Хабиб Нурмагомедов посетил класико. Экс-чемпион UFC болеет за «Реал»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Хабиб Нурмагомедов Класико Футбол

Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Барселоны» и «Реала».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 2:1 в 11-м туре Ла Лиги

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил игру, проходившую на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Он поддерживает «Реал». 

Фото: twitter.com/MadridXtra/

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dobinson
Ответ Mechel**
Комментарий удален модератором
он никогда не поддерживал ни то что сво, он вообще кроме Дагестана ничего слышать не хочет
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nugoboss
Он мог в Химках подержать Динамо Махачкала, по уровню почти как Реал.
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ким Чен Ын
Ответ dobinson
он никогда не поддерживал ни то что сво, он вообще кроме Дагестана ничего слышать не хочет
Он даже, когда в Дагестане заварушка была по СВО, ничего не выкладывал. Ему интересна только медийность и деньги шейхов. Ну и радикальный исламизм
+20
-14
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marat_NJL
Ответ Нету Нету
как попал ХАМАС в границу Израиль не скажешь?? )) это не возможно 6 часов делали что хотели, спектакль Израиля для лохов
Так же, как другие проникают вооруженной толпой в театр на Дубровке. Так же, как третьи угоняют аж целый самолет.

Спецслужбы ничего не могут профукать, все спланировано, ждем, когда раскроют секрет внеземных цивилизаций, а тайное правительство снимет санкции
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эрнандес Эрнандес
Ответ dobinson
он никогда не поддерживал ни то что сво, он вообще кроме Дагестана ничего слышать не хочет
Ему о тебе надо думать чтоли тогда? 😆
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
charly001
Как говорится « может себе позволить»
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mechel**
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аккайын Жасов
Оу
Вся туса в Эр рияде, Хабиб
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marat_NJL
Ответ Ким Чен Ын
Он даже, когда в Дагестане заварушка была по СВО, ничего не выкладывал. Ему интересна только медийность и деньги шейхов. Ну и радикальный исламизм
Ну и Крид еще покоя не дает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нету Нету
Ответ dobinson
или ты с России? так твой комментарий попадает под УК РФ, надо ссылку в следком скинуть, найдут быстро тебя.
и чё теперь? мусульманин это тот кто порицает порицаемое и одобряет одобряемое. а не те подхалимы и лицемеры
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Квадратное личико
Ответ Ким Чен Ын
Он даже, когда в Дагестане заварушка была по СВО, ничего не выкладывал. Ему интересна только медийность и деньги шейхов. Ну и радикальный исламизм
13 дизлайков от дагестанских фанов Хабиба, которым он дороже, чем дагестанские матери, которые не хотели отпускать сыновей на непонятно что в другую страну, о чём Хабиб доблестно промолчал, хотя обычно ему в Дагестане до всего есть дело.
Вот такой вот контингент за него топит. Матерей готовы за него продать👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий