Хабиб Нурмагомедов посетил класико. Экс-чемпион UFC болеет за «Реал»

Хабиб Нурмагомедов посетил матч «Барселоны» и «Реала».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 2:1 в 11-м туре .

Бывший чемпион UFC в легком весе посетил игру, проходившую на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Он поддерживает « ».

Фото: twitter.com/MadridXtra/

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