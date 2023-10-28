«Нереальный». Холанд о сделавшем дубль в класико Беллингеме
Эрлинг Холанд восхитился игрой Джуда Беллингема.
Полузащитник «Реала» сделал дубль в матче против «Барселоны» в 11-м туре Ла Лиги (2:1). Всего на счету англичанина 13 голов в 13 матчах за мадридский клуб.
Нападающий «Манчестер Сити» Холанд выложил в соцсетях видео первого гола Беллингема в ворота «Барсы». «Нереальный парень», – написал бывший партнер Джуда по дортмундской «Боруссии».
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А Мбаппе - никто, по сути. Он сдулся еще много лет назад, ему 25 лет. Кто там от него еще что то ждет? Не Балотелли, конечно, но уже пора считать Мбаппе каким-то претендентом на что-то серьезное
"Слушай, Глеб, как это у тебя всё здорово получается: быстро, ловко. Вот мне бы так научиться".
при чем в Дортмунде и Англии он был крутым, но не настолько
Это чаще всего просто приговор сопернику
Перес явно счастлив, Барселоне нужно оправиться — чемпионат длинный