Аллегри про 1:0 с «Вероной»: «Юве» должен давить до конца, один заброс в нашу штрафную – и мы бы сейчас зализывали раны. До зоны ЛЧ 4 очка – это много»

Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Верона Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри остался недоволен тем, что «Ювентус» обыграл «Верону» лишь 1:0.

Главный тренер туринцев не стал дожидаться завершения игры и ушел в раздевалку.

«Мы знали, что будет сложно, потому что «Верона» физически крепка и обладает мастерством. У обеих команд были возможности забить. Мы хорошо начали второй тайм и могли увеличить счет, но не смогли этого сделать. И все же мы добились нужного результата.

Мы играли не очень хорошо, и я думаю, что в последние пять минут мы должны были пойти вперед и забить второй мяч, продолжать давить. «Вероне» нужно было лишь сделать один заброс в нашу штрафную, а там могло произойти что угодно. Мы могли бы сидеть здесь и зализывать раны, если бы соперник сравнял счет.

Мы набрали на поле 59 очков, благодаря этой победе сократили отставание от «Интера» и – на данный момент – от «Милана» и «Лацио». Хорошие результаты позволяют быстро наверстывать упущенное, но нужно двигаться вперед постепенно. «Реальная» таблица говорит нам о том, что до зоны Лиги чемпионов еще 4 очка, а это много.

Повторюсь, играть в таких условиях непросто, но парни молодцы», – сказал Аллегри Sky Sport Italia.

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15 комментариев

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Nekrasen
Ответ FinoAllaFine FJ
так и пропускает Юве явно не больше всех из топ 5. Оборона в любом случае стала гораздо надежнее действовать, не без ляпов, но факт
До ударов в створ не доходит что главное. Помню тот матч с Челси осенью в Турине. Там было около 20 ударов заблокировано, а потом все начали про это говорить, что это идеальная оборона. Да хоть 4 Буффона в воротах пускай стоят, но как говорили классики -" Если вратарь игрок матча, то команда играла как гумно") Он этого и добивается чтобы удары не долетали.
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FinoAllaFine FJ
Ответ Nekrasen
Возможно он уже починил что было сломано и я не удивлюсь если выиграет все оставшиеся матчи до конца сезона при такой игре.
так и пропускает Юве явно не больше всех из топ 5. Оборона в любом случае стала гораздо надежнее действовать, не без ляпов, но факт
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FinoAllaFine FJ
Ответ vel
"Мы играли не очень хорошо, и я думаю, что в последние пять минут мы должны были пойти вперед и забить второй мяч, продолжать давить. «Вероне» нужно было лишь сделать один заброс в нашу штрафную, а там могло произойти что угодно. Мы могли бы сидеть здесь и зализывать раны, если бы соперник сравнял счет." https://www.youtube.com/watch?v=Pg-Cf7821b4 P.S. Неужели мировоззрение Макса эволюционировало? ) Надо отдать должное, пусть немногое получалось, но сегодня команда весь матч стремилась играть быстро и интенсивно. А гол забила, просто чумовой. Действия Лока и Кена - мировой уровень.
Наконец прозревать начинаете, скоро признаете гений Аллегри) Этот парень точно болеет этой командой и переживает за нее. Верю в квалификацию в ЛЧ
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Nekrasen
Ответ Beckit
Очень на это надеюсь, что будет как в сезоне 15-16.
Какой ужас осенью творился трудно даже вспомнить. Толи сливали его, толи травмы подкосили или сама история со снятием очков о которой они знали разумеется раньше нас. Он молодец! Не за свою телегу или шкаф, что команда мало моментов создаёт, а за то что он не скандалист как минимум. Сплотить Аллегри молодец.
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игрочишка всея руси
Про 4 очка он лукавит .скромничает .на самом это уже близко .9 Туров впереди .
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Beckit
Ответ Nekrasen
Возможно он уже починил что было сломано и я не удивлюсь если выиграет все оставшиеся матчи до конца сезона при такой игре.
Очень на это надеюсь, что будет как в сезоне 15-16.
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Александра Александрова
У Ювентуса было бы сейчас , 59 очков это чистое второе место !
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Nekrasen
Ответ Beckit
1-0 и Аллегри становятся практически синонимами, если уже не стали, по это победа и двигаемся дальше.
Возможно он уже починил что было сломано и я не удивлюсь если выиграет все оставшиеся матчи до конца сезона при такой игре.
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ADiPin
Ответ K0run
Остались сложные игры с Наполи, Миланом и Лацио
Кубок Италии 2 матча с Интером
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Ale10FJ
Ответ Beckit
1-0 и Аллегри становятся практически синонимами, если уже не стали, по это победа и двигаемся дальше.
Так дело даже не в счёте, если раньше Юве вел 1-0 то в сериале это была победа и забить тому Ювентусу был что-то грандиозное, сейчас любая команда владеет больше, создаёт свободно перед штрафной и нет ощущения что Юве контролирует темп игры,
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Nekrasen
Как бы сильно он не притворялся инвалидной коляской на поле , у него есть какой-то труд. Заметно как он добивается результата не ради себя, а ради команды как может. Хотя уже заработал досрочно очень много, и мог бы как 2 шоумена свалить хлопнув дверью. Скорее всего ему клуб дорог, но это не точно. Смешно его с Конте сравнивать, который выиграл с Ювентусом ЛЧ, но этим тот себя и закопал в клубах!
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vel
"Мы играли не очень хорошо, и я думаю, что в последние пять минут мы должны были пойти вперед и забить второй мяч, продолжать давить. «Вероне» нужно было лишь сделать один заброс в нашу штрафную, а там могло произойти что угодно. Мы могли бы сидеть здесь и зализывать раны, если бы соперник сравнял счет."

https://www.youtube.com/watch?v=Pg-Cf7821b4

P.S. Неужели мировоззрение Макса эволюционировало? )
Надо отдать должное, пусть немногое получалось, но сегодня команда весь матч стремилась играть быстро и интенсивно. А гол забила, просто чумовой. Действия Лока и Кена - мировой уровень.
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Евгений Лифшиц
радует, что команда не сломалась, а напротив показывает неожиданные результаты. последнее, что хотелось бы делать - это заступаться за жуву, но нельзя не отметить насколько несправедливо снятие очков с юве за то, что делает буквально каждый клуб. Это просто нелепо, что за дырки в фейр плей наказывают клубы, а не создателей этого "прекрасного" инструмента. Все равно, что в нба какого-нибудь Моури. наказали бы за то, что тот выменял большой истекающий контракт, отчислил бы игрока и расписал его зарплату на 6 лет. Немыслимо же. В данном случае про махинации с контрактами я ничего не говорю, по этим делам решений еще нет.
+10
-2
+8
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K0run
Остались сложные игры с Наполи, Миланом и Лацио
+5
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+4
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Beckit
1-0 и Аллегри становятся практически синонимами, если уже не стали, по это победа и двигаемся дальше.
+7
-1
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