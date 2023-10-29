Хави о голах Беллингема: «Отличный игрок, но ему везет: мяч к нему валится, отскакивает. Но Джуд полон уверенности в себе»
Хави поделился мнением об успехах Джуда Беллингема.
Полузащитник «Реала» сделал дубль в матче против «Барселоны» в 11-м туре Ла Лиги (2:1). Всего на его счету 13 мячей в 13 матчах за мадридский клуб.
«Он отличный игрок, но ему везет: мяч к нему валится, отскакивает. Но в то же время он полон веры и уверенности в себе», – сказал главный тренер «Барселоны».
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"Отличный чиновник, но ему везёт: деньги Барсы к нему валятся и отскакивают в карман".
10 раз в нужном месте в нужное время: повезло
13 матчей: 13 гол и 3 ассиста: повезло
8 мвп: повезло
либо у бчк горит одно место, либо это ДНК (ныть при любом случае)
Сдедующее десятилетие пройдёт под девизом - Беллингему везёт и мяч отскакивает от него
Я вообще возмущен, что ассист не записали на имя Голден Боя