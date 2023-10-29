Аллегри об 1:0 с «Вероной»: «Футбол беспощаден. «Ювентусу» потребовалось 97 минут, чтобы выиграть матч»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги игры с «Вероной».
«Футбол беспощаден, нам потребовалось 97 минут, чтобы выиграть матч, мы забили гол после того, как мяч попал в штангу и отскочил.
Команда заслужила эту победу и играла организованно, это самое главное. Мы спокойно разыграли комбинацию и забили победный гол за минуту до конца. Шченсны отдал передачу на Миретти, затем на Гатти, прострел, Милик сыграл головой, а затем Камбьязо забил. Ребята сохраняли остроту даже в самой концовке, и это было важно после хорошей игры в целом».
[Кин] не заслуживал замены, но когда два его гола были отменены, а он получил желтую карточку, я подумал, что это не его вечер, надо его заменить. Кин – игрок, который стал значительно сильнее, он изменился физически и ментально.
У «Ювентуса» есть команда настоящих профессионалов, которые понимают свои границы и хотят работать над их расширением. Еще многие игроки находятся в аренде, так что академия и клуб действительно хорошо поработали за последние 10 лет, чтобы найти и развить этих игроков.
Однако важно, чтобы средства массовой информации соблюдали баланс, потому что в один прекрасный день их называют героями, а на следующий – неудачниками», – сказал Аллегри.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Продолжишь Макс в том же духе, будешь нашим королем!
По игре, да, ребята хладнокровно дожали, чувствовали, что должны победить. По поводу Кина тоже в точку - не его вечер)) Забавно, что Аллегри мини эзотерикой занят, интуицию включает.
Рано о чем-то судить, от матча к матчу будет понятно, прибавляет ли команда, либо не сломается ли что-то. Оборона всегда бетон, просто в плане психологии команда порой проседала, теряла голову, ну с учётом прошлых проблем простительно, вот в этом году этого пока не так много и вроде все более менее неплохо