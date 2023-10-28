«Нереальный». Холанд о сделавшем дубль в класико Беллингеме

Эрлинг Холанд восхитился игрой Джуда Беллингема.

Полузащитник « » сделал дубль в матче против «Барселоны» в 11-м туре (2:1). Всего на счету англичанина 13 голов в 13 матчах за мадридский клуб.

Нападающий « » выложил в соцсетях видео первого гола в ворота «Барсы». «Нереальный парень», – написал бывший партнер Джуда по дортмундской «Боруссии».

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