Аллегри про 1:0 с «Вероной»: «Юве» должен давить до конца, один заброс в нашу штрафную – и мы бы сейчас зализывали раны. До зоны ЛЧ 4 очка – это много»
Массимилиано Аллегри остался недоволен тем, что «Ювентус» обыграл «Верону» лишь 1:0.
Главный тренер туринцев не стал дожидаться завершения игры и ушел в раздевалку.
«Мы знали, что будет сложно, потому что «Верона» физически крепка и обладает мастерством. У обеих команд были возможности забить. Мы хорошо начали второй тайм и могли увеличить счет, но не смогли этого сделать. И все же мы добились нужного результата.
Мы играли не очень хорошо, и я думаю, что в последние пять минут мы должны были пойти вперед и забить второй мяч, продолжать давить. «Вероне» нужно было лишь сделать один заброс в нашу штрафную, а там могло произойти что угодно. Мы могли бы сидеть здесь и зализывать раны, если бы соперник сравнял счет.
Мы набрали на поле 59 очков, благодаря этой победе сократили отставание от «Интера» и – на данный момент – от «Милана» и «Лацио». Хорошие результаты позволяют быстро наверстывать упущенное, но нужно двигаться вперед постепенно. «Реальная» таблица говорит нам о том, что до зоны Лиги чемпионов еще 4 очка, а это много.
Повторюсь, играть в таких условиях непросто, но парни молодцы», – сказал Аллегри Sky Sport Italia.
https://www.youtube.com/watch?v=Pg-Cf7821b4
P.S. Неужели мировоззрение Макса эволюционировало? )
Надо отдать должное, пусть немногое получалось, но сегодня команда весь матч стремилась играть быстро и интенсивно. А гол забила, просто чумовой. Действия Лока и Кена - мировой уровень.