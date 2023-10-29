Хави о голах Беллингема: «Отличный игрок, но ему везет: мяч к нему валится, отскакивает. Но Джуд полон уверенности в себе»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Класико Джуд Беллингем Футбол

Хави поделился мнением об успехах Джуда Беллингема.

Полузащитник «Реала» сделал дубль в матче против «Барселоны» в 11-м туре Ла Лиги (2:1). Всего на его счету 13 мячей в 13 матчах за мадридский клуб.

«Он отличный игрок, но ему везет: мяч к нему валится, отскакивает. Но в то же время он полон веры и уверенности в себе», – сказал главный тренер «Барселоны».

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66 комментариев

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vzi
Ответ Бронислав Каминский
Отрабатывайте на тренировках тоже дальние удары,стандарты и т.д. Почему игроки не бьют издали?Про реализацию вообще молчу
Потому что аналитики и всякие пепы-клоппы с помощью xG и прочей фигни “научно” доказали, что дальние удары не имеют практического смысла. Нужно доставлять мяч в квадрат 10, а правый полусредний инвертированный латераль в это время должен располагаться между 11-метровой отметкой и углом штрафной площадки. Вот тогда можно забить гол с вероятностью 78.65%. Вперед!
+70
-5
+65
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Усы Годзиллы
Хави о выплатах Негрейре:

"Отличный чиновник, но ему везёт: деньги Барсы к нему валятся и отскакивают в карман".
+63
-13
+50
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Михо
Особенно с первым голом мяч к нему свалился😃
+53
-7
+46
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xjsxfkpft8
человек забывает с 25 метров: повезло
10 раз в нужном месте в нужное время: повезло
13 матчей: 13 гол и 3 ассиста: повезло
8 мвп: повезло
либо у бчк горит одно место, либо это ДНК (ныть при любом случае)
+59
-14
+45
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Alex Slobodskikh
Ответ xjsxfkpft8
человек забывает с 25 метров: повезло 10 раз в нужном месте в нужное время: повезло 13 матчей: 13 гол и 3 ассиста: повезло 8 мвп: повезло либо у бчк горит одно место, либо это ДНК (ныть при любом случае)
Это как повторять одну мантру, Роналду забивает только с пенальти и в пустые.
Сдедующее десятилетие пройдёт под девизом - Беллингему везёт и мяч отскакивает от него
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Ханс Ланда
Вот Левандовски в прошлом сезоне другое дело - подхватывал мяч в центральном круге и на дриблинге проходил всю защиту соперников
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Бронислав Каминский
Отрабатывайте на тренировках тоже дальние удары,стандарты и т.д. Почему игроки не бьют издали?Про реализацию вообще молчу
+27
-6
+21
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Нургалиев Разрешил
Хави не может не ныть))
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Саламбек Алаев
Ответ Футбол_это_жизнь
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Что за чушь ?
+17
-3
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RokeSantaCruz
Хави вроде бы и хвалит, но одновременно и жалуется
+13
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Asad Nizamov
Ну а Гюндоган конечно на мастервстве заставил мяч к нему отсрочить, без какой либо удачи
+10
0
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M93
Аналитика от эксперта по высоте травы подъехала. То у них Беллингем тупо в пустые забивает, то везёт ...
+11
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Shuller18
Какой же Хави нытик... просто Беллингем великолепный футболист, а не Гави
+9
-1
+8
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VuNePonimaete
Ох как ему с первым голом то повезло конечно. Мяч от Гави кстати отскочил)
+10
-2
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kupezz
Зря так Хави, конечно победа не пахнет, но имхо Джуд отличный игрок, техника и скорость есть, талантливый паренёк, скорее всего будет в номинации на ЗМ.P.S. Болельщик Барсы, но поздравляю болел Реала с победой.
+7
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lyublyu Costornaya
Хави поплыл
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miguel_diaz
Хави конечно с говницом. Его высказывания за последние пару лет это образец фейспалма.
+7
-1
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Верховный Лорд
Ответ Нургалиев Разрешил
Хави не может не ныть))
Это ДНК Барселоны, не надо тут
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Pelerin
Чави стоит уже замолчать. Только уважение теряет...
+5
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Stop1991
Просто надо похвалить Беллу. Играет так , будто у него уже есть золотой мяч !
+5
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Усы Годзиллы
Ответ Михо
Особенно с первым голом мяч к нему свалился😃
Ну правильно, свалился с башки Гави.

Я вообще возмущен, что ассист не записали на имя Голден Боя
+6
-1
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server34
Ответ xjsxfkpft8
человек забывает с 25 метров: повезло 10 раз в нужном месте в нужное время: повезло 13 матчей: 13 гол и 3 ассиста: повезло 8 мвп: повезло либо у бчк горит одно место, либо это ДНК (ныть при любом случае)
Это ДНК
+5
-1
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Hans Castorp
Лол, Барселона свой гол забила буквально в результате везения и отскоков , но везет при этом Беллингему , который с 25 метров уложил мяч в ворота )
+4
0
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Стахович
Хави и нытьё это синонимы
+3
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Vladimir Rumyantsev
Не, Хави, отскакивает мяч от Левандовски, а липнет к Джуду - баланс получается
+3
0
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