«Нереальный». Холанд о сделавшем дубль в класико Беллингеме

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига соцсети Эрлинг Холанд Класико Джуд Беллингем Футбол

Эрлинг Холанд восхитился игрой Джуда Беллингема.

Полузащитник «Реала» сделал дубль в матче против «Барселоны» в 11-м туре Ла Лиги (2:1). Всего на счету англичанина 13 голов в 13 матчах за мадридский клуб. 

Нападающий «Манчестер Сити» Холанд выложил в соцсетях видео первого гола Беллингема в ворота «Барсы». «Нереальный парень», – написал бывший партнер Джуда по дортмундской «Боруссии». 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

23 комментария

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corazón blanco
Джуд восхищает своей игрой. Да, сегодня Гави против него здорово играл персонально, игра не сильно шла, но тем и отличается топ-игрок, что даже при гиперопеке со стороны соперника ему достаточно даже не момента, а полумомента, чтобы решить исход в свою пользу. Очень зрелую игру показывает, не по годам. Восхищаюсь англичанином.
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MJ Me
Надеюсь фанаты этих ребят не будут хейтить друг друга всю жизнь)))
+16
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Нос в муке
Ответ MJ Me
Надеюсь фанаты этих ребят не будут хейтить друг друга всю жизнь)))
Надеюсь, что эти ребята вдвоем сыграют за Реал
+22
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Владимир Владимирович
Такими темпами Беллингем быстрее золотой мяч возьмёт чем Холанд и Мбаппе. Лучший трансфер в топ5 за последние года три точно
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messi_leo
Джуд крутой. Признаю. Будущая, а скорее уже нынешняя суперзвезда. Барсе ответить пока нечем. Никого и близко в нападении у Барсы сейчас нет.
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Demitsuri
Мне кажется Реалу следует забыть о Мбаппе. У них уже есть звезда, который в перспективе может превратиться в настоящего монстра - вокруг этого парня надо строить команду. А переход Мбаппе, если он состоится, не пойдет на пользу никому.
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Ivang King
Джуд и правда показывает игру в футбол не по своим годам, очень зрелое мышление у парня, не только видение поля, а само поведение, то как он реагирует на жёсткую игру, казалось мне, что на нем нарушают и большенство игроков подняли бы руки вверх мол фол, а этот парень молча встаёт и продолжает играть в футбол, настоящий профи, очень рад что он у нас в команде, приятно за таким человеком наблюдать, всегда бесили и бесят такие игроки что при малейшем касании падают и изображают, для меня не побоюсь этого слова кумир Роналду, да у него были повадки которые бесят, но он приносил результат и массу позитивных эмоции, и я не могу не оценить игру Вини, ведь действительно до прихода Джуда он был в команде» супер звездой», а сейчас просто не справляется с давлением, посмотри как действует твой напарник, цены не будет.
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Waiway
Ответ Владимир Владимирович
Такими темпами Беллингем быстрее золотой мяч возьмёт чем Холанд и Мбаппе. Лучший трансфер в топ5 за последние года три точно
Чувак, Холланд побил все рекорды, взял требл. В каком месте трансфер Беллингема может быть лучше спустя пару месяцев сезона? Ну это же чушь. Реалу надо выиграть все, Джуду - забить еще штук 30 голов и взять ЗМ. Как бы рановато пока кричать о лучшем трансфере за последние три года.

А Мбаппе - никто, по сути. Он сдулся еще много лет назад, ему 25 лет. Кто там от него еще что то ждет? Не Балотелли, конечно, но уже пора считать Мбаппе каким-то претендентом на что-то серьезное
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Кокич
Шарапов Жеглову:
"Слушай, Глеб, как это у тебя всё здорово получается: быстро, ловко. Вот мне бы так научиться".
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Артем Дорохин
Холланд Элита
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Den
Ответ Spiker1606
Ты и про Холанда так писал
нет
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Spiker1606
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Ответ Den
Джуд это вспышка, к концу сезона сдуется 1000%
Ты и про Холанда так писал
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JuVero
Ответ Владимир Владимирович
Такими темпами Беллингем быстрее золотой мяч возьмёт чем Холанд и Мбаппе. Лучший трансфер в топ5 за последние года три точно
как он может быть лучше трансфера того же Холланда? тем более за два месяца сезона. хватить бредить.
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Роман
Ответ corazón blanco
Джуд восхищает своей игрой. Да, сегодня Гави против него здорово играл персонально, игра не сильно шла, но тем и отличается топ-игрок, что даже при гиперопеке со стороны соперника ему достаточно даже не момента, а полумомента, чтобы решить исход в свою пользу. Очень зрелую игру показывает, не по годам. Восхищаюсь англичанином.
да, в Мадриде раскрылся гениальный футболист..
при чем в Дортмунде и Англии он был крутым, но не настолько
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OldRedWhite
Ответ corazón blanco
Джуд восхищает своей игрой. Да, сегодня Гави против него здорово играл персонально, игра не сильно шла, но тем и отличается топ-игрок, что даже при гиперопеке со стороны соперника ему достаточно даже не момента, а полумомента, чтобы решить исход в свою пользу. Очень зрелую игру показывает, не по годам. Восхищаюсь англичанином.
Наличие такого игрока, да ещё и в Реале это даже не допинг или фора !
Это чаще всего просто приговор сопернику
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Роман
Ответ messi_leo
Джуд крутой. Признаю. Будущая, а скорее уже нынешняя суперзвезда. Барсе ответить пока нечем. Никого и близко в нападении у Барсы сейчас нет.
Самое смешное, что по идее Джуд полузащитник, у него просто набор качеств и бомбардира, и игрока центра поля.. Таких футболистов в мире немного..
Перес явно счастлив, Барселоне нужно оправиться — чемпионат длинный
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Нұржан
Я смотрел матчи Зидана за РМ. Джуд издалека напоминает его. Но англичанин забивает чаще.
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Андерлехт Брюггевич
оба нереальные парни)
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vals1702
Реальный )
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