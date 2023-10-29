Хави о голах Беллингема: «Отличный игрок, но ему везет: мяч к нему валится, отскакивает. Но Джуд полон уверенности в себе»

Хави поделился мнением об успехах Джуда Беллингема.

Полузащитник « » сделал дубль в матче против «Барселоны» в 11-м туре (2:1). Всего на его счету 13 мячей в 13 матчах за мадридский клуб.

«Он отличный игрок, но ему везет: мяч к нему валится, отскакивает. Но в то же время он полон веры и уверенности в себе», – сказал главный тренер «Барселоны».

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