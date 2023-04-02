Аллегри про 1:0 с «Вероной»: «Юве» должен давить до конца, один заброс в нашу штрафную – и мы бы сейчас зализывали раны. До зоны ЛЧ 4 очка – это много»

остался недоволен тем, что « » обыграл «Верону» лишь 1:0.

Главный тренер туринцев не стал дожидаться завершения игры и ушел в раздевалку.

«Мы знали, что будет сложно, потому что « » физически крепка и обладает мастерством. У обеих команд были возможности забить. Мы хорошо начали второй тайм и могли увеличить счет, но не смогли этого сделать. И все же мы добились нужного результата.

Мы играли не очень хорошо, и я думаю, что в последние пять минут мы должны были пойти вперед и забить второй мяч, продолжать давить. «Вероне» нужно было лишь сделать один заброс в нашу штрафную, а там могло произойти что угодно. Мы могли бы сидеть здесь и зализывать раны, если бы соперник сравнял счет.

Мы набрали на поле 59 очков, благодаря этой победе сократили отставание от «Интера» и – на данный момент – от «Милана» и «Лацио». Хорошие результаты позволяют быстро наверстывать упущенное, но нужно двигаться вперед постепенно. «Реальная» таблица говорит нам о том, что до зоны чемпионов еще 4 очка, а это много.

Повторюсь, играть в таких условиях непросто, но парни молодцы», – сказал Аллегри Sky Sport Italia.