Аллегри об 1:0 с «Вероной»: «Футбол беспощаден. «Ювентусу» потребовалось 97 минут, чтобы выиграть матч»

Теги Ювентус серия А Италия Верона Массимилиано Аллегри Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги игры с «Вероной».

«Футбол беспощаден, нам потребовалось 97 минут, чтобы выиграть матч, мы забили гол после того, как мяч попал в штангу и отскочил. 

Команда заслужила эту победу и играла организованно, это самое главное. Мы спокойно разыграли комбинацию и забили победный гол за минуту до конца. Шченсны отдал передачу на Миретти, затем на Гатти, прострел, Милик сыграл головой, а затем Камбьязо забил. Ребята сохраняли остроту даже в самой концовке, и это было важно после хорошей игры в целом». 

[Кин] не заслуживал замены, но когда два его гола были отменены, а он получил желтую карточку, я подумал, что это не его вечер, надо его заменить. Кин – игрок, который стал значительно сильнее, он изменился физически и ментально.

У «Ювентуса» есть команда настоящих профессионалов, которые понимают свои границы и хотят работать над их расширением. Еще многие игроки находятся в аренде, так что академия и клуб действительно хорошо поработали за последние 10 лет, чтобы найти и развить этих игроков.

Однако важно, чтобы средства массовой информации соблюдали баланс, потому что в один прекрасный день их называют героями, а на следующий – неудачниками», – сказал Аллегри

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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5 комментариев

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DonaldBrashear 2.0
огонь матч был, отличная победа, просто на зубах вытащили. столько моментов, столько возможностей. полностью заслужили победу. Такая красота, такая драма на последней минуте забить гол, зрелище. Но столько нервов, ужас
+14
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+14
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vel
Всегда бы так смело и активно играли, слова бы плохого язык не повернулся сказать. У нас сильная команда, сильный подбор игроков, надо просто перестать бояться и поверить в себя. Мы Ювентус, ни в коем случае нельзя снижать планку.

Продолжишь Макс в том же духе, будешь нашим королем!
+6
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Kubinec_
30 ударов по воротам. когда такое было последний раз? )
+3
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+3
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Владимир Владимир
А за что он красную получил?

По игре, да, ребята хладнокровно дожали, чувствовали, что должны победить. По поводу Кина тоже в точку - не его вечер)) Забавно, что Аллегри мини эзотерикой занят, интуицию включает.

Рано о чем-то судить, от матча к матчу будет понятно, прибавляет ли команда, либо не сломается ли что-то. Оборона всегда бетон, просто в плане психологии команда порой проседала, теряла голову, ну с учётом прошлых проблем простительно, вот в этом году этого пока не так много и вроде все более менее неплохо
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Nekrasen
Заменил его чтобы тот не удалился. Всë правильно сделал! Да даже необязательно было бы Кину грубо играть, судья бы помог) Аллегри подметил что что-то может пойти не так.
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