Хабиб Нурмагомедов посетил класико. Экс-чемпион UFC болеет за «Реал»
Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Барселоны» и «Реала».
Мадридский клуб одержал победу со счетом 2:1 в 11-м туре Ла Лиги.
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил игру, проходившую на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Он поддерживает «Реал».
Фото: twitter.com/MadridXtra/
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Спецслужбы ничего не могут профукать, все спланировано, ждем, когда раскроют секрет внеземных цивилизаций, а тайное правительство снимет санкции
Вся туса в Эр рияде, Хабиб
Вот такой вот контингент за него топит. Матерей готовы за него продать👍