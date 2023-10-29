Аллегри об 1:0 с «Вероной»: «Футбол беспощаден. «Ювентусу» потребовалось 97 минут, чтобы выиграть матч»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги игры с «Вероной».

«Футбол беспощаден, нам потребовалось 97 минут, чтобы выиграть матч, мы забили гол после того, как мяч попал в штангу и отскочил.

Команда заслужила эту победу и играла организованно, это самое главное. Мы спокойно разыграли комбинацию и забили победный гол за минуту до конца. Шченсны отдал передачу на Миретти, затем на Гатти, прострел, Милик сыграл головой, а затем Камбьязо забил. Ребята сохраняли остроту даже в самой концовке, и это было важно после хорошей игры в целом».

[Кин] не заслуживал замены, но когда два его гола были отменены, а он получил желтую карточку, я подумал, что это не его вечер, надо его заменить. Кин – игрок, который стал значительно сильнее, он изменился физически и ментально.

У « » есть команда настоящих профессионалов, которые понимают свои границы и хотят работать над их расширением. Еще многие игроки находятся в аренде, так что академия и клуб действительно хорошо поработали за последние 10 лет, чтобы найти и развить этих игроков.

Однако важно, чтобы средства массовой информации соблюдали баланс, потому что в один прекрасный день их называют героями, а на следующий – неудачниками», – сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!