим Кросса и Модрича в старте, в опорной зоне полу защиты Кросс весьма не плох,но Орельена жалко тоже очень важный игрок в продвижении мяча и в обороне скорейшего выздаровления
Кросс хорош в опорке против слабых команд, хз какой календарь у Реала, но против сильных соперников это просто дыра в обороне и это проблема т.к Камавингу нельзя клонировать чтобы он играл и опорником и левым защитником
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Владислав Харламов
Плохо, но хорошо, что есть Камавинга
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Аскар Атаев
здоровья Тчуамени , парень был хорош в последних матчах
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Ophiomorph
Жесть, здоровья конечно, но по ходу хрусталь купили на роль опорника за конские деньги.
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